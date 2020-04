Telekom startet "die größte 5G-Initiative Deutschlands"

Wer nun als erster Netz­be­treiber in Deutsch­land DSS einsetzt, ob auf 700 oder 2100 MHz, ob Voda­fone oder Telekom, das mögen die Histo­riker entscheiden.

Jeden­falls hat die Telekom heute nach eigenen Angaben "die größte 5G-Initia­tive Deutsch­lands" gestartet und verspricht: "Mehr als die Hälfte der deut­schen Bevöl­ke­rung wird im Laufe des Jahres von 5G profi­tieren können."

Unge­wohnt selbst­be­wusst

Damit - so die Bonner auffal­lend selbst­be­wusst - wollen sie ihre Spit­zen­po­si­tion bei der 5G-Abde­ckung weiter ausbauen. Möglich mache den schnellen Rollout ein tech­ni­sches Upgrade für bereits vorhan­dene Antennen im Netz. Derzeit wird die Technik in ersten Test­fel­dern erprobt.

Der weitere Ausbau soll in den kommenden Wochen starten. „Wir haben Großes vor mit 5G und bringen den neusten Mobil­funk-Stan­dard noch dieses Jahr in weite Teile Deutsch­lands“, verspricht Telekom-Deutsch­land-Chef Dirk Wössner und freut sich, "dass das Netz für unsere Kunden damit noch besser wird."

5G-Upgrade für Bestand­s­technik

Aktuell werden zu diesem Zweck im 5G-Netz der Telekom Test­läufe durch­ge­führt. Ein Beispiel dafür sind zwei Stand­orte in der Nähe von Witt­lich in Rhein­land-Pfalz, die wir schon vorge­stellt haben. Dort wird aktuell die Technik des Stand­orts erwei­tert. Anschlie­ßend wird über die moder­ni­sierte System­technik die vorhan­dene Antenne ange­steuert und bekommt quasi ein Upgrade auf 5G: „So sind wir deutsch­land­weit unter­wegs, um diese 5G-Vari­ante in unserem Netz zu erproben“, so Walter Golde­nits, Tech­nik­chef der Telekom in Deutsch­land. „Die Test­stand­orte sind dann die Blau­pause für Deutsch­land, um noch in diesem Jahr mehr als die Hälfte der Bevöl­ke­rung im Telekom-Netz mit 5G zu versorgen.“

DSS im Probe­trieb

Die Telekom erhöht die Reichweite bei 5G durch Nutzung von 2,1 GHz und kombiniert die Frequenz über DSS mit LTE

Foto: Deutsche Telekom Mit dieser neuen 5G-Vari­ante wird parallel zu aktiven Antennen die vorhan­dene passive Anten­nen­technik optimal für Zukunfts­tech­no­lo­gien wieder­ver­wendet. Darüber hinaus wird eine Tech­no­logie umge­setzt, die den paral­lelen Betrieb von zwei Mobil­funk-Stan­dards in einem Frequenz­band ermög­licht: Dynamic Spec­trum Sharing (DSS).

Der Charme dieser Lösung, den auch Voda­fone erst­malig an einer Sende­sta­tion im Sauer­land einsetzt, ist der Parallel-Betrieb von 4G und 5G auf der glei­chen Frequenz. Die Telekom 5G-High­speed-Antennen sind in acht Städten im Einsatz. Auch dieses Ausbau­pro­gramm läuft parallel weiter.

Noch mehr Tempo mit LTE und 5G

Bis zum Jahres­ende sollen Telekom-Kunden in allen Bundes­län­dern breiten Zugriff auf das 5G-Netz der Telekom haben. Und das soll nicht nur in dicht besie­delten Städten, sondern auch in länd­li­chen Gebieten erfolgen. Damit will die Telekom ihre Netz­stra­tegie betonen: Schnelles Internet in der Stadt und auf dem Land – mit 4G und 5G.

Für die schnelle und erfolg­reiche Einfüh­rung von 5G hatte die Telekom bereits vor zwei Jahren ein Acht-Punkte-Programm vorge­legt: Damals wurde eine 5G-Abde­ckung von 99 Prozent der Bevöl­ke­rung bis zum Jahr 2025 ange­kün­digt. Auf die Fläche umge­rechnet sollen das 90 Prozent werden.

„Mit der jetzigen Ausbau-Offen­sive machen wir einen großen Schritt in diese Rich­tung“, verspricht der Geschäfts­führer Technik Walter Golde­nits. „LTE und 5G – beide Tech­no­lo­gien legen zu. Während das 5G-Netz weiter wächst, wird auch LTE nochmal stärker.“

Wie bereits berichtet, können bereits 98,1 Prozent der Bevöl­ke­rung mit LTE und Geschwin­dig­keiten von bis zu 300 MBit/s im Netz der Telekom surfen.

Intel­li­gente Tech­no­lo­gien zur Netz­op­ti­mie­rung

Den "Schub im Mobil­funk" soll der variable Einsatz von Mobil­funk-Frequenzen sowie von neuen, inno­va­tiven Tech­no­lo­gien möglich machen. Die Telekom will künftig fünf Mega­hertz (MHz) aus ihrem bishe­rigen 3G-Spek­trum im 2,1-Giga­hertz-Band für LTE und 5G verwenden, die für UMTS nutz­bare Band­breite wird also redu­ziert.

Spätes­tens bis zum Jahres­ende will die Telekom das genutzte Spek­trum "verdrei­fa­chen". So sollen noch mehr Kunden von Surf­ge­schwin­dig­keiten auf LTE- und 5G-Niveau profi­tieren können.

In den Groß­städten wird 5G weiter auf 3,5 GHz funken, einer sehr hohen Frequenz. Diese bietet spürbar höhere Geschwin­dig­keiten, dafür aber deut­lich geringe Reich­weiten. Auf der nied­ri­geren 2,1-GHz-Frequenz sind die Reich­weiten der künf­tigen 5G-Antennen schon deut­lich höher als auf 3,5 GHz. Durch die Kombi­na­tion der Frequenzen beschleu­nigt die Telekom den 5G-Ausbau – gerade im länd­li­chen Raum – erheb­lich.

Telekom setzt Schwer­punkt auf 2,1 GHz

Im Gegen­satz zu Voda­fone, die beim Ausbau voll auf 700 MHz setzen, um endlich in der Fläche mehr Versor­gung aufzu­holen, setzt die Telekom zunächst auf 2,1 GHz. Den Frequenz­be­reich bei 700 MHz (Band n28 bzw. b28), so hieß es auf Nach­frage von teltarif.de, habe man auch im Blick.

Durch den Einsatz von "Dynamic Spec­trum Sharing" (DSS) wird zusätz­li­ches Spek­trum für LTE-Kunden bereit­ge­stellt, das zusätz­lich zum bestehenden Spek­trum verwendet werden kann. Das Funk­band wird dann nicht mehr nur von einem Mobil­funk-Stan­dard genutzt, sondern kann bedarfs­ori­en­tiert das Spek­trum zwischen LTE und 5G aufteilen. Mit der neuen Tech­no­logie entscheidet das Netz "intel­li­gent" und je nach aktu­eller Lage, für welchen Stan­dard es die vorhan­denen Frequenzen idea­ler­weise nutzt.

Der Effekt: Die knappen vorhan­denen Frequenzen werden so besser ausge­lastet und das Netz in Summe wesent­lich effi­zi­enter. Das freut insbe­son­dere Kunden, die noch gar kein 5G-fähiges Smart­phone haben.

Denn LTE wird durch die neue Technik nochmal Schub bekommen. Die Kunden können ein weiteres Frequenz­band mit LTE nutzen und haben dadurch mehr nutz­bare mehr Band­breite. So kann ein Teil des (bishe­rigen) 3G-Spek­trums bereits für leis­tungs­fä­hi­gere Tech­no­lo­gien einge­setzt werden, während aber 3G weiterhin nutzbar bleibt.

Verschie­dene Hersteller haben neue 5G-Modelle ange­kün­digt, welche die neue DSS-Technik, dann nicht nur auf 2100 MHz, sondern auch auf 700 MHz unter­stützen werden. 5G-Tarife sind bei der Telekom bereits seit knapp einem Jahr buchbar, sogar für Prepaid-Kunden.