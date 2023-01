Bayern: Mobilfunk-Netzbetreiber erfüllen die Auflagen nicht

Im Bundes­land "Frei­staat Bayern" ticken die Uhren anders. Der zustän­dige Minister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat in Bayern nach­messen lassen. Dazu bediente er sich der renom­mierten Firma Rohde und Schwarz in München, die seit den 1950er Jahren Sender- und Empfänger-Mess­technik von höchster Qualität baut, welche welt­weit einge­setzt wird, nicht nur von Mobil­funk­netz­betrei­bern, sondern auch von staat­lichen Stellen. Hubert Aiwanger, stellv. Ministerpräsident und bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landentwicklung und Energie, hat die Netze nachmessen lassen.

Foto: Picture Alliance/dpa In einer Pres­sekon­ferenz warf der Minister heute den Netz­betrei­bern vor: "Die Mobil­funk-Netz­betreiber erfüllen die Auflagen nicht."

5000 km nach­gemessen

Aktu­elle Messungen entlang von rund 5000 Kilo­metern Bundes­straßen und Bahn­stre­cken in Bayern zeigen ihm: "Die Netz­betreiber erfüllen die Auflagen im Frei­staat nicht". Die Bundes­netz­agentur müsse jetzt "Straf­zah­lungen gegen­über den Netz­betrei­bern prüfen". Und er geht davon aus, dass es "einige Millionen pro Anbieter" werden könnten.

Seit dem Jahres­wechsel müssen Mobil­funk­nutzer an den meisten Bundes­straßen und Bahn­stre­cken mit mindes­tens 100 MBit/s versorgt werden. Tech­nisch ist das auf 98 Prozent der nach­gemes­senen Bundes­straßen und 96 Prozent der Bahn­stre­cken im Frei­staat möglich.

Telekom liegt vorne

Am besten schnitt bei den Messungen im Auftrag des Minis­teriums die Deut­sche Telekom ab: Sie erfüllt die Vorgaben jeweils zu rund 90 Prozent. Voda­fone kam auf 89 und 82 Prozent, Telefónica (o2) nur auf 82 und 79 Prozent. Werte, die vermut­lich auch außer­halb Bayerns weitaus realis­tischer als die offi­ziellen 98 bis 99 Prozent sein dürften.

Extreme schlechte Abde­ckungen in Zügen

An einigen (Bahn-)Stre­cken stellten die Spezia­listen der vom Minis­terium beauf­tragten Firma Rohde & Schwarz beson­ders geringe Erfül­lungs­quoten fest, zum Beispiel: München Ostbahnhof - Frei­las­sing (Telefónica 62 Prozent), Nürn­berg - Hof (Telefónica 65 Prozent), Platt­ling - Baye­risch Eisen­stein (Voda­fone 67 Prozent) oder auf der Bahn­strecke Lindau - Ulm (Telefónica 67 Prozent). Bahn­stre­cken sind ein spezi­elles Problem, weil die Netz­betreiber hier auf die Koope­ration mit der Bahn ange­wiesen sind, die hat Angst um die Sicher­heit an der Strecke. Zum Auf- oder Umbau müssten Stre­cken gesperrt oder Ruhe­pausen abge­wartet werden.

Sofern es keine recht­lichen und tatsäch­lichen Hinde­rungs­gründe für den Ausbau gab, wären die gesetz­lichen Auflagen zum zweiten Mal hinter­ein­ander nicht erfüllt, betonte Aiwanger.

Gegen­sei­tige Anrech­nung schönt Ergebnis

Aller­dings gibt es eine wich­tige Einschrän­kung: "Mit der neuen Anrech­nungs­klausel kann der Ausbau aller Netz­betreiber zusam­men­gerechnet werden. Wird ein Abschnitt von einem Netz­betreiber versorgt, gilt die Auflage als erfüllt." Damit kämen sie tatsäch­lich auf 98 und 96 Prozent Abde­ckung. "Dieses Zusam­men­rechnen nutzt aber den Kunden nichts, weil kein Betreiber flächen­deckend und durch­gehend liefert und niemand drei unter­schied­liche SIM-Karten im Gerät hat", kriti­sierte Aiwanger, der dabei von "normalen" Kunden ausgeht, weniger von infor­mierten Nutzern von Dual-SIM oder Multi-SIM-Geräten. Für Aiwanger ist klar: "Was bleibt, ist ein Flicken­tep­pich."

o2: Wir haben die Auflagen erfüllt

Eine Telefónica-(o2)-Spre­cherin erklärte gegen­über der dpa dazu, ihr Unter­nehmen habe die Versor­gungs­auf­lagen der Bundes­netz­agentur "in allen Bundes­län­dern erfüllt". Die Messungen seien bis 3. Dezember erfolgt - im Dezember habe Telefónica aber mehr als 100 Baumaß­nahmen fertig gestellt und so die Versor­gung weiter verbes­sert.

Aiwanger: Ausschrei­bung statt Auktion

Die nächsten Frequenz­ver­gaben im Jahr 2025 müssten über Ausschrei­bungen laufen, forderte Aiwanger. Zwar brächten Verstei­gerungen dem Staat viel Geld, aber den Bürgern keine opti­male Versor­gung. In Zukunft müsse das Geld direkt in den Ausbau fließen: Wer den Zuschlag erhalte, müsse sich zum Ausbau des Netzes verpflichten.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Man mag die zupa­ckende Art des baye­rischen Wirt­schafts­minis­ters mögen oder auch nicht, aber hier hat er ein Thema entdeckt, was den privaten und geschäft­lichen Mobil­funk­netzern auf den Nägeln brennt. Sie wollen endlich einen "flächen­deckenden" Ausbau, überall da, wo sie sich bewegen oder aufhalten. Also auch auf Straßen und Bahn­stre­cken (in Zügen) oder an land­schaft­lich schönen Stellen. Also überall, wo sie arbeiten (z.B. Waren auslie­fern oder Service bieten) oder wo sie Urlaub machen.

Aiwanger denkt prag­matisch: Auktionen bringen erst mal nichts, was fehlt sind knall­harte Vorgaben zum Ausbau.

Wer aktuell nicht die aller­neu­este Handy­technik besitzt, kann weite Teile der neuen 5G-Netze auf 700 MHz (n28) derzeit über­haupt nicht nutzen. Das heißt, die Netze sind also noch weniger brauchbar als bisher bekannt.

Klar, die Firma Rhode & Schwarz hat beim Messen nicht erfasst, wo Beden­ken­träger, also unein­sich­tige Grund­stücks­eigen­tümer, über­vor­sich­tige Behörden oder gesetz­liche Vorgaben den Bau von Stationen verhin­dern. Aber sie liefert weitaus realis­tischere Zahlen als die bishe­rigen Jubel­mel­dungen.

So oder so gibt es noch viel zu tun. Ob nun Millio­nen­strafen der Netz­agentur den Netz­ausbau beschleu­nigen werden? Viel­leicht sollte die Bundes­netz­agentur auch bei den Beden­ken­trä­gern und Ausbau­ver­hin­derern entspre­chende Bußgelder verhängen.

Zunächst wurde kolpor­tiert, die Bundes­netz­agentur plane, pro fehlendem Sende­standort 50.000 Euro Bußgeld zu verhängen. So streng wird sie aber zunächst wohl doch nicht sein.