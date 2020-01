Ausbauverpflichtung: Grüne wollen "Recht auf Mobilfunk"

Vorschläge, wie die regional nach wie vor mangel­hafte Netz­versor­gung verbes­sert werden könnte, gibt es immer wieder. Der Politik trauen die Bürger in Sachen Digi­tali­sierung und Internet am wenigsten zu. Dabei macht die Politik ab und an Vorschläge, die dann aber in der Verwal­tung oder der Realität vor Ort stecken bleiben. So schlägt die Partei Bündnis 90/Die Grünen ein "Recht auf Mobil­funk" vor. Dafür wollen die Grünen bis Ende des Monats einen Antrag in den Deut­schen Bundestag einbringen, wie die in München erschei­nende Tages­zeitung Süddeut­sche Zeitung heute berichtet.

Mobil­funk als "Pflicht­dienst"



Wie können die Mobilfunkanbieter "motiviert" werden, auch in dünn besiedelten Regionen Sender aufzubauen? Per gesetzlichem Zwang?

Demnach soll der Mobil­funk in Deutsch­land als "Pflicht­dienst" ange­ordnet werden können. Das würde bedeuten, der Bund könnte Tele­komun­ternehmen in unter­versorgten Regionen gesetz­lich zum Ausbau der Netze verpflichten. "Ihr müsst bauen! Keine Wider­rede!"

Die Grünen plädieren folge­richtig auch für eine entspre­chende EU-Rege­lung. Als Sofort­hilfe schlagen sie dem Bericht zufolge vor, dass Mobil­funk­kunden in unter­versorgten Gebieten Netze anderer Anbieter mitbe­nutzen dürfen, fordern also das unge­liebte "natio­nale", "regio­nale" oder "lokale" Roaming.

Mobil­funker sind nicht begeis­tert

Kein Wunder, dass die Mobil­funk­anbieter diese Ideen nicht für ziel­führend halten. So soll Telefónica Deutsch­land (o2) auf die Anfrage der Zeitung geant­wortet haben, dass die für die Frequenzen ausge­gebenen Milli­arden nun mal für den Netz­ausbau fehlten (das ist Fakt), und die Deut­sche Telekom wies auf aufwen­dige Geneh­migungs­verfahren und lokale Wider­stände vor Ort hin, welche den Ausbau nach­weisbar verzö­gern (auch das ist Fakt).

Wo könnte das hinführen?

Spielen wir den Gedanken einmal weiter: Wenn eine Auto­bahn gebaut wird, gibt es eine Ausschrei­bung: Wer baut eine Auto­bahn von A nach B und was kostet das? Das ginge bei Mobil­funk auch. Eine Ausschrei­bung für eine bestimmte Region, die flächen­deckend auszu­bauen ist. Dann kann jeder Anbieter sein Angebot abgeben und beim Gewinner der Ausschrei­bung wird diese Leis­tung (Versor­gung) bestellt und bezahlt. Zu klären ist die Frage, ob Kunden, die nicht beim "Gewinner" des Ausbaus Kunden sind, versorgt werden müssen und wenn ja, zu welchen Kondi­tionen. Blieben sie "unver­sorgt", müssten sie zum ausbau­enden Anbieter wech­seln. Das würde die Moti­vation für die Verlierer erhöhen, auch Funk­löcher auszu­bauen, damit die Kunden da bleiben. Zumin­dest theo­retisch.

Für den Ausbau müssen auch die Geneh­migungs­verfahren stark verein­facht werden. Dazu gibt es längst mach­bare Vorschläge: Muster­zulas­sungen für Sende­stationen. Wer eine Sende­station nach dieser Muster­zulas­sung bauen will, kann sofort bauen und einschalten, ohne das extra noch einmal bean­tragen zu müssen.

Heikel wird es aber bei einem Grund­satz­problem: Wir haben vier Netz­betreiber, weil wir Wett­bewerb wollen. Wett­bewerb sorgt für Viel­falt, neue Ideen und güns­tige Preise. Der Nach­teil: Im Ideal­fall müssen alle Netze viermal aufge­baut werden. Sobald ein Netz­betreiber sich dazu entschließt, bestimmte Regionen nicht auszu­bauen, hat er einen Vorteil - er spart Kosten - und einen Nach­teil - er verliert Kunden, die regel­mäßig in von ihm nicht versorgten Regionen unter­wegs sind. Gibt es reinen Wett­bewerb ohne Verpflich­tung, werden sich vermut­lich alle oder fast alle Anbieter den Ausbau von dünn besie­delten Regionen ersparen. Also muss der Staat eingreifen.

Kann das mit einer staat­lichen Netz­gesell­schaft klappen?

In Frank­reich soll es das geben. Diese staat­liche Netz­gesell­schaft baut unren­table Regionen aus und stellt diese Leis­tung allen Anbie­tern zur Verfü­gung, dass heißt die Kunden aller Netz­betreiber oder Service-Provider können im Staats­netz roamen.

Oder sollte man die Netz­betreiber, die bauen wollen, endlich auch bauen lassen? Das dürfte die prag­matischste Lösung sein. Also keine teuren Lizenzen, sondern mindes­tens so teure Ausbau­verpflich­tungen. Wer eine Lizenz will, muss bauen wollen. Wer eine Lizenz bekommt, dann aber nicht baut, muss mit drako­nischen Strafen bis hin zum Lizenz­entzug rechnen. Die Bau- und Geneh­migungs­richt­linien müssen entrüm­pelt werden, damit der Ausbau viel schneller voran gehen kann.

Wie schnell ein Ausbau klappen kann, wenn die Gemeinde vor Ort aktiv mitspielt, zeigt die Deut­sche Telekom in Dettel­bach (bei Würz­burg): Binnen weniger Wochen wurde aus dem Nichts ein Mast aufge­baut, im Februar soll die Technik kommen, dann kann einge­schaltet und gesendet werden.

