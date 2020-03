Funkloch in Westerkappeln: So beseitigt es die Telekom

Kennen Sie Wester­kappeln? Sie finden es im Gefrier­schrank. Echt. Im Norden von Nord­rhein-West­falen, kurz vor der Landes­grenze, haben Aloys Coppen­rath und Josef Wiese im Jahre 1975 die Condi­torei Coppen­rath & Wiese gegründet. Damals gab es noch das Auto­telefon B-Netz. Das C-Netz kam erst 1985 und das D1-Netz erst 1991/92. In Sachen digi­taler Mobil­funk finden Sie in Wester­kappeln im Augen­blick noch ein Funk­loch. Doch die Aktion „Wir jagen Funk­löcher“ der Deut­schen Telekom wird diesem Funk­loch bald ein Ende bereiten.

Wester­kappeln als gutes Beispiel

Im Norden von Westerkappeln (im Norden von Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Niedersachsen) ist die Mobilfunkversorgung ziemlich dünn. Nicht mehr lange. Rund 11.000 Bürger wohnen dort zwischen Nord­deut­schem Tief­land und Teuto­burger Wald. Die Gemeinde besteht aus dem Hauptort und neun soge­nannten Bauern­schaften (Orts­teilen) auf einer großen Fläche mit 130 Einwohner pro Quadrat­kilo­meter (Berlin hat über 4.000 Einwohner pro qkm). Im Rahmen der Aktion ist die Gemeinde das Projekt kreativ ange­gangen und hat ihre Bürger per örtli­cher Zeitung aufge­rufen, geeig­nete Mobil­funk­stand­orte vorzu­schlagen: Möglichst hoch gele­gene Dächer oder freie Grund­stücke. Pfif­fige Fotos sollten die Telekom über­zeugen, mit Erfolg. Wester­kappeln konnte der Telekom gleich neun Stand­orte vorschlagen.

Welcher Standort ist geeignet?

Solche Fragen musste die Telekom in den letzten Monaten bundes­weit für über 1.000 Stand­orte prüfen, die als Vorschläge für "Wir Jagen Funk­löcher" bei ihr eingingen. Im Orts­zentrum von Wester­kappeln steht heute bereits eine Mobil­funk­sender der Telekom, jedoch noch ohne LTE. Als erste Gegen­maßnahme wurde der ohnehin geplante LTE-Ausbau der Telekom auf Mitte 2020 vorge­zogen. Für die Umge­bung reicht das aber nicht.

Phase 1: Funk­netz­planung

Beim Funknetzplaner Kai Cholewa in Dortmund laufen die Fäden bei der Standort-Bewertung zusammen. Funk­netz­planer Kai Cholewa bei der Telekom in Dort­mund simu­liert auf seinem Computer Mobil­funk­netze. Dort kann er Sender virtuell ein- und ausschalten. Ihm hatte von Anfang an einer der neun Vorschläge mitten im dünn besie­delten Norden von Wester­kappeln gefallen: "Große Abstände zwischen den Anten­nenstand­orten verschlech­tern den Mobil­funk­empfang. Aktuell sind über 900 Haus­halte durch die Stand­orte in Mettingen und Lotte versorgt. Dort wohnen rund 2.000 Menschen.“

Alleine durch das Upgrade auf LTE im Orts­kern steigen diese Zahlen stark an, auf rund 3.900 Haus­halte mit 8.200 Einwoh­nern. Kai Cholewas Planungs­programm zeigt: Ein neuer Mobil­funk­standort in Ober­dorf im Norden der Gemeinde könnte weitere rund 100 Haus­halte mit etwa 300 Menschen ins schnelle LTE-Netz bringen. Und auch die Versor­gung mit GSM für Telefon und Kurz­nach­richten würde sich damit deut­lich verbes­sern. Doch wie kann dieser Sender in der Einsam­keit am besten „versorgt“ werden?

Phase 2: Richt­funk­anbin­dung?

Die großen Schüsseln sind Richtfunkspiegel, die Datensignale über größere Entfernungen transportieren, wenn kein Hindernis im Wege steht. Die Daten, die am Sende­mast ankommen, müssen ins Netz der Telekom weiter­trans­portiert werden: Entweder über eine Glas­faser­anbin­dung oder per Richt­funk.

Richt­funk­stre­cken plant die Telekom in Rade­beul in Sachsen. „Glas­faser hat Prio­rität wegen Kapa­zität und Zukunfts­sicher­heit. Richt­funk kommt zum Einsatz, wenn aus topo­graphi­schen, vertrag­lichen oder kosten­tech­nischen Gründen Glas­faser nicht möglich ist", sagt Richt­funk­planer Thomas Kirstan. Er unter­sucht, ob eine Sicht­verbin­dung zwischen Sender und Empfangs­station möglich ist. In Wester­kappeln wäre das möglich.

Phase 3: Glas­faser­anbin­dung

Könnte der neue Standort in Wester­kappeln auch per Glas­faser ange­bunden werden? Das prüfen die Spezia­listen in Bayreuth. Ideal wäre, wenn die Telekom bereits vorhan­dene Rohre für Strom, Gas oder Fest­netz nutzen könnte. Sonst müsste aufwendig gegraben werden. Im Norden von Wester­kappeln sieht es schlecht aus, kaum Leer­rohre. Tiefbau würde sehr teuer.

Selbst eine ober­irdi­sche Leitung über vorhan­dene Strom­masten wäre etwa drei Kilo­meter lang und daher unwirt­schaft­lich - von Statik, Sicher­heit und Geneh­migungen ganz abge­sehen. Alleine die Kosten für eine zehn Kilo­meter lange unter­irdi­sche Glas­faser­anbin­dung würde über 240.000 Euro betragen - ohne Mastbau, Antenne, oder Technik.

Die Entschei­dung

Mit diesen Fakten konnte Funk­netz­planer Cholewa sich für seinen Favo­riten im Norden von Wester­kappeln entscheiden, per Richt­funk­anbin­dung. Sofort beginnt die Fein­planung. Es werden eine bautech­nische Bege­hung, Miet­vertrag und Bauge­nehmi­gung folgen. Dann kann das Funk­loch bereits Ende 2020 geschlossen sein. Die vorhe­rige LTE-Aktua­lisie­rung im Orts­kern wird schon eine spür­bare Verbes­serung bringen.

Gute Einblicke gibt die Telekom in ihrem Video:

E-Mail

E-Mail Drucken 2 Teilen (2)