Hessen: Jeden Werktag ein neuer Mobilfunk-Standort

Das Bundes­land Hessen hat seine Jahres­bilanz des Zukunfts­pakts Mobil­funk vorge­stellt. An jedem Werktag, so rechnet die Landes­regie­rung vor, wurde ein Mobil­funk­standort in Hessen neu errichtet und täglich seien über vier Stand­orte moder­nisiert worden.

Bis 2024: 4000 neue Stand­orte

Wenn es weiter gut läuft, sollen bis Ende 2024 in Hessen rund 4000 Mobil­funk­stand­orte neu errichtet oder ertüch­tigt (aufge­rüstet) werden. Dies sei eine der Verab­redungen aus dem „Zukunfts­pakt Mobil­funk für Hessen“, den die Hessi­sche Landes­regie­rung seiner­zeit im Januar 2022 mit den drei Mobil­funk-Anbie­tern Deut­sche Telekom, Telefónica Deutsch­land und Voda­fone unter­zeichnet hatte. Die hessische Digitalministerin hat Kommunikationswissenschaft, Pädagogik, Biologie und Chemie studiert und hält eine Professur in Public Affairs.

Foto: Picture Alliance/dpa Hessens Digi­tal­minis­terin Prof. Dr. Kris­tina Sinemus vermel­dete gestern stolz, dass bereits ein Jahr nach Abschluss über 1900 Maßnahmen und damit knapp die Hälfte umge­setzt worden seien, davon seien speziell in Hessen 271 neue Mobil­funk­stand­orte in Betrieb genommen und 1631 LTE- als auch 5G-Erwei­terungen fertig­gestellt worden.

„Unser Zukunfts­pakt mit den Mobil­funk­betrei­bern hat spürbar den Ausbau beschleu­nigt und erfolg­reich an unseren ersten Mobil­funk­pakt von 2018 ange­knüpft. Mit unseren beiden Pakten konnten seit Mitte 2019 in fast 670.000 Haus­halten die grauen Flecken geschlossen werden, um den Verbrau­che­rinnen und Verbrau­chern die Wahl­frei­heit zu ermög­lichen. Ein Rück­gang um fast 90 Prozent bei den Haus­halten in grauen Flecken“, so die Minis­terin

Schnel­lerer Ausbau in Hessen

Die Statistik meldet Stand Mitte 2019, dass in Hessen noch 780.000 Haus­halte nicht "drei­fach mit LTE" versorgt waren. Im Dezember 2022 seien es nur noch 110.000 Haus­halte. Auch bei 5G wurde die Netz­ver­dich­tung voran­getrieben. In 2022 seien 819 Stand­orte auf die 5G-Tech­nologie umge­stellt worden, ein Jahr vorher, also 2021, waren es rund 600 5G-Maßnahmen, die theo­retisch eine bis zu zehnmal schnel­lere Daten­über­tra­gung als LTE ermög­lichen sollen.

Einen Grund für den schnellen Ausbau sieht Sinemus auch in der Ände­rung der Geneh­migungs­ver­fahren für Mobil­funk. Dazu wurde die Hessi­sche Bauord­nung geän­dert, durch die eine Redu­zie­rung der Abstands­flä­chen (also wie nah ein Sender an anderen Grund­stü­cken oder der Bebauung heran­rei­chen darf) sowie eine Erhö­hung der geneh­migungs­freien Mast­höhe erreicht wurde.

„Das Tempo muss aber weiter gestei­gert werden, daher wird bundes­weit einmalig zum zweiten Mal in einer Legis­latur mit dem Mobil­funk­aus­bau­beschleu­nigungs­gesetz ein Gesetz einge­bracht, mit dem der Mobil­funk­ausbau durch Anpas­sungen der Hessi­schen Bauord­nung und des Hessi­schen Stra­ßen­gesetzes weiter beschleu­nigt und verein­facht wird. Damit schaffen wir gute Rahmen­bedin­gungen für die Mobil­funk­unter­nehmen, um noch schneller bauen zu können“, kündigte Sinemus an.

Zukunfts­pakt Mobil­funk "zahlt sich aus"

Valen­tina Daiber, Vorständin für Recht und Corpo­rate Affairs bei o2 Telefónica, ist voll des Lobes: „Hessen zeigt, wie es geht. Der Zukunfts­pakt und die bereits im Jahr 2020 erfolgten Anpas­sungen im Baurecht zur geneh­migungs­freien Aufrüs­tung bestehender Mobil­funk­stand­orte sind beispiel­haft und beschleu­nigen den Mobil­funk­ausbau. Das zahlt sich für die Digi­tali­sie­rung des Landes voll aus. o2 Telefónica hat in Hessen nicht nur früh­zeitig wich­tige Versor­gungs­auf­lagen erfüllt, sondern versorgt inzwi­schen rund 99 Prozent der hessi­schen Haus­halte mit 100 MBit/s und baut zügig das leis­tungs­starke 5G-Netz aus. Die aktu­elle Initia­tive des Geschäfts­bereichs der hessi­schen Digi­tal­minis­terin für weitere Erleich­terungen von Bauge­neh­migungen begrüßen wir sehr und würden uns wünschen, dass bald auch Geneh­migungs­fik­tionen für den Neubau von Mobil­funk­sta­tionen möglich sein werden.“

Mathias Poeten, Leiter Mobil­funk bei der Deut­schen Telekom, pflichtet seiner Kollegin bei: „Dank der guten Zusam­men­arbeit mit dem Geschäfts­bereich der hessi­schen Digi­tal­minis­terin konnten viele neue Stand­orte und Erwei­terungs­kapa­zitäten für den weiteren Ausbau unseres Mobil­funk­netzes geschaffen werden. Auf Basis dieses Zukunfts­paktes haben wir seit 2018 über 4000 Maßnahmen im Eigen­ausbau zur Verbes­serung des Mobil­funk­netzes in Hessen umge­setzt und unsere Netz­qua­lität stetig verbes­sert. Bereits heute errei­chen wir 99 Prozent der Bevöl­kerung und über 90 Prozent der Fläche in Hessen mit schnellem mobilem Internet und ermög­lichen unseren Kundinnen und Kundinnen dadurch die Teil­habe an der digi­talen Gesell­schaft.“

Michael Jung­wirth, Mitglied der Geschäfts­lei­tung bei Voda­fone Deutsch­land: „Der Zukunfts­pakt Mobil­funk für Hessen ist ein Para­debei­spiel für eine gute Zusam­men­arbeit von Politik und Wirt­schaft. Nicht zuletzt die Anpas­sungen im Baurecht haben den Netz­ausbau deut­lich voran­getrieben. Umso erfreu­licher, dass weitere Verein­fachungen geplant sind. Nachdem wir als Voda­fone im vergan­genen Jahr knapp 100 Funk­löcher in Hessen schließen konnten, erhöhen wir unsere Netz­kapa­zität weiter. Dafür sind allein in der ersten Jahres­hälfte zahl­reiche Ausbau- und Erwei­terungs­maß­nahmen geplant.“

Land hilft auch finan­ziell

Nicht nur dort, wo die Versor­gungs­auf­lagen der Bundes­netz­agentur greifen oder wo der eigen­wirt­schaft­liche Ausbau der Betreiber (ohne staat­liche Förder­gelder) die Versor­gung sichert, soll aus Sicht der Landes­regie­rung leis­tungs­fähiger Mobil­funk genutzt werden können. Das betrifft insbe­son­dere dünn besie­delte, gebir­gige, oft länd­liche Regionen. Für die hat Hessen ein eigenes Mobil­funk­för­der­pro­gramm gestartet. Dafür wurden die ersten beiden Förder­bescheide für die nord­hes­sischen Kommunen Frie­len­dorf und Knüll­wald über­geben. Sie sollen dadurch besser mit LTE- und/oder 5G versorgt werden. Weitere Förder­anträge für neue Stand­orte wurden bereits bewil­ligt, dafür gibt das Land Hessen fast 700.000 Euro aus.

Der im Januar 2022 unter­zeich­nete „Zukunfts­pakt Mobil­funk für Hessen“ baut auf dem schon 2018 abge­schlos­senen Mobil­funk­pakt auf. Bis Ende 2021 seien schon 5758 Mobil­funk­stand­orte neu errichtet oder umfas­send moder­nisiert. Alle diese Stand­orte senden mindes­tens im LTE (4G)-Stan­dard, teilte das Minis­terium mit.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Nicht nur in Hessen, auch in anderen Bundes­län­dern versu­chen die Landes­regie­rungen mit Förder­mit­teln oder einer Entbü­rokra­tisie­rung den Netz­ausbau zu beschleu­nigen. Die bewil­ligten Förder­mittel können da nur einen Tropfen auf den heißen Stein darstellen, ein Standort kostet alleine heute 300.00 bis 500.000 Euro. Am Beispiel Hessen mit teil­weise wirk­lich dünn besie­delten Regionen ("wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen") kann man gut sehen, welcher Aufwand schon betrieben wurde und noch zu betreiben ist. Immerhin: Der Ausbau hat inzwi­schen auch die Ecken erreicht, in denen man lange niemals glaubte, je an die Neuzeit ange­schlossen zu werden. Und es gibt noch sehr viel zu tun.

Jede Woche berichten wir über den aktu­ellen Netz­ausbau in Deutsch­land.