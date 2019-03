Funkloch gestopft: Wutach-Schlucht jetzt mit LTE-Empfang

Die Diskussion über die Netzqualität und Versorgung in abgelegenen Regionen ist nicht neu. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass einige Netzbetreiber mehr bauen, als andere.

Ein Paradies für Wanderer und Naturliebhaber: Die Wutachschlucht im Schwarzwald. Jetzt gibt's dort Mobilfunk von der Telekom. Kennen Sie Gündel­wangen? Das gehört zu 79848 Bonn­dorf im Schwarz­wald und liegt in der nörd­li­chen Ecke des Land­kreises Waldshut (Auto­kenn­zei­chen WT) im Bundes­land Baden-Würt­tem­berg. Dort liegt die wild­ro­man­ti­sche Wutach-Schlucht, ein Para­dies für Wanderer und Natur­lieb­haber. Bislang war dieses Tal ein tiefes Funk­loch. Eine Wanderin verrenkte sich vor einiger Zeit den Knöchel, ihre Beglei­terin musste erst einmal 45 Minuten laufen, um tele­fo­nisch Hilfe holen zu können. Bis die Rettungs­kräfte dann vor Ort eintrafen, war die Wanderin schon bewusstlos. Die Geschichte ging zum Glück noch glimpf­lich aus.

Endlich Netz an der Wutach

Das ist jetzt vorbei, denn seit kurzem gibt es dort Mobil­funk fürs Handy. Zum Glück stand bei Gündel­wangen bereits ein Mast der Bundes­an­stalt für den Digi­tal­funk der Behörden und Orga­ni­sa­tionen mit Sicher­heits­auf­gaben (BDBOS), worüber der digi­tale Sicher­heits­funk für Behörden mit Orga­ni­sa­tions und Sicher­heits­auf­gaben (also Polizei, Rettungs­dienste, Feuer­wehr, Tech­ni­sches Hilfs­werk etc.) abge­wi­ckelt wird. Das bedeutet, dort liegen bereits Strom und Signal­lei­tungen (idea­ler­weise Glas­faser). Aufgrund eines Rahmen­ab­kom­mens zum besseren Netz­ausbau konnte die Deut­sche Telekom sich dort mit "einhängen". Dazu fand eine Bürger­be­fra­gung im Ort statt: Eine klare Mehr­heit sprach sich für die Netz­ver­sor­gung mit Mobil­funk aus.

In ihrem wöchent­li­chen Video auf dem YouTube Kanal "Telekom­netz" stellt die Deut­sche Telekom diesen Standort vor. Funk­tech­nisch ist der Mast mit LTE 800 / 900 ausge­stattet, diese "nied­rigen" frequenzen haben eine deut­lich bessere Reich­weite, als 1800, 2100 oder 2600 MHz, die für 5G vorge­se­henen 3400 bis 3700 MHz stehen noch nicht zur Verfü­gung.

Die Technik: LTE 800 / 900

Nun wäre ein reiner LTE-Standort zwar ein Fort­schritt, dieser wäre aber von vielen Mobil­funk­kunden gar nicht nutzbar. Gerade in den güns­tigen Discount-Tarifen, wie dem frisch gestar­teten Norma-Connect im Netz der Telekom ist LTE gar nicht enthalten. Und selbst wer zu EDEKA-Smart im Netz der Telekom gewech­selt wäre, bekäme dort zwar LTE, aber keinerlei Möglich­keit über das LTE-Netz mit VoLTE (Sprache über LTE) mobil zu tele­fo­nieren, denn VoLTE gibts bei der Telekom nur in Lauf­zeit­ver­trägen wie beispiels­weise dem Magenta Mobil XS oder S, M, L etc.

LTE in der Wutach­schlucht: Mobil­funk­ver­sor­gung für Wanderer

Es gibt auch GSM 900

Gute Nach­richten: Auf Nach­frage war zu erfahren, dass unter der Netz­ken­nung MB_09_DT dort auch GSM 900 ausge­strahlt wird. Durch die Nutzungs­mög­lich­keit von GSM 900 können alle Kunden im Netz der Telekom dort mobil tele­fo­nieren oder eine SMS-Nach­richt verschi­cken. Im echten Notfall können Kunden von Voda­fone oder Telefónica (o2) auch über die Notruf­nummer 112 für Hilfe sorgen, ansonsten bleiben sie weiter im Funk­loch.

Dem Vernehmen nach soll für den Standort auch LTE 1800 der Telekom geneh­migt worden sein, ist aber noch nicht in Betrieb. Mit LTE_1800 könnte Gündel­wangen mit DSL-Hybrid (Internet zu Hause via LTE) versorgt werden. Ein Anwender berichtet über gemes­sene Daten­raten um die 40 bis 60 MBit/s auf LTE_800. Auf LTE_900 seien es um die 30 MBit/s im Down­load gewesen. Der Anwender beschei­nigt dem Standort "eine echt top Reich­weite".

Diesen Ausbau sollte man bei Reisen in solche Regionen immer im Hinter­kopf behalten, beson­ders wenn man das Netz der Telekom nur als "viel zu teuer" wahr­nimmt.

Wäre National/Local Roaming eine Lösung?

Die Lösung "National Roaming" oder "Local Roaming" würde solche Sender auch für Kunden von Voda­fone oder Telefónica o2 öffnen. Der Zwang zur Öffnung für den Wett­be­werb würde aber in diesem Falle die Moti­va­tion der Telekom, solche einsamen Regionen selbst auszu­bauen, schnell sinken lassen. Dann hätten Anbieter mit güns­ti­geren Tarifen vom "Nicht­ausbau" keinen Nach­teil mehr oder andersrum: Warum sollte ein Kunde dann noch spürbar mehr für eine bessere Netz­ver­sor­gung ausgeben? Telekom Chef Höttges nennt das "Mikado: Wer zu erst zuckt, verliert."

Die denk­bare Vari­ante, dass Kunden von beispiels­weise Voda­fone oder Telefónica für solche nicht selbst versorgten Regionen eine "Local-Roaming-Option" gegen spür­baren monat­li­chen Aufpreis buchen könnten, würde die Tarif­land­schaft ziem­lich verkom­pli­zieren und die Frage ist, wieviele Kunden diese Option dann auch wirk­lich buchen würden. Die Botschaft an die Kunden am Ende ist ganz klar: Buche Deinen Vertrag bei dem Anbieter, der Dein Einsatz­ge­biet wirk­lich ausbaut oder schon versorgt. Die Botschaft an die bislang dort nicht ausbau­enden Netz­be­treiber ebenso: Baue diese Region (auch) aus, sonst verlierst Du Kunden und damit Einnahmen.

Frage an unsere Leser: Kennen Sie einen Ort, wo viel­leicht nur Voda­fone oder nur Telefónica mit Mobil­funk versorgt? Bestimmt gibt es solche Orte. Schreiben Sie in unserem Forum.

