Niedersachsen: 2021 flächendeckendes Mobilfunk-Netz?

Man lege zwei Programme auf, vergebe 70 Millionen Euro und habe nächstes Jahr flächen­deckendes Netz. So in etwa sind die Vorstel­lungen der nieder­säch­sischen Landes­regie­rung.

Die Funk­löcher in Nieder­sachsen will Nieder­sach­sens Wirt­schafts­minister Bernd Althus­mann (CDU) auch mit zwei Programmen von insge­samt 70 Millionen Euro so schnell wie möglich schließen. Das Thema stehe 2020 ganz oben auf der Prio­ritä­tenliste, sagte eine Spre­cherin des Minis­ters der heutigen Ausgabe der "Hanno­verschen Allge­meinen Zeitung".

20 Millionen gegen Funk­löcher

Auch die Schafe in der niedersächsischen Heide sollen bald Netz bekommen, wenn die Pläne der Landesregierung funktionieren sollten. Zunächst sei ein Förder­programm von 20 Millionen Euro geplant, mit dem der Mobil­funk­empfang in bislang nicht versorgten Regionen voran­gebracht werden soll. Das Vorhaben müsse aber noch der EU-Kommis­sion vorge­legt werden, weil es einen erheb­lichen Eingriff in den Markt darstelle, erläu­terte die Spre­cherin.

50 Millionen für Campus­netze

Weitere 50 Millionen Euro sind nach Angaben des Minis­teriums für ein Programm zur Förde­rung soge­nannter Campus­netze einge­plant. Das sind spezi­elle Mobil­funk­netze für die Indus­trie mit dem schnellen Mobil­funk­stan­dard 5G für daten­gestützte Produk­tions­prozesse. Die Indus­trie kann dazu eigene Frequenzen bean­tragen und unab­hängig von den etablierten Netz­betrei­bern aufbauen und operieren, sofern sie nicht lieber auf die Exper­tise der erfah­renen Unter­nehmen zurück­greifen möchte.

Politik für zügigen Ausbau

Poli­tiker aller Parteien hatten sich im November im Landtag für einen zügigen Ausbau des schnellen Inter­nets und der Handy­netze stark gemacht. Nieder­sachsen mache beim Ausbau große Fort­schritte und liege auf Platz drei der Bundes­länder, sagte Althus­mann damals. Auch wenn es ein ehrgei­ziges Ziel sei, werde das lücken­lose Mobil­funk­netz wie im Master­plan Digi­tali­sierung vorge­sehen bis Ende 2021 reali­siert.

Insge­samt 1 Milli­arde geplant?

Nach dem im August 2018 von der Landes­regie­rung beschlos­senen Master­plan ist insge­samt eine Milli­arde Euro einge­plant. Nach den Vorstel­lungen der Landes­regie­rung solle damit schon bis nächstes Jahr ein "lücken­loses Mobil­funk­netz im Land" entstehen, bis 2025 sollten alle Haus­halte mit schnellem Internet versorgt sein.

Werden die veran­schlagten 20 Millionen für das Stopfen aller Funk­löcher im Flächen­land Nieder­sachsen ausrei­chen? Wohl eher nicht. Kenner bezwei­feln, dass es "so einfach" und so schnell möglich sein wird, aber die Hoff­nung stirbt bekannt­lich zuletzt.

