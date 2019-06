Länder fordern Negativ-Auktion für Mobilfunk

Die Länder hätten gerne mehr solche Stationen. Zu sehen ist ein Mast in Kyritz in Brandenburg Die Wirt­schafts­minister der Länder haben sich bei ihrem Fach­minister-Treffen in Bremer­haven für neue Methoden bei künf­tigen Mobil­funk-Auktionen ausge­spro­chen. Das Bundes­wirt­schafts­minis­terium habe zuge­sichert, "über neue Verga­bever­fahren nach­zudenken", bestä­tigte Schleswig-Holsteins Wirt­schafts­minister Bernd Buch­holz (FDP) heute der Deut­schen Presse-Agentur. Seine Kollegen hätten einen entspre­chenden Vorschlag aus Schleswig-Holstein einstimmig ange­nommen.

Es bestehe Hand­lungs­bedarf

Neue Aukti­onsformen sollen den Mobil­funk-Ausbau auf dem Land beschleu­nigen. Dazu gehören auch "Negativ-Auktionen", über die wie schon mehr­fach berichtet haben. Buch­holz schwebt ein "Verrech­nungs­modell" vor.

"Die Erfah­rungen aus der LTE- und der 5G-Ausschrei­bung zeigen, dass es Hand­lungs­bedarf gibt", betonte Buch­holz. Er hatte vorge­schlagen, zunächst Lizenzen für Regionen zu verstei­gern, in denen der Netz­aufbau eigent­lich "unwirt­schaft­lich" ist. Förde­rungen des dortigen Ausbaus sollen später verrechnet werden mit den Erlösen für den Netz­aufbau in wirt­schaft­lich lukra­tiven Regionen.

Die Wirt­schafts­minister unter­stützen auch einen weiteren Vorschlag von Schleswig-Holstein, die Förder­quoten beim Glas­faser­ausbau zu erhöhen. Damit könnte die Lust der Anbieter steigen, auch bislang "unwirt­schaft­liche" Regionen endlich auszu­bauen.

CDU/CSU-Frak­tion verschärft Strafen bei Nicht­ausbau

Immerhin hat die CDU/CSU-Frak­tion im Deut­schen Bundestag verstanden, dass drin­gend Hand­lungs­bedarf besteht: Bei der heutigen Sitzung des Ausschusses für Verkehr und digi­tale Infra­struktur wurden Ände­rungen zum 5. TKG-Ände­rungs­gesetz verab­schiedet. Für den stell­vertre­tenden Vorsit­zenden der CDU/CSU-Frak­tion, Ulrich Lange, kann die Bundes­netz­agentur "mit deut­lich erwei­terten Kompe­tenzen" zukünftig bis auf die einzelne Funk­zelle genau bei jedem Netz­betreiber ermit­teln, wie die tatsäch­liche Mobil­funk­netz­abde­ckung vor Ort ist und dieses in Online-Karten veröf­fent­lichen. Damit soll der Bürger einen vergleich­baren, von einer öffent­lichen Stelle zur Verfü­gung gestellten Über­blick über den aktu­ellen Mobil­funk­netz­ausbau in seiner Region erhalten.

Dazu gehörten beispiels­weise auch Hotspots, an denen es immer wieder zu Verbin­dungs­abbrü­chen bei Tele­fonaten kommt. Das wird gerade für die Mobil­funk­nutzung während der Auto- oder Zugfahrt von hoher Rele­vanz sein. Mit dieser Erhö­hung der Trans­parenz wird jeder Mobil­funk­kunde schnell und verbrau­cher­freund­lich entscheiden können, welcher Netz­betreiber insbe­sondere in seiner Region am leis­tungs­fähigsten ist."

Diese Infor­mation hat der Bürger oft schon, ihn inter­essiert eher, wie schnell diese "amtli­chen" Funk­löcher nun besei­tigt werden. Aber: Da die Zwangs- und Bußgelder bei Verstößen gegen Mobil­funk­versor­gungs­auflagen deut­lich verschärft werden, könnte sich jetzt wirk­lich endlich etwas tun. Denn wenn diese Auflagen nicht erfüllt werden, ist das kein Kava­liers­delikt mehr, rechnet Lange vor. Zukünftig kann ein Bußgeld mit maxi­maler Höhe von 2 Prozent des welt­weiten Jahres­umsatzes eines Unter­nehmens verhängt werden. Erst­malig werden diese Neure­gelungen rele­vant, wenn zum Ende des Jahres die Auflagen aus der 4G-Verstei­gerung aus dem Jahr 2015 erfüllt sein müssen.

Damit werde auch vom Gesetz­geber gegen­über den Mobil­funk­netz­betrei­bern explizit klar­gestellt, dass sie sich zeitnah auf gesetz­liche Rege­lungen einstellen müssen, mit denen sie in Ausnah­mefällen zum lokalen Roaming bzw. aktiven Infra­struktur-Sharing verpflichtet werden können. Damit könnten Mobil­funk­nutzer eines Betrei­bers in länd­lichen Regionen die Netze anderer Netz­betreiber gegen Entgelt mitnutzen. Erste Rege­lungs­entwürfe sind für Herbst 2019 geplant. Bis dahin gibt es jetzt noch­mals ein über­schau­bares Zeit­fenster. In dem können die Mobil­funk­netz­betreiber unter Beweis stellen, dass sie auch auf frei­williger Basis gemein­samen Netz­ausbau im länd­lichen Raum mit allen Unter­nehmen zügig und zum maxi­malen Nutzen für alle Mobil­funk­kunden verein­baren können", so Lange abschlie­ßend.

Weniger Büro­kratie?

Das klingt ja schon mal hoff­nungs­froh. Nun muss die Politik alle büro­krati­schen Hinder­nisse aus dem Weg räumen, beispiels­weise, dass Mobil­funk­sender nach einer einma­ligen Muster­geneh­migung künftig auto­matisch geneh­migt werden oder - wie in anderen Ländern üblich - dass ein Mobil­funk­netz­betreiber sofort bauen und einschalten darf, wenn er das ankün­digt und die Bundes­netz­agentur danach die Möglich­keit hat, nach­zuprüfen und bei ernst­haften Bean­stan­dungen Auflagen erteilen kann.

Manchmal kann man für einen "schlechten Anten­nenstandort" beim Netz­ausbau kämpfen. Was es damit auf sich hat, lesen Sie in einer weiteren Meldung.

