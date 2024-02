Mobilfunk: Telefónica (o2) führt 5G-Ausbauliste an

Diese Woche führt o2 die 5G-Ausbau­liste unein­holbar an. Von der Telekom wurde nur ein Mast­neubau gemeldet, Voda­fone hat neue LTE-Sender einge­schaltet.

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Offenbar durch die karne­vals­bedingte Auszeit in einigen Bundes­län­dern führt o2 bei den Ausbau­mel­dungen deut­lich.

Die Telekom baut einen neuen Mast in Hessen. Ansonsten gibt es aus Bonn aktuell nur sehr viele Ausbau­mel­dungen zum Thema Glas­faser in Rich­tung Haus­halt (FTTH). Voda­fone meldet eine Hand­voll neue LTE-Stationen in vermut­lich vorher schlecht bis gar nicht versorgten Gebieten.

Von 1&1 wurde nur bekannt, dass es bundes­weit 1063 "Stand­orte" geben soll, etwa 100 Sender seien betriebs­bereit oder bereits in Betrieb. Der Netzausbau in Deutschland geht weiter

Baden-Würt­tem­berg

Telefónica:

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Gäufelden und Wald­burg.

Bayern

Voda­fone:

Land­kreis Regens­burg: Neuer LTE-Sender in Wolfsegg-Hohen­warth (Hohen­warth).

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in München (Schertlin­straße und Riedl­straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Stock­stadt, Kirch­zell, Iphofen, Erlangen, (Dechs­endorf), Wenzen­bach, Berching, Flos­sen­bürg, Auer­bach, Krün, Kößlarn, Vogta­reuth, Schön­gei­sing und Gang­kofen.

Berlin

Telefónica:

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Berlin (Forstraße).

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Berlin (ohne Details).

Bran­den­burg

Telefónica:

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Bernau bei Berlin (Wald­sied­lung), Kyritz, Bernau und Milmers­dorf (Götschen­dorf).

Bremen

Telefónica:

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Bremen (Scipio­straße).

Hamburg

Nichts Neues in Hamburg.

Hessen

Telekom:

Rheingau-Taunus­kreis: Die Bauar­beiten für einen ca. 34 Meter hohen Schleu­der­beton­mast in Idstein (Orts­teil Ober­auroff) haben begonnen.

Schwalm-Eder-Kreis: Neuer LTE-Sender in Eder­münde (Heid­holzweg).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Burg­haun/Mahlertshof.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Telefónica:

Neuer 5G-Funk­mast auf 700 MHz in Neubran­den­burg.

Nieder­sachsen

Telefónica:

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Buch­holz, Otter, Burg­dorf, Roten­burg und Kirch­lin­teln.

Nord­rhein-West­falen

Voda­fone:

Land­kreis Heins­berg: Neuer LTE-Sender in Gangelt (Klein Feld­chen).

Land­kreis Hagen: Neuer LTE-Sender in Hagen-Hohen­lim­burg (Frei­heit­straße).

Neuer 5G-Sende­mast auf 3600 MHz in Pader­born (Schloss Neuhaus).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Hüll­horst, Ostbe­vern, Wesel, Xanten, Mülheim/Ruhr, Issel­burg, Zülpich, Trois­dorf, Rommers­kir­chen, Rheurdt, Swisttal, Trois­dorf und Stol­berg.

Rhein­land-Pfalz

Telefónica:

Voda­fone:

Land­kreis Mainz-Bingen: Neuer LTE-Sender in Jugenheim (Straße "Außer­halb").

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Rhodt, Weyer­busch und Neuhütten.

Saar­land

Telefónica:

Nichts Neues im Saar­land.

Sachsen

Telefónica:

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Chem­nitz (Thüringer Weg).

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz in Leipzig und Neukie­ritzsch.

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Möringen und Kläden.

Schleswig-Holstein

Telefónica:

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Kiel (Werft­straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Bad Bramstedt (Clas­horn) und Hamweddel.

Thüringen

Telefónica:

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Ober­hain.

Telefónica (o2) gibt die 5G-Versor­gung der Bevöl­kerung mit 95 Prozent an, zur Flächen­quote gibt es keine Angaben.