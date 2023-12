MIG: Dritter geförderter Mobilfunkmast in Sachsen-Anhalt

Wilhelmshof, ein Stadt­teil von Stendal, liegt in Sachsen-Anhalt. Dort wird im kommenden Jahr ein weiterer Mobil­funk­mast aus Förder­mit­teln des Bundes gebaut. Dafür hat die Mobil­funk­infra­struk­tur­gesell­schaft mbH (MIG) einen Förder­bescheid für einen neuen Mobil­funk­mast ausge­stellt, der einen derzeit noch vorhan­denen "weißen Mobil­funk­fleck" schließen wird. Den geför­derten Mast wird die von der Telekom gegrün­dete DFMG (Deut­sche Funk­turm GmbH) bauen. Dieser wird in Wilhelmshof, einem Orts­teil der zu Stendal gehö­renden Ortschaft Ucht­springe senden.

Dr. Lydia Hüskens, Minis­terin für Infra­struktur und Digi­tales des Landes Sachsen-Anhalt, freut sich: "Mit dem neuen Altmark-Standort kommen wir unserem Ziel wieder ein Stück näher, möglichst bis Ende 2024 die weißen Mobil­funk­fle­cken in Sachsen-Anhalt verschwinden zu lassen. Meine Erwar­tung bestä­tigt sich, dass die Ansied­lung der MIG in Naum­burg einen struk­tur­poli­tischen wie auch fach­lichen Gewinn für unser Bundes­land darstellt. Sachsen-Anhalt steht schon heute bei der Mobil­funk­ver­sor­gung recht ordent­lich da, die 4G-LTE-Abde­ckung beträgt mehr als 97 Prozent." Der Ort Wilhelmshof liegt mitten in der Altmark. Ohne staatliche Förderung blieb er weiter in einem Funkloch

Foto: Google Maps

90 Prozent bessere Versor­gung

Auch die 5G-Versor­gung durch mindes­tens einen Netz­betreiber sei heute mit mehr als 90 Prozent besser, als es die Minis­terin vor zwei Jahren bei ihrem Amts­antritt erwartet hätte. Die Werte seien aber kein Grund sich zurück­zulehnen, im Gegen­teil: Bei der Ausbau­geschwin­dig­keit – geför­dert wie eigen­wirt­schaft­lich – gebe es noch Luft nach oben. Die Minis­terin ist opti­mis­tisch, dass Ende 2025 die flächen­deckende 5G-Versor­gung in Sachsen-Anhalt Realität sein werde.

MIG-Geschäfts­führer Ernst Ferdi­nand Wilmsmann sieht "Wilhelmshof als Para­debei­spiel für jene Regionen, wo die MIG aktiv wird."

Beliebtes Naherho­lungs­gebiet

Die kleine Ansied­lung liegt inmitten eines Wald­gebietes in der Altmark, das ein beliebtes Naherho­lungs­gebiet ist. In der Nähe befindet sich auch eine thera­peu­tische Klinik mit einem Wohn­heim. Ein eigen­wirt­schaft­licher Mobil­funk­ausbau der etablierten Netz­betreiber hat hier bislang nicht statt­gefunden. In solchen Gebieten setze das Mobil­funk­för­der­pro­gramm des Bundes an, das von der MIG orga­nisiert und umge­setzt wird.

Die Notwen­dig­keit einer guten Mobil­funk­ver­sor­gung war vor Ort schnell erkannt und ein geeig­netes Grund­stücks für den Sende­mast bereit­gestellt worden. Wilmsmann dankte der Stadt Stendal und der Diakonie als Betrei­berin der Klinik in Wilhelmshof für die sehr gute Zusam­men­arbeit.

Dritter geför­derter Mast - alle von DFMG reali­siert

Dr. Bruno Jacobfeu­erborn, Geschäfts­führer DFMG (Deut­sche Funk­turm), bestä­tigt, dass "in enger Zusam­men­arbeit" die letzten Mobil­funk­löcher in Sachsen-Anhalt geschlossen werden, was die digi­tale Trans­for­mation vor allem in länd­lichen Regionen voran­bringe. Die DFMG betei­lige sich aktiv an den Förder­maß­nahmen der MIG und baue auch selbst jähr­lich hunderte neue Mobil­funk­stand­orte jähr­lich, womit eine zukunfts­sichere Mobil­funk­ver­sor­gung möglich werde.

Stendal-Wilhelmshof ist der dritte von der MIG ausge­schrie­bene Mobil­funk­mast in Sachsen-Anhalt. Alle drei werden von der DFMG gebaut.

Was wird geför­dert?

Mit dem Mobil­funk­för­der­pro­gramm des Bundes wird die Errich­tung des Masts und dessen Betrieb für eine Zeit­dauer von sieben Jahren geför­dert. Durch die staat­liche Hilfe wird ein Standort für die Nutzung attrak­tiver. Die Mobil­funk­netz­betreiber bringen nach Fertig­stel­lung des geför­derten Masts ihre Sende-Antennen an, um damit den "weißen Fleck" auszu­leuchten.

Am Möhnesee (NRW) baut Vantage Towers einen geför­derten Sende­mast, auf dem vorerst nur die Telekom senden wird.