Mobilfunk: Der Netzausbau der Woche

Wieder ist eine Woche vergangen, in der neue oder aufge­rüs­tete Sende­sta­tionen ans Netz gingen. Die nach­fol­gende Aufstel­lung beruht auf offi­ziellen Infor­mationen der Netz­betreiber. Aus der Fanszene und in einschlä­gigen Foren werden weitaus mehr Neu- und Umbauten berichtet.

Überall im Land werden Sendemasten gebaut. Hier ein Mast der Infrastrukturgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (FMI).

Foto: Picture Alliance/dpa Wir sortieren unsere Angaben nach Bundes­län­dern.

Baden-Würt­tem­berg

Das kleine verträumte Kurstädt­chen Bad Lieben­zell hat besseres Telekom-Netz bekommen, dort wurde ein neuer Standort gebaut und einge­schaltet. Im Land­kreis Calw (CW) senden damit jetzt 48 Stand­orte. Bis 2024 sollen es 15 weitere werden. Zehn werden mit LTE erwei­tert.

Die Mobil­funk-Versor­gung der Telekom in Hoch­dorf (Kreis Biberach) wurde durch einen neuen Telekom-Standort verbes­sert. Im Land­kreis Biberach senden jetzt 64 Stand­orte, 23 weitere sind bis 2024 geplant. 12 werden um LTE erwei­tert.

Am Bodensee sendet in Rielasingen-Worblingen direkt an der Schweizer Grenze jetzt 5G-SA von Voda­fone. 24 weitere Baupro­jekte sollen die Region besser versorgen. 67 Sender laufen schon, 21 mit 5G, sieben machen nur GSM. 15 weitere 5G-Stationen sind für Konstanz (6x), Engen (2x), Gailingen am Hoch­rhein, Radolf­zell am Bodensee (2x), Reichenau, Hilzingen und Stockach (2x) vorge­sehen. Bis Mitte 2023 soll es mehr LTE-Netz von Voda­fone in Konstanz (3x), Engen (2x), Reichenau (2x), Radolf­zell am Bodensee und Stockach geben.

In Korn­west­heim (Kreis Ludwigs­burg) hat Voda­fone eben­falls 5G-SA einge­schaltet. 24 Baupro­jekte sind bis nächstes Jahr geplant. 146 Stand­orte senden schon, 55 mit 5G. Weitere 13 5G-Baupro­jekte sind für 2023 in Korn­west­heim, Frei­berg am Neckar, Asperg, Gerlingen, Ludwigs­burg (2x), Sach­sen­heim, Tamm, Stein­heim an der Murr, Schwie­ber­dingen, Bietig­heim-Bissingen, Korntal-Münchingen und Obers­ten­feld geplant.

Sechs Stationen müssen noch von GSM auf wenigs­tens LTE hoch­gerüstet werden, insge­samt elf Baumaß­nahmen sind in Korn­west­heim, Frei­berg am Neckar, Asperg, Ludwigs­burg (2x), Tamm (2x), Gerlingen, Mark­grö­ningen, Besig­heim und Vaihingen an der Enz geplant, um LTE zu verbes­sern.

In Denken­dorf bei Ulm in der Rech­berg­straße funkt o2 mit 5G (auf 3,6 GHz). Glei­ches tut sich in Stutt­gart in der Wera­straße und der Böckinger Straße, ferner in Geis­lingen an der Steige in der Bahn­hof­straße. Dort findet sich im Orts­teil Eibach auch 5G-DSS auf 700 und/oder 1800 MHz, weiter in Öpfingen, Dogern und Görwihl, genauer im Orts­teil Tiefen­stein.

Bayern

Im bayri­schen Dettel­bach hat die Telekom einen Standort neu gebaut. Damit senden im Land­kreis Kitzingen 62 Stand­orte. Bis 2024 sollen weitere drei Stand­orte hinzu­kommen, an 19 Stand­orten sind LTE-Erwei­terungen geplant.

Waller­stein (Land­kreis Donau-Ries) hat einen neuen Telekom-Standort bekommen. Bis 2024 sollen weitere 27 Stand­orte gebaut werden. 12 Stand­orte sollen mit LTE erwei­tert werden.

Die Mobil­funk-Versor­gung in Sailauf ist seit dem Neubau der Telekom besser geworden. Damit funken im Land­kreis Aschaf­fen­burg jetzt 79 Stand­orte der Telekom. An 28 Stand­orten wird LTE erwei­tert.

In Kempten (Allgäu) wurden von Voda­fone erste 5G-SA-Stationen einge­schaltet. Bald kommen sieben weitere dazu. 12 Stationen laufen schon, alle mindes­tens mit LTE, es wird nächstes Jahr weiter ausge­baut.

In Neustadt an der Donau hat Voda­fone seine "5G+" (5G-SA) Technik instal­liert. 45 Stationen senden, 18 mit 5G, zwei nur mit GSM/2G. Bis Mitte 2023 soll Main­burg mehr LTE bekommen.

In Lands­berg am Lech erprobt o2 die Open-RAN-Tech­nologie. Voda­fone hat unweit davon in Gelten­dorf die erste Mobil­funk­sta­tion für 5G-SA in Betrieb genommen. Fünf weitere 5G-Baupro­jekte sind geplant. 33 Stationen senden im Kreis, davon elf Stand­orte mit 5G. Zwei neue 5G-Stationen in Utting am Ammersee und Eresing sollen bis nächstes Jahr laufen. Vier Stationen senden noch mit 2G, in drei Maßnahmen sollen Grei­fen­berg, Utting am Ammersee und Eresing mit besserem LTE versorgt werden.

o2-Nutzer mit einem passenden Handy können 5G auf 3,6 GHz (Band n78) in Neu-Ulm in der Bres­lauer Straße oder in München in der Geisel­gas­teig­straße empfangen. In Jesen­wang, Stötten am Auer­berg oder in Neukir­chen vorm Wald kann das o2-Handy 5G-DSS empfangen.

Berlin

In Berlin hat o2 zwei 5G-n78 Stationen einge­schaltet, in der Gundel­finger Straße und in der Acker­straße.

Bran­den­burg

Neuhausen/Spree hat jetzt besseres LTE-Netz der Telekom. Im Land­kreis Spree-Neiße laufen 65 Stand­orte, bis 2024 könnten es 83 sein. An 15 Stand­orten soll es bald mehr LTE geben.

Auch die Mobil­funk-Versor­gung in Bad Wils­nack ist jetzt durch LTE der Telekom besser als vorher. Im Land­kreis Prig­nitz funken jetzt 49 T-Stand­orte. 16 Stand­orte kommen bald dazu, elf werden erwei­tert.

o2 meldet "schnelles 5G auf 3,6 GHz" aus Cottbus, in der August-Bebel-Straße. Neuhar­den­berg und Milmers­dorf sind jetzt mit 5G-DSS auf nied­rigeren Frequenzen versorgt.

Bremen

In der Hanse­stadt Bremen hat die Telekom sieben Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert. Das verbes­sert auch die Versor­gung für Reisende auf der Auto­bahn oder im Zug. 190 Stand­orte senden schon, 21 weitere kommen in Kürze dazu. 88 Stand­orte werden in Sachen LTE hoch­gerüstet.

Hessen

In Eichen­zell (Kreis Fulda) hat die Telekom jetzt LTE nach­gerüstet, was den Empfang verbes­sert. Im Land­kreis Fulda funken 90 Stand­orte, 14 neue Stand­orte sind geplant, 14 weitere Stand­orte sollen mehr LTE bekommen.

Die Mobil­funk-Versor­gung mit dem Netz der Telekom ist in Helsa (bei Kassel) jetzt noch besser, den ein Standort wurde mit LTE erwei­tert. Im Land­kreis Kassel senden bereits 85 T-Stand­orte. Weitere 18 sollen in 1-2 Jahren gebaut werden. 33 Stand­orte werden mit LTE erwei­tert.

Heuchel­heim an der Lahn hat jetzt LTE von der Telekom bekommen. Im Land­kreis Gießen sendet die Telekom von 85 Stand­orten, bis über­nächstes Jahr sollen es acht weiter werden, an 22 Stand­orten sind LTE-Erwei­terungen geplant.

Voda­fone hat in Hadamar und Löhn­berg 5G-SA gestartet. Bis 2023 wird es 21 weitere Baupro­jekte im Land­kreis geben. 73 Stationen senden schon, 17 mit 5G. Zehn 5G-Baupro­jekte sollen in Weil­burg (3x), Limburg a.d. Lahn (3x), Elz, Bad Camberg (2x) und Hadamar reali­siert werden. 12 Stationen im Kreis senden noch alleine mit GSM, bis nächstes Jahr sind elf LTE-Baumaß­nahmen in Limburg a.d. Lahn (4x), Weil­burg (2x), Hünfelden, Villmar, Selters (Taunus), Hadamar und Elz geplant.

Auch in Wetzlar hat Voda­fone sein "5G+" gestartet. 85 Stand­orte senden schon, 13 mit 5G. Fünf weitere 5G Stationen sollen in Wetzlar (2x), Dillen­burg, Hütten­berg und Solms folgen. 15 Stationen können noch kein LTE. Haiger (2x), Dillen­burg (2x), Eschen­burg, Sieg­bach, Braunsfeld, Bischoffen, Herborn, Aßlar und Drie­dorf sollen mit LTE aufge­rüstet werden.

In Wäch­ters­bach (Mainz-Kinzig-Kreis) ist 5G-SA von Voda­fone ange­kommen. 42 weitere Projekte sind geplant. 118 Stand­orte senden hier schon, davon 36 Stand­orte mit 5G. Nächstes Jahr sollen 16 5G-Baupro­jekte reali­siert werden, z.B. in Hanau (2x), Maintal (3x), Bruch­köbel (2x), Linsen­gericht, Wäch­ters­bach, Schöneck, Geln­hausen, Hassel­roth, Bad Orb, Hanau (2x) und Steinau an der Straße.

20 Stationen sind nach wie vor GSM-only, 26 Baumaß­nahmen sollen LTE-Funk­löcher schließen und verbes­sern - in Steinau an der Straße (4x), Birstein (2x), Bieber­gemünd, Frei­gericht (2x), Gründau, Brachttal (2x), Schlüch­tern, Bad Soden-Salmünster, Wäch­ters­bach (2x), Langen­sel­bold, Hanau (5x), Maintal (2x), Schöneck und Geln­hausen. Anwohner berichten, dass einige dieser Stationen schon seit fast einem Jahr aktiv in Betrieb sind.

Hanauer o2-Kunden sollten 5G-n78 in der Rhön­straße empfangen können. In Maintal (Orts­teil Wachen­buchen) und in Lich (bekannt durch das Bier) ist 5G-DSS zu empfangen.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Im Land­kreis Vorpom­mern-Greifs­wald tut sich einiges. Drei Stand­orte wurden mit LTE und einer mit 5G erwei­tert. Benz, Herings­dorf, Vogel­sang-Warsin und Zerrenthin haben jetzt besseres Netz. Macht 128 Stand­orte, bis 2024 sollen es weitere 47 Stationen sein. An 42 Stand­orten soll LTE erwei­tert werden.

In Staven­hagen (bei Rostock) haben die Bauar­beiten für den neuen Mobil­funk­standort der Telekom begonnen. Ein etwa 43 Meter hoher Stahl­git­ter­mast wird die Meck­len­bur­gische Seen­platte besser versorgen.

Voda­fone hat in Groß Godems, Boizen­burg/Elbe und Witten­burg die ersten Mobil­funk­sta­tionen mit 5G-SA ("5G+") in Betrieb genommen. 46 weitere Baupro­jekte sollen bis nächstes Jahr Funk­löcher schließen. 144 Stationen funken bereits dort, davon 72 mit 5G. 20 5G-Baupro­jekte sollen in Parchim (2x), Zarrentin am Schaalsee, Plau am See, Gold­berg, Brüel, Plate, Witten­burg, Ludwigs­lust (2x), Karenz, Blan­ken­berg, Spor­nitz, Lüttow-Valluhn, Witten­förden, Ruhner Berge, Gehls­bach, Tramm und Lübtheen (2x) reali­siert werden. Zwei Stationen senden immer noch GSM-Only. Mit 26 Baumaß­nahmen sollen LTE-Funk­löcher geschlossen werden. Das werden die Gemeinden Brahls­torf, Parchim (2x), Zarrentin am Schaalsee, Demen, Banzkow (2x), Gold­berg, Grabow, Brüel, Plate, Witten­burg, Picher, Ludwigs­lust, Gammelin, Blan­ken­berg, Spor­nitz, Lüttow-Valluhn, Moraas, Witten­förden, Dobin am See, Tramm, Fried­richs­ruhe, Leezen, Warlitz und Hagenow merken.

In Güstrow (dessen Dom einst deutsch-deut­sche Geschichte schrieb) findet der passend ausge­stat­tete Voda­fone Kunde jetzt auch 5G-SA. 113 Sende­sta­tionen stehen dort bereits, davon 51 mit 5G. Weitere 14 5G-Baupro­jekte sollen in Bad Doberan (2x), Bastorf, Lambrechts­hagen, Rerik, Cammin, Kühlungs­born, Graal-Müritz, Schwaan, Teterow, Dummerstorf, Bützow (2x) und Güstrow bis nächstes Jahr gestartet werden.

Nur noch zwei Stationen senden alleine GSM, durch 15 weitere Baumaß­nahmen in Bad Doberan, Gülzow-Prüzen (2x), Lambrechts­hagen, Rerik, Krakow am See, Gnoien, Cammin, Kühlungs­born, Graal-Müritz, Güstrow, Barten­shagen-Parkentin, Warnow, Satow und Jürgens­hagen soll es mehr und besseres LTE geben.

Aus Burg Star­gard berichtet o2 über die Einschal­tung von 5G-DSS.

Nieder­sachsen

Die Mobil­funk-Versor­gung der Telekom wurde in Boden­felde (Land­kreis Nort­heim) verbes­sert. Im Land­kreis funken 60 Stand­orte, in zwei Jahren sollen es 71 sein, an 19 Stand­orten wird LTE erwei­tert.

Die Klein­stadt Bleckede (Kreis Lüne­burg) hat(te) Deutsch­lands kleinste unab­hän­gige Zeitung. Dort haben die Bauar­beiten für den neuen 40 m hohen Schleu­der­beton­mast der Telekom begonnen, der Bleckede und seine Umge­bung besser versorgen wird. Gebaut wird durch die DFMG, und nach etwa 1-2 Jahren sollte der Mast dann aktiv senden.

Die Mobil­funk-Versor­gung mit LTE in Delmen­horst (bei Bremen) wurde von der Telekom verbes­sert. 22 Stand­orte senden dort, vier weitere kommen in Kürze. Neun Stand­orte werden um LTE erwei­tert.

Für die bessere Mobil­funk-Versor­gung in Esens (Ostfries­land) hat die Telekom einen Standort mit LTE erwei­tert. Im Land­kreis Witt­mund senden jetzt 21 T-Stand­orte, in zwei Jahren sollen drei weitere Stand­orte dazu kommen, sieben werden aufge­rüstet.

Der TÜV in Hannover kann jetzt 5G von o2 nutzen, auf 3,6 GHz.

Nord­rhein-West­falen

In Höxter (West­falen) hat Telekom einen Standort neu gebaut und einge­schaltet. Das erhöht die Anzahl der Sender auf 57, weitere sieben sollen in zwei Jahren gebaut werden, an 17 Stand­orten sind Erwei­terungen mit LTE geplant.

In Golden­stedt (Kreis Vechta) wurde der LTE-Empfang der Telekom verbes­sert. Rund um Vechta stehen jetzt 47 Stand­orte. In zwei Jahren werden es 52 Stationen sein, 20 Stand­orte werden um LTE erwei­tert.

Ein etwa 40 Meter hoher Schleu­der­beton­mast im Ober­ber­gischen Kreis in Nord­rhein-West­falen wird Mors­bach und Umge­bung besser versorgen. In etwa 1-2 Jahren sollte alles laufen, auch 5G wird dann möglich sein. Zwei neue Stand­orte sind bereits fertig, fünf wurden mit LTE und einer mit 5G erwei­tert. Durch den Ausbau steigt die Mobil­funk-Abde­ckung in Berg­neu­stadt, Gummers­bach, Hückes­wagen, Rade­vorm­wald, Reichshof (3) und Wald­bröl.

Somit senden im Ober­ber­gischen Kreis jetzt 116 Stand­orte, in Kürze werden 17 Stand­orte dazu kommen, an 38 Stand­orten wird LTE erwei­tert.

Im Kreis Lippe, genauer in Lage, hat Voda­fone 5G-SA gestartet. Bis Mitte 2023 soll es 25 weitere Baupro­jekte im Land­kreis geben, 99 Stand­orte senden dort schon. 23 können schon 5G. Bis Mitte 2023 sollen weitere 14 5G-Baupro­jekte in Horn-Bad Mein­berg, Bad Salzu­flen (3x), August­dorf, Lügde, Schlangen, Oerling­hausen, Detmold, Lemgo, Barn­trup, Blom­berg (2x) und Leopolds­höhe reali­siert werden.

10 Stationen senden noch alleine mit GSM. Elf weitere Baumaß­nahmen werden in Horn-Bad Mein­berg (2x), Bad Salzu­flen (3x), Blom­berg (2x), Lügde, Extertal, Oerling­hausen und Barn­trup durch­geführt, um LTE zu verbes­sern.

Krefeld ist im 5G-SA-Zeit­alter ange­kommen. 13 5G-Baupro­jekte sind vorge­sehen. 60 Sender laufen schon mit LTE, 19 mit 5G. Nächstes Jahr wird noch viermal ausge­baut, um das Netz zu verbes­sern.

Bonn empfängt "Auf den Steinen" 5G-Signale von o2 (n78). Glei­ches tut sich in Hagen/West­falen in der Bran­den­burger Straße, in Essen in der Ecken­berg­straße, in Düssel­dorf in der Emma­nuel Leutze Straße und in Köln (Im Weiden­bruch). In Schlangen ist 5G-DSS sichtbar.

Rhein­land-Pfalz

In Uers­feld (Vulkan­eifel) hat die Telekom einen Standort mit LTE erwei­tert und damit den Empfang verbes­sert. Im Land­kreis Vulkan­eifel senden schon 51 Stand­orte, 13 werden bald mit LTE erwei­tert.

Die Mobil­funk-Versor­gung in Klotten (Land­kreis Cochem-Zell/Mosel) ist eben­falls besser als vorher geworden. Die Telekom hat dort einen Standort mit LTE erwei­tert. Damit laufen hier jetzt 46 Stand­orte. Bis 2024 sollen weitere sechs Stand­orte dazu­kommen. An elf Stand­orten sind LTE-Erwei­terungen geplant.

Wie teltarif.de auf Nach­frage erfuhr, hat die Deut­sche Funk­turm (DFMG) damit begonnen, dem "größten und ältesten" Funk­loch (auf 10 km Bundes­straße kein Netz) im Isenach-Tal bei Bad Dürk­heim (B37, Jäger­thal, zwischen Bad Dürk­heim und Fran­ken­stein) aktiv den Kampf anzu­sagen. Auf dem Hahn­acker­kopf (545 m) wurde der Bau eines 55-Meter-Stahl­git­ter­mastes für die Telekom gestartet. Der Strom für die Sende­anlage muss über eine Strecke von gut 5 km durch den Wald heran­geführt werden. Offenbar ist es auch gelungen, den privaten Glas­faser-Anbieter inexio (heute Teil der Deut­schen Glas­faser) mit ins Boot zu holen, um eine Glas­faser-Leitung dorthin zu legen. Zunächst soll der Telekom-Sender aber erst einmal über Richt­funk ans Netz ange­bunden werden. Bis der Sender aber richtig läuft und ins Netz inte­griert ist, kann es noch 1-2 Jahre dauern. Voda­fone, Telefónica/o2 und viel­leicht auch 1&1 können den Mast bei Bedarf später eben­falls nutzen.

In der Indus­trie­stadt Ludwigs­hafen am Rhein hat Voda­fone erst­malig 5G+ einge­schaltet. Nächstes Jahr soll es 10 weitere Baupro­jekte in der Stadt geben. 48 Stand­orte senden schon, davon 14 mal mit 5G. Fünf Stationen brau­chen noch ein LTE-Upgrade, bis 2023 sollen drei weitere Baumaß­nahmen kommen.

Motor­rad­fahrer schätzen das Elmsteiner Tal, in Elmstein haben sie jetzt 5G (DSS) Empfang. Glei­ches gilt in Münch­weiler an der Alsenz entlang der kurven­rei­chen B48.

Saar­land

o2-Kunden können in der Groß­herzog Fried­rich Straße in Saar­brü­cken 5G-n78 empfangen. 5G-DSS gibt es auch in Neun­kir­chen (Kohlhof).

Sachsen

Für die Mobil­funk-Versor­gung im Land­kreis Meißen hat die Telekom die Stand­orte Moritz­burg und Rade­beul mit LTE erwei­tert. Im Land­kreis Meißen senden 117 T-Stand­orte. Sieben weitere werden folgen, an 30 wird LTE erwei­tert.

Besseres Netz gibts auch in Banne­witz in der Säch­sischen Schweiz/Ost-Erzge­birge. 125 Stationen senden im Land­kreis, weitere 24 Stand­orte folgen in Kürze und 26 mal wird LTE hoch­gerüstet.

o2 versorgt den Dittrich­ring in Leipzig mit 5G auf Band n78. Froh­burg (Nenkers­dorf) hat 5G von o2 bekommen.

Sachsen-Anhalt

Die LTE-Mobil­funk-Versor­gung in Thale (Harz) wurde verbes­sert. 105 Stand­orte funken für die Telekom, weitere 13 Stand­orte kommen in Kürze und 30 werden aufge­rüstet.

Die Mobil­funk-Versor­gung im Land­kreis Mans­feld-Südharz ist besser geworden. Dafür hat die Telekom zwei Stand­orte neu gebaut, drei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert. Das freut Eders­leben, Sangerhausen (3), Seege­biet Mans­felder Land und Südharz. 77 aktive Stand­orte senden bereits, bis 2024 sollen es 93 Stand­orte sein. An zehn davon wird LTE erwei­tert.

o2 funkt mit 3,6 GHz in Halle (Saale), in der Wilhelm Busch Straße. Krop­städt (Jahmo) empfängt 5G-DSS.

Schleswig-Holstein

In Honigsee (Land­kreis Plön) hat die Telekom einen neuen Standort einge­schaltet und damit die Netz­ver­sor­gung spürbar verbes­sert. Damit senden dort jetzt 60 Stationen, neun weitere werden folgen, 13 werden um LTE erwei­tert.

Der Mois­linger Mühlenweg zu Lübeck meldet Signale auf 3,6 GHz von o2. Glei­ches gilt für Kiel, in der Werft­straße.

Thüringen

Vacha (Wart­burg­kreis) hat jetzt besseren LTE-Empfang. Damit senden im Wart­burg­kreis 51 Stand­orte, elf weitere Stand­orte kommen bald, 18 Stand­orte bekommen mehr LTE.

Auch Nöbde­nitz (im Alten­burger Land) hat jetzt LTE-Empfang von der Telekom. Im Alten­burger Land senden 36 Stand­orte, 10 sollen erwei­tert werden.

In Mittelsöm­mern (Unstrut-Hainich-Kreis) wurde für die Telekom ein neuer Standort gebaut. Im Kreis stehen jetzt 39 Telekom-Stationen. Bis 2024 sollen elf Stand­orte erwei­tert werden.

Auch in Auen­grund (Kreis Hild­burg­hausen) wurde ein Standort um LTE erwei­tert. 38 Sender funken im Land­kreis, 2024 sollen es 52 Sender-Stand­orte werden. 12 Stand­orte sollen mit LTE erwei­tert werden.

In Ilmenau hat o2 einen 5G-Sender auf 700 MHz und/oder 1800 MHz/DSS einge­schaltet.

