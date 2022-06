Minister Wissing will besseres Internet im ICE

Bundes­minister Wissing macht Druck auf den Netz­ausbau an Eisen­bahn­stre­cken und in Zügen. Von seinen Vorgän­gern hat er viel uner­ledigte Probleme geerbt.

Der Bundes­minister für Digi­tales und Verkehr, Volker Wissing (FDP), ist mit der Inter­net­ver­bin­dung in Fern­ver­kehrs­zügen unzu­frieden. Deswegen hat er am Wochen­ende Verbes­serungen ange­kün­digt. Wissing findet, dass man in Fern­ver­kehrs­zügen noch immer nicht unter­bre­chungs­frei tele­fonieren oder das Internet verwenden könne und das sei für ein modernes Indus­trie- und Tech­nolo­gie­land wie Deutsch­land "unan­gemessen", erklärte der Minister gegen­über der Boule­vard-Zeitung "Bild am Sonntag".

Bahn­funk kann Mobil­funk nicht mehr blockieren

Bundesminister für Digitales und Verkehr Volker Wissing (rechts) und Deutsche Bahnchef Richard Lutz (links)

Foto: Picture Alliance/dpa Wissing habe sich dafür einge­setzt, dass der (GSM-R-)Bahn­funk nicht mehr den Mobil­funk blockieren könne. Was die Boule­vard­zei­tung so genau nicht erläu­tert: Bisher war es nicht möglich, LTE-800-Sender nahe an Eisen­bahn­stre­cken zu bauen. Die Bahn befürch­tete nämlich, dass Inter­modu­lati­ons­pro­dukte (unge­wollte Mischung von Signalen, die Geis­ter­signale erzeugen und damit stören) den eigenen Bahn­funk nach GSM-R-Stan­dard (eben­falls bei 800 MHz) stören könnten.

Neue ICE-Züge mit besserem Empfang

Wissing wieder­holte eine bekannte Tatsache: "Die neuen ICE sind so konzi­piert, dass die Wärme­iso­lie­rung der Fenster nicht mehr die Funk­signale abblockt." Doch dazu mussten und müssen Züge umge­rüstet werden. Solange können sie keine Passa­giere trans­por­tieren.

Erste Besse­rungen seien spürbar, betonte der Minister. Für die neuen Züge kündigte er laut Bild am Sonntag den neuesten Mobil­funk­stan­dard "5G Plus" in den Zügen an. Unter diesem Begriff vermarktet der Netz­betreiber Voda­fone werbe­wirksam die 5G-Stan­dalone-Tech­nologie. Derzeit bietet Voda­fone diese Technik an wenigen Basis­sta­tionen bereits für private Endkunden mit passenden Endge­räten und Tarifen an. Auch Telekom und o2 haben diese Technik schon in ihrem Netz reali­siert, haben diese aber für Endkunden noch nicht frei­gegeben.

Vorgänger haben vieles verschlafen

Wissing übte zudem scharfe Kritik an seinen Vorgän­gern im Verkehrs­minis­terium: „Ich habe die Verkehrs­infra­struktur in einem deso­laten Zustand von meinen Amts­vor­gän­gern über­nommen. Wir haben 4000 marode Auto­bahn­brü­cken, ein veral­tetes Bahn­netz und Flug­häfen, an denen es zu wenig Personal für die Urlaubs-Saison gibt. Und mit Verlaub: Mir muss das nicht pein­lich sein. Ich gehe die Heraus­for­derung entschlossen und konse­quent an.“

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Deutsch­land hat im euro­päi­schen Vergleich recht hohe Preise bei Mobil­funk­tarifen. Wenn das viele Geld nun endlich dafür verwendet wird, gene­ral­stabs­mäßig und flächen­deckend das Land mit Mobil­funk auszu­bauen, wäre das Geld gut ange­legt. Für Rendite hung­rige Inves­toren wird da weniger übrig bleiben. Auch Inves­toren möchten oder müssen einmal tief in der Land­schaft tele­fonieren und sich infor­mieren. Spätes­tens dann sollte ihnen klar werden, wofür ein Netz­ausbau notwendig ist.

Aber Geld alleine wird es nicht richten: Geneh­migungs­behörden und Anwohner müssen endlich verstehen, dass Geneh­migungen schneller erteilt werden müssen und nahe­lie­gende Masten direkt an Bahn­stre­cken oder Wohn­sied­lungen zur Daseins­vor­sorge gehören, auch wenn sie viel­leicht nicht so "hübsch" aussehen sollten.

