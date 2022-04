Niedersachsen: 2,3 Prozent nicht mit 4G versorgt

Keine oder eine nur sehr lang­same mobile Daten­ver­bin­dung ist noch immer an einigen Orten ein Problem. Den Grünen in Nieder­sachsen ist das Ausbau­tempo der Landes­regie­rung zu gering.

Rund 2,3 Prozent der nieder­säch­sischen Landes­fläche ist nicht mit dem Mobil­funk­stan­dard 4G abge­deckt. Das geht aus einer am Donnerstag veröf­fent­lichten Antwort des Hanno­veraner Digi­tali­sie­rungs­minis­teriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Land­tags­frak­tion hervor.

Laut Bundes­netz­agentur gibt es in Deutsch­land drei (aktive) Mobil­funk­netz­betreiber, dies sind Telekom, Voda­fone sowie Telefónica (o2). Der Netz­betreiber 1&1 ist mit seinem eigenen Netz noch nicht gestartet.

Absolut kein Netz auf 0,05 Prozent der Fläche?

Niedersachsen ist ein weites Land mit Funklöchern

Foto: Picture Alliance/dpa Derzeit seien nach Angaben der Bundes­netz­agentur 0,05 Prozent der Landes­fläche durch absolut keinen Netz­betreiber über den Mobil­funk­stan­dard 2G abge­deckt. Nach Angaben des Breit­band­zen­trums Nieder­sachsen-Bremen seien 1,35 Prozent der Landes­fläche nur durch einen Netz­betreiber durch den Mobil­funk­stan­dard 2G (GSM) abge­deckt.

2,28 Prozent der Landes­fläche seien durch keinen Anbieter im Mobil­funk­stan­dard 4G abge­deckt. Die Zahlen erscheinen gering, aber wenn man genau in einem solchen Gebiet steckt, kann das proble­matisch sein.

94 Prozent 2G-Versor­gung

94,18 Prozent der Landes­fläche werden durch alle drei Netz­betreiber mit 2G abge­deckt. Wie weiter aus der Antwort hervor­geht, sind 4,1 Prozent der Landes­fläche nur durch einen dieser Netz­betreiber mit 4G (LTE) abge­deckt. Rund 15,5 Prozent der Landes­fläche sind demnach nicht von allen drei Betrei­bern mit 4G versorgt.

84,57 Prozent der Landes­fläche seien durch alle drei Netz­betreiber mittels 4G versorgt.

Weiße Flecken: Wo es gar nichts gibt

Weiße Flecken, auf denen also gar kein Anbieter aktiv ist, gibt es den Angaben zufolge in den Land­kreisen Nort­heim, Holz­minden, Goslar, Göttingen und Lüchow-Dannen­berg. Das Minis­terium rechnet damit, dass die Versor­gung mit 4G in den kommenden Jahren weiter steigen wird.

5G in mehr als 50 Prozent der Fläche

Mehr als die Hälfte der Fläche Deutsch­lands erreicht nach Angaben der Bundes­netz­agentur der Nach­folger-Stan­dard 5G. Die fünfte Mobil­funk­genera­tion ist vor allem für die Indus­trie wichtig, etwa für vernetzte Maschinen und damit eine effi­zien­tere Produk­tion.

Für Verbrau­cher ist der Zusatz­nutzen der schnel­leren Über­tra­gung im Vergleich zum Vorgänger-Stan­dard noch begrenzt, weil 4G für die meisten mobilen Anwen­dungen ausreicht.

Ausbau-Tempo zu gering

Die Grünen kriti­sieren das aus ihrer Sicht zu geringe Tempo der Landes­regie­rung bei der Digi­tali­sie­rung. „Wenn aus mehreren millio­nen­schweren Förder­töpfen bislang kein Euro zuge­teilt worden ist, dann läuft bei der Digi­tali­sie­rung in Nieder­sachsen einiges gründ­lich falsch“, sagte die Frak­tions­vor­sit­zende Julia Willie Hamburg.

Wie die Antwort des Minis­teriums zeige, sei aus mehreren Förder­pro­grammen bislang kein Euro gebunden oder ausge­zahlt worden. Dies betreffe beispiels­weise 145 Millionen Euro Landes­gelder, die den Breit­band­ausbau voran­bringen sollen. Bei einem Programm zum Giga­netz­ausbau sind von 320 Millionen Euro Landes­gel­dern bislang rund 197 Millionen Euro gebunden.

Landes­gelder bis Jahres­ende "gebunden"

Stefan Muhle, Staats­sekretär im Digi­tali­sie­rungs­minis­terium, rechnet damit, dass die Landes­gelder bei diesen beiden Programmen bis Jahres­ende jeweils nahezu voll­ständig gebunden sind. Bislang seien Detail­fragen zu diesen Programmen auf Bundes­ebene noch unge­klärt.

Bei Förder­pro­grammen zur Digi­tali­sie­rung kommen die Gelder demnach in der Regel zur Hälfte vom Bund und jeweils 25 Prozent vom Land und Kommunen. Einen Grund für den noch schlep­penden Ausbau sieht Muhle darin, dass die 5G-Frequenzen verstei­gert wurden. Anstatt die Frequenzen zu verstei­gern, hätte der Bund von den Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen stren­gere Auflagen bezüg­lich der Netz­abde­ckung verlangen können. Zwar hätte dies weniger Geld in die Kassen gespült, den Netz­ausbau jedoch deut­lich beschleu­nigt.

In einer weiteren News geht es um das Thema Nach BNetzA-Anord­nung: Telekom stellt StreamOn ein.