Mobilfunkausbau: Telekom rüstet auf, o2 verstärkt 5G

Der Netz­ausbau der Woche zeigt wieder ein klares Bild: Die Telekom meldet Neubauten aus fast allen Bundes­län­dern, o2 setzt den 5G-Ausbau in der Fläche und in den Ballungs­zen­tren fort.

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Die Deut­sche Telekom und o2-Telefónica haben eine große Liste neuer oder erwei­terter Stationen über­mit­telt. Die Telekom hat neue Masten gebaut (die allen Anbie­tern zur Verfü­gung stehen), Stationen an Stellen aufge­baut und einge­schaltet, "wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen" (z.B. Südwest­pfalz), und viele Stationen auf oder mit 5G hoch­gerüstet.

Voda­fone hat unter anderem in Faßmanns­reuth, unmit­telbar an der deutsch-tsche­chi­schen Grenze, einen sehr entle­genen Ort ausge­baut. o2 setzt seinen 5G-Ausbau in der Fläche (700 MHz und inzwi­schen auch 1800 MHz DSS) und in den Ballungs­zen­tren (3600 MHz) fort. Von 1&1 gibt es zum Ausbau noch keine Neuig­keiten.

Viele Stationen versorgen nicht nur bewohnte Orte, sondern dienen auch zur Netz­ver­bes­serung entlang von Auto­bahnen oder Bahn­stre­cken, was in den Auflagen der Bundes­netz­agentur explizit gefor­dert wurde. An einer weitgehend stillgelegten Bahnstrecke in

Mecklenburg-Vorpommern wird ein 5G-Test-Netz von o2 und Vodafone aufgebaut

Foto: Picture Alliance/dpa

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Boden­see­kreis: Standort Mecken­beuren mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Biberach: Ein neuer Standort, vier mit 5G erwei­tert, in Ingol­dingen, Biberach an der Riß (2), Hoch­dorf und Unlingen. Mehr Netz entlang der Auto­bahn A81 und der Bahn­stre­cken in der Region.

Enzkreis: Standort Tiefen­bronn mit 5G erwei­tert.

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Karls­ruhe, Korn­west­heim und Reut­lingen.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Heiden­heim an der Brenz, Mecken­beuren-Loch­brücke, Rotten­burg am Neckar und Tutt­lingen.

Bayern

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Aschaf­fen­burg: Neuer Sender in Mömbris.

Land­kreis Rosen­heim: Neubau eines ca. 40 Meter hohen Stahl­git­ter­masts in Raub­ling.

Land­kreis Bad Tölz-Wolfrats­hausen: Standort Dietrams­zell mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Hof: Neue LTE-Station in Rehau (Faßmanns­reuth) an der deutsch-tsche­chi­schen Grenze.

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Klein­ost­heim (Main) und München (Bayern).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Alzenau, Bischofs­wiesen, Deggen­dorf (Nattern­berg), Horgau, Regens­burg, Diet­furt, Egling, Eitens­heim, Harburg, Iller­tissen, Landau a.d. Isar, Lauf a.d. Pegnitz, Markt­schel­len­berg, Usters­bach und Winkel­haid.

Berlin

Voda­fone:Telefónica:

Telefónica:

Neue Sender auf 3600 MHz in Berlin (Spandau) und Berlin (ohne nähere Orts­angabe).

Bran­den­burg

Telekom:

Land­kreis Ober­havel: Vier neue Stand­orte, drei mit 5G erwei­tert, in Hennings­dorf, Kremmen, Lieben­walde, Löwen­berger Land, Ober­krämer und Zehde­nick (2). Besseres Netz entlang der Auto­bahn A10 und entlang der Bahn­stre­cken von Bran­den­burg nach Berlin.

Land­kreis Dahme-Spree­wald: Fünf Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Märkisch Buch­holz, Schö­nefeld, Wildau (2) und Zeuthen. Besseres Netz entlang der Bahn­stre­cken in der Region.

Land­kreis Havel­land: Ein neuer Standort, drei mit 5G erwei­tert in Falkensee, Milower Land (2) und Rathenow. Besseres Netz entlang der Bahn­stre­cken zwischen Berlin und Hannover.

Land­kreis Barnim: Fünf Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Ahrens­felde, Bernau bei Berlin, Biesen­thal, Melchow, Panketal und Wand­litz. Mehr Netz entlang der Auto­bahnen A10 und A11 und auf den regio­nalen Bahn­stre­cken.

Land­kreis Ober­spree­wald-Lausitz: Zwei Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Klett­witz und Schwarz­heide. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A13 und entlang der Bahn­stre­cken.

Land­kreis Elbe-Elster: Sender Fins­ter­walde mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Ober­havel: Neue 5G-SA-Station ("5G+") in Velten (Mittel­straße).

Neue 5G-Sender auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Kolk­witz, Schö­nefeld, Storkow, Bran­den­burg a.d. Havel, Trebbin, Schön­eiche b. Berlin und Falken­berg/Mark.

Bremen

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Bremer­haven: Standort Bremer­haven mit 5G erwei­tert.

Stadt­gebiet Bremen: Ein Standort neu gebaut und vier mit 5G erwei­tert.

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Bremen.

Hamburg

Telefónica:

Telekom:

Stadt­gebiet von Hamburg: Ein Standort neu gebaut und 15 mit 5G erwei­tert.

Stadt Hamburg: Neue LTE-Station in Hamburg-Lange­horn (Tang­stedter Land­straße).

Hessen

Voda­fone:

Telekom:

Stadt­gebiet Wies­baden: Ein Standort neu gebaut, fünf mit 5G erwei­tert in Mainz-Kost­heim (2) und Wies­baden (4). Besseres Netz entlang der Auto­bahn A60 und der Bahn­stre­cken.

Land­kreis Limburg-Weil­burg: Ein neuer Standort, eine 5G Erwei­terung, in Hünf­elden und Weil­münster.

Land­kreis Berg­straße: Ein neuer Standort, einer mit 5G erwei­tert, in Bens­heim und Heppen­heim. Besseres Netz auf den Bahn­stre­cken Frank­furt – Darm­stadt - Heidel­berg und Frank­furt - Mann­heim.

Land­kreis Gießen: Ein neuer Standort, vier mit 5G erwei­tert, in Gießen, Hungen, Laubach und Lang­göns (2). Mehr Netz entlang der Auto­bahnen A45, A480 und A485 und in den Zügen in der Region.

Lahn-Dill-Kreis: Ein neuer Standort, drei mit 5G erwei­tert in Aßlar, Dillen­burg, Haiger und Wetzlar. Besseres Netz auf der A45 und den Bahn­stre­cken.

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Frank­furt a. M. (2x) und Hanau-Stein­heim.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Burg­wald, Brei­ten­bach (Gehau) und Grebenau.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Ludwigs­lust-Parchim: Zwei Stand­orte neu gebaut, drei mit 5G erwei­tert, in Kirch Jesar, Tessin, Wittendröp, Zarrentin und Zölkow. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A24 und den Bahn­stre­cken Rostock-Hagenow und Berlin-Hamburg.

Kreis Rostock: Neubau eines ca. 45 Meter hohen Stahl­git­ter­masts in Witten­beck.

Land­kreis Rostock: Drei neue Stand­orte, drei mit 5G erwei­tert in Am Salz­haff, Kühlungs­born, Laage, Lalen­dorf, Plaaz und Sanitz. Mehr Netz entlang der Auto­bahnen A19 und A20 und der Bahn­stre­cken, z.B. von Berlin nach Rostock.

Land­kreis Meck­len­bur­gische Seen­platte: Ein neuer Standort, drei mit 5G erwei­tert, in Dargun, Kublank, Leizen und Neuen­kir­chen. Besseres Netz auf der A19 und A20 und den Bahn­stre­cken.

Nieder­sachsen

Telekom:

Land­kreis Cuxhaven: Stand­orte Cuxhaven, Loxstedt und Hagen im Bremi­schen mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Clop­pen­burg: Ein neuer Standort, einer mit 5G erwei­tert, in Essen (Olden­burg).

Land­kreis Aurich: Standort Krumm­hörn mit 5G erwei­tert.

Braun­schweig: Drei Stand­orte mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Diep­holz: Drei Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Ehren­burg, Sulingen und Stuhr. Besseres Netz im Zug.

Delmen­horst: Standort mit 5G erwei­tert

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Ronnen­berg und Hannover (Mitte).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Holz­minden, Salz­gitter und Bovenden.

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Telekom:

Stadt­gebiet Bochum: Ein neuer Standort, acht mit 5G erwei­tert, die Auto­bahnen A40, A43 und A448 und die Bahn­stre­cken Dort­mund - Köln und Köln - Düssel­dorf- Hamm besser versorgt.

Rhein-Sieg-Kreis: Zwei neue Stand­orte, fünf mit 5G erwei­tert in Bad Honnef, Born­heim, Lohmar (2), Swisttal, Trois­dorf und Windeck. Mehr Netz auf den Auto­bahnen A3 und A61.

Kreis Minden-Lübb­ecke: Ein neuer Standort, sieben mit 5G erwei­tert in Bad Oeyn­hausen (2), Hüll­horst, Lübb­ecke, Minden (3) und Preu­ßisch Olden­dorf. Besseres Netz im Zug.

Land­kreis Borken: Neuer LTE-Sender in Gronau (Dorn­hagen).

Neue 5G-Sende­masten auf 3600 MHz in Dort­mund (Sölde), Essen, Köln und Düssel­dorf.

Neue 5G-Station auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Arns­berg, Schalks­mühle, Dormagen, Hückel­hoven, Nettetal (Breyell), Viersen (Dülken), Brüggen, Nieder­kassel und Kaarst (Vorst).

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Rhein-Huns­rück-Kreis: Ein neuer Standort, einer mit 5G erwei­tert, in Bell (Huns­rück) und St. Goar. Mehr Netz entlang der Bahn­stre­cken im Huns­rück und im Rheintal.

Land­kreis Südwest­pfalz: Neuer Standort in Groß­stein­hausen, 5G-Erwei­terung in Wesel­berg. Besseres Netz auf der Auto­bahn A62.

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Mainz und Kaisers­lau­tern.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Kaisers­lau­tern, Wald­lau­bers­heim und Zwei­brü­cken.

Saar­land

Telefónica:

Nichts Neues im Saar­land.

Sachsen

Telekom:

Land­kreis Erzge­birgs­kreis: Ein neuer Standort, fünf mit 5G erwei­tert, in Deutsch­neu­dorf (2), Oels­nitz/Erzgeb., Olbernhau, Pockau und Neukir­chen. Besseres Netz auf den Auto­bahnen A14 und A72 und den Bahn­stre­cken im west­lichen Sachsen.

Land­kreis Bautzen: Standort Hoyers­werda mit 5G erwei­tert.

Erzge­birgs­kreis: Neue 5G-SA-Station ("5G+") in Schlettau (Böhmi­sche Straße).

Bahn­strecke Leipzig-Zeitz: Neuer Sender in Zwenkau.

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Dresden, Chem­nitz und Leipzig.

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Werdau.

Sachsen-Anhalt

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Börde: Zwei Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Bebertal und Haldens­leben.

Altmark­kreis Salz­wedel: Standort Garde­legen mit 5G erwei­tert.

Neue 5G-Station auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Loit­sche, Möckern/Kähnert und Sanger­hausen.

Schleswig-Holstein

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Dith­mar­schen: Stand­orte Eddelak und Bruns­büttel mit 5G erwei­tert.

Herzogtum Lauen­burg: Standort Brun­storf mit 5G erwei­tert.

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Lübeck (2x) und Kiel.

Thüringen

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Eichsfeld: Ein neuer Standort, zwei mit 5G erwei­tert, in Ecklin­gerode, Kalthom­feld und Nieder­orschel.

Land­kreis Alten­burger Land: Zwei Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Gößnitz und Nobitz. Mehr Netz entlang der Auto­bahnen A9 und A72 und auf den Bahn­stre­cken in Rich­tung Sachsen.

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Kölleda.

Telefónica:

Laut einer Statistik errei­chen alle drei Netz­betreiber (zusam­men­gerechnet) über 95 Prozent der Bevöl­kerung mit 5G.