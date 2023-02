GD Towers: Neue Turmgesellschaft der Telekom startet

Heute startet der Deal zwischen der Deut­schen Telekom und den Invest­ment-Part­nern Brook­fields und DigitalBridge aus den USA bzw. Kanada zum Thema Funk­türme. Wir haben Bruno Jacobfeu­erborn, ein Urge­stein der Branche, lang­jäh­riger Tech­nik­chef der Telekom und Chef der "GD Towers" (und bisher Deut­schen Funk­turm-Manage­ment-Gesell­schaft (DFMG)) dazu befragt. Bruno Jacobfeuerborn beantwortete exklusiv Fragen von teltarif.de zur heute startenden Turmgesellschaft GD Towers.

Frank Hormann / nordlicht Herr Jacobfeu­erborn, Danke für Ihre Zeit. Wie wird das Funk­turm­geschäft im Telekom-Konzern genau neu orga­nisiert? Gehören künftig alle Funk­türme zur DFMG oder gibt es weiterhin sepa­rate Türme und Stand­orte, die anderen Abtei­lungen der Telekom oder dritten Unter­nehmen gehören oder wird eine völlig neue Firma/Abtei­lung der Telekom gegründet?

Jacobfeu­erborn: Die Deut­sche Telekom bündelt ihr Funk­turm­geschäft in Deutsch­land und Öster­reich unter dem Namen "GD Towers". Dazu zählt die Deut­sche Funk­turm sowie die Magenta Telekom Infra in Öster­reich. Gemeinsam betreuen wir die etwa 40.000 Anten­nen­stand­orte der Telekom in den beiden Märkten und kümmern uns um den Netz­ausbau.

Frage: Wie unab­hängig kann die GD Towers in Zukunft operieren? Ist es auch in Zukunft möglich, dass die Telekom Türme oder Stand­orte an mit der Telekom konkur­rie­rende Unter­nehmen (z.B. 1&1) vermieten kann?

Antwort: Schon heute vermarkten wir etwa die Hälfte unserer geeig­neten Mobil­funk­masten an mindes­tens einen weiteren Anbieter neben der Telekom und machen ein Viertel unseres Umsatzes mit anderen Kunden. Wir haben das Dritt­markt­geschäft in den letzten Jahren ausge­baut und diesen Weg werden wir mit den neuen Eigen­tümern entschlossen weiter gehen. Deutsch­land ist der größte und span­nendste Markt in Europa. Die Telekom Deutsch­land sichert uns lang­fristig und planbar volle Auftrags­bücher. Durch den Ausbau von 5G, die Schlie­ßung der letzten Funk­löcher, die Versor­gung der Verkehrs­wege, sowie den Markt­ein­tritt von 1&1 und durch weitere Funk­dienste wie 450connect ergeben sich enorme Wachs­tums­poten­ziale. Mit der Exper­tise und dem Kapital unserer beiden neuen Eigen­tümer DigitalBridge und Brook­field bekommen wir noch mehr Flexi­bilität für unser Dritt­markt­geschäft.

Frage: Ist es umge­kehrt weiter möglich, dass die Telekom/DFMG bestimmte Stand­orte exklusiv für sich behält, um dadurch einen Wett­bewerbs­vor­teil zu behalten?

Antwort: Wir haben eine lang­fris­tige Verein­barung mit Telekom Deutsch­land geschlossen, die den Betrieb und Ausbau des Mobil­funk­netzes genau regelt. In der Regel bieten wir unsere Infra­struktur diskri­minie­rungs­frei auch anderen Kunden an. Dafür bauen wir seit Jahren Masten mit ausrei­chend stati­scher Kapa­zität für zukünf­tige Tech­nik­erwei­terungen oder zusätz­liche Antennen anderer Anbieter. Im Zweifel entscheidet der Kunde, was genau wir für ihn bauen.

Frage: Wie sieht es bei Neubauten aus? Kann die GD Towers jeder­zeit bauen, was und wohin sie will oder haben die Inves­toren hier ein Veto­recht ("viel zu teuer")?

Antwort: Wir haben in den letzten Jahren trotz enormer Baukos­ten­stei­gerungen konstant gute Gewinne einge­fahren. Das hätten wir ohne ein gesundes Kosten­bewusst­sein nicht geschafft. Vor allem bei der Schlie­ßung von Funk­löchern in länd­lichen Gegenden entstehen durch die Anbin­dungs­kosten für Strom und Glas­faser oft große finan­zielle Heraus­for­derungen. Beispiel­haft sei unser Neubau in Bad Dürk­heim genannt, der kilo­meter­lange Tief­bau­arbeiten für den Strom­anschluss erfor­der­lich machte.

Der Sender Bad Dürk­heim im YouTube-Video

Solche Stand­orte gucken wir uns mit unseren Auftrag­gebern, Kommunen und Part­nern vor Ort ganz genau an, um eine gute Lösung zu finden. Dabei gehen wir teil­weise ganz neue Wege, wie beispiels­weise in Möns­heim, wo wir einen der ersten ener­gie­aut­arken Mobil­funk­masten betreiben und so die Anbin­dungs­kosten sparen konnten.

Frage: Wie kann der Konflikt zwischen den Wünschen der Politik, den Nutzern (maxi­male flächen­deckende Versor­gung) und den Geld­gebern ("viel zu teuer") gelöst werden? Wer hat die letzte Entschei­dung darüber?

Antwort: Von Konflikt würde ich nicht spre­chen. Alle haben das gleiche Ziel: eine gute und flächen­deckende Mobil­funk­ver­sor­gung. Auf dem Weg dahin gilt es nicht nur finan­zielle Heraus­for­derungen für beson­ders kost­spie­lige Anten­nen­stand­orte zu über­winden. Der Netz­ausbau ist immer noch mit einem großen büro­kra­tischen Aufwand verbunden, Geneh­migungs­ver­fahren und Abstim­mungen ziehen sich oft über Monate, genau so wie die Suche nach einer geeig­neten Fläche. Und natür­lich können auch wir Funk­turm­gesell­schaften gemeinsam mit den Mobil­funk­anbie­tern und Bauun­ter­nehmen in unseren Planungen und Ausfüh­rungen noch schneller werden. Es gilt also verschie­dene Stell­schrauben zu opti­mieren.

Frage: Halten Sie die Mobil­funk-Infra­struktur-Gesell­schaft des Bundes (MIG) für Ihre Arbeit für notwendig, hilf­reich oder behin­dert sie eher den weiteren Flächen­ausbau? Würden Sie eine gemein­same Deut­sche Netz­gesell­schaft (Telekom, Voda­fone, Telefónica, ggf. 1&1, ggf. 450connect, e*message etc.), die Mobil­funk speziell in weißen Flecken aufbaut und versorgt, für gut empfinden?

Antwort: Wir bauen im bayri­schen Lambach den aller­ersten MIG-geför­derten Mobil­funk­mast. Das ist in einigen Berei­chen Pionier­arbeit, weil es noch keine einge­spielten Prozesse gibt. Das wird mit der Zeit kommen und die MIG kann gemeinsam mit weiteren regio­nalen Förder­pro­grammen ein fester Bestand­teil in der Funk­loch­schlie­ßung werden. Neben dem eigen­wirt­schaft­lichen und dem geför­derten Ausbau sind Infra­struktur-Sharing und der koope­rative Ausbau ganz zentrale Hebel für die White Spot-Versor­gung. Letzt­lich können wir das Ziel nur errei­chen, wenn wir uns des gesamten Werk­zeug­kas­tens bedienen. Eine zusätz­liche Gesell­schaft bestehend aus den Netz­betrei­bern würde aus meiner Sicht nicht zur Über­win­dung der Ausbau­her­aus­for­derungen beitragen.

Der wohl bekannteste Funkturm der DFMG / GD Towers, der Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz.

Fotos: Deutsche Telekom AG Frage: Wie weit sind ihre Pläne mit "flie­genden" Basis­sta­tionen gediehen? Ist das realis­tisch umsetzbar? Wann?

Antwort: Für eine leis­tungs­fähige Mobil­funkin­fra­struktur ist eine terres­tri­sche Infra­struktur unver­zichtbar. Es gibt einige Szena­rien, in denen eine Ergän­zung durch flie­gende Basis­sta­tionen durchaus sinn­voll ist, so beispiels­weise für tempo­räre Versor­gungen im Krisen­fall oder bei Groß­ver­anstal­tungen, sowie für die Grund­ver­sor­gung bei schwie­riger Topo­grafie oder auf dem offenen Meer. Die begrenzte Kapa­zität und vergleichs­weise hohe Latenz dieser Lösungen schränken einen breiten Einsatz jedoch deut­lich ein. Bei Satel­liten kommt die Komple­xität bei Wartungen oder Technik-Erwei­terungen hinzu, so dass ich davon über­zeugt bin, dass sich lang­fristig – nicht vor Ende dieses Jahr­zehnts – Drohnen zu einer flexi­bleren Ergän­zung zu terres­tri­schen Netzen entwi­ckeln werden.

Herr Jacobfeu­erborn, vielen Dank für das Gespräch.