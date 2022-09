o2 stopft 30 km² Funkloch im Kreis Augsburg

Der Ort Birkach ist ein Orts­teil von Schwab­mün­chen, das liegt im Land­kreis Augs­burg-Land in Bayern. Dort gab es bis vor wenigen Tagen ein nach Berech­nungen von Telefónica (o2) 30 km² großes Funk­loch im o2-Netz, das o2 mit einem 50m hohen Mast geschlossen hat. Zur Einwei­hung schauten neben Telefónica-o2-Chef Markus Haas auch der bayri­sche Staats­minister für Wirt­schaft und Vize­minis­ter­prä­sident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und zahl­reiche Vertreter der Lokal­politik vorbei. Als einziges Fach­magazin war teltarif.de vor Ort.

Vier Jahre

Vier Jahre hatte es gedauert, von den ersten Planungen und Such­kreisen bis zur Einschal­tung. "Das ist viel zu lang", so die eindeu­tige Aussage von Minister Aiwanger und Telefónica-Chef Markus Haas. Ursprüng­lich sollte die Station näher an Birkach stehen, um den Ort besser versorgen zu können. Doch schnell gab es Bedenken und eine Bürger­initia­tive sammelte Unter­schriften. Als Kompro­miss wurde ein Standort auf einem Berg im Wald gefunden und reali­siert. Viel Prominenz in Birkach, von links Dr. Mehring (bayr. Landtag), Hubert Aiwanger (Minister), Markus Haas (o2), Stefan Hopperdietzel und Matthias Sauder (o2)

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Telefónica Deutsch­land Chef Markus Haas begrüßte neben dem Minister den stell­ver­tre­tenden Landrat den parla­men­tari­schen Geschäfts­führer des Land­tags und den örtli­chen Bürger­meister und stellte seinen Sender vor.

Drei Frequenzen - Drei Tech­nolo­gien, aber nicht für alle Handys

der Sender Birkach sendet 5G auf 700 MHz (Band n28 NR kombi­niert mit Band 20 als Anker), 4G/LTE auf 800 MHz und GSM (2G) auf 900 MHz. 5G ist nur empfangbar, wenn man ein Smart­phone hat, das mit NR700 auf Band n28 mit LTE800 kombi­nieren kann. Das ist beispiels­weise beim Samsung Galaxy S22 Ultra 5G mit Exynos-Chip­satz der Fall, aber nicht allen aktu­ellen iPhones der Serien 12, 13 oder 14.

Einfa­chere Geneh­migungen mit Fiktion

Haas ging auf die neue bayri­sche Bauord­nung ein, die eine Geneh­migungs­fik­tion ermög­lichen soll. Das bedeutet, ein Mobil­funk-Unter­nehmen kann einen Sende­mast bauen, in der Annahme, dass die Geneh­migung später erteilt wird, was in 99,5 Prozent aller Fälle so sei. Für den seltenen Fall, dass ein Mast absolut nicht geneh­migungs­fähig wäre, müsste zurück­gebaut werden. "Andere bauen in vier Jahren zwei Auto­mobil­fabriken".

Die Masten, so Haas, „sehen überall gleich aus“, ob in Bran­den­burg oder in Bayern. Die eigent­liche Bauzeit beträgt wenige Wochen. o2 hat in Bayern schon 4.300 Masten gebaut, für Bayern bräuchte man noch 1000 weitere - alle Netz­betreiber zusam­men­gerechnet.

600 MHz für Mobil­funk frei­geben

Haas plädierte dafür, mittel­fristig weitere Frequenzen für den Mobil­funk frei­zugeben, „wir brau­chen das 600-MHz-Band“. Bis dahin müsse es eine Verlän­gerung der bereits erteilten Lizenzen geben. Der aktu­elle Vorschlag der BNetzA „reicht noch nicht.“. Mit den derzeit mögli­chen 30 MHz Band­breite könne man 150 MBit/s machen, mit mehr Frequenzen (mehr Band­breite) wären auch 500 MB/s möglich. Neben dem Frei­staat Bayern habe sich auch Baden-Würt­tem­berg für eine Verlän­gerung der Lizenzen ausge­spro­chen.

Mast sendet schon

o2 wolle das Netz in Bayern „a bissel besser“ machen, so Haas abschlie­ßend. Der neue Mast funkt schon, also sei keine Rote-Knopf-Zere­monie notwendig.

Welche Hürden zu über­winden waren und welche tech­nischen Fein­heiten es gibt, darüber werden wir in einem weiteren Artikel berichten.