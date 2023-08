Pfirschbach bekommt eigenen Mobilfunk-Sendemast

Die Sommer­zeit nutzen Poli­tiker, um übers Land zu fahren. Im Herbst wird im Bundes­land Hessen der Landtag neu gewählt. Ideale Gele­gen­heit, "Gutes" für die Bürger zu tun oder wenigs­tens anzu­kün­digen.

Land fördert Sende­mast zu 90 Prozent

Die hessi­sche Digi­tal­minis­terin, Prof. Dr. Kris­tina Sinemus (CDU), hat auf ihrer Sommer­reise dem ersten Beigeord­neten Rein­hold Göbel (SPD) der Gemeinde Höchst im Oden­wald eine "Absichts­erklä­rung des Landes Hessen" über­reicht, wonach der Bau eines Sende­mastes aus Landes­mit­teln mit bis zu 90 Prozent der zuwen­dungs­fähigen Ausgaben geför­dert werden soll.

Das Dorf Pfirsch­bach ist ein Orts­teil der Gemeinde Höchst im Oden­wald im südhes­sischen Oden­wald­kreis und hat 263 Einwohner (Stand 2015). Es wurde erst­malig im Jahr 1314 erwähnt. Nun soll in Höchst-Pfirsch­bach ein neuer Mobil­funk­mast gebaut werden.

Dazu hatte sich die Kommune Höchst bereits ein Gelände für den Mastbau gesi­chert, das vorher in Privat­besitz war. „Das zeigt die wich­tige Rolle der Kommunen im Mobil­funk­ausbau. Nur gemeinsam können wir die Mobil­funk­ver­sor­gung in Hessen verbes­sern“, freut sich Prof. Sinemus, und der Beigeord­nete Göbel pflich­tete ihr bei: „Der neue Mobil­funk­mast ist eine deut­liche Verbes­serung der örtli­chen Infra­struktur, gerade auch im Hinblick auf die beab­sich­tigte Errich­tung eines Wald­kin­der­gar­tens in Pfirsch­bach."

Länd­lichen Raum nicht abhängen

Digitalministerin Prof. Dr. Sinemus (2.v.l.) übergibt die Absichtserklärung an Reinhold Göbel (3.v.l.), den 1. Beigeordneten der Gemeinde Höchst im Odenwald, sowie an Sandra Funken (MdL)

Foto: Staatskanzlei Hessen Poli­tisch ist die Linie klar: „Kommunen des länd­lichen Raums dürfen bei Mobil­funk­ver­sor­gung nicht abge­hängt werden. Erklärtes Ziel der Hessi­schen Landes­regie­rung ist es, den länd­lichen Raum zu stärken und zukunfts­fest zu machen. Dazu zählt auch eine ausrei­chende Mobil­funk­ver­sor­gung. Da der Ausbau in diesen Gebieten aber oftmals nicht markt­getrieben erfolgt, hat Hessen ein eigenes Mobil­funk­för­der­pro­gramm aufge­legt. Denn die Kommunen des länd­lichen Raums dürfen nicht abge­hängt werden“, unter­strich die Minis­terin.

Die Hessi­sche Landes­regie­rung hat in etwa 290 Kommunen, also für deut­lich mehr als die Hälfte aller hessi­schen Kommunen, soge­nannte "Markt­erkun­dungs­ver­fahren für weiße Flecken“ durch­geführt. Dabei werden die aktiven Netz­betreiber gefragt, ob sie einen Ort oder eine Fläche ausbauen wollen. Alleine im südhes­sischen Oden­wald­kreis wurden mehrere „weiße Flecken“ mit unzu­rei­chender Mobil­funk­ver­sor­gung gefunden ("iden­tifi­ziert"). Aktuell liefen Abstim­mungen mit den Mobil­funk­netz­betrei­bern sowie den Kommunen zum weiteren Vorgehen, so die Auskunft aus Wies­baden.

Mobil­funk­netz­betreiber sind inter­essiert

Das Luftbild zeigt es deutlich: Pfirschbach liegt in einem engen Tal und wird von anderen Sendern nicht erreicht.

Foto: Staatskanzlei „Die Deut­sche Telekom enga­giert sich massiv für die Verbes­serung der Mobil­funk­ver­sor­gung in Hessen, beson­ders im Oden­wald. Es ist ein wich­tiges Anliegen, die letzten noch ‚weißen Flächen‘ zu versorgen" erläu­terte Dr. Kris­tina Both, Landes­beauf­tragte Politik von der Deut­schen Telekom, die Stra­tegie ihres Unter­neh­mens und lobte die Förder-Initia­tive des Landes als "wich­tigen Beitrag". Die Telekom hat eine Absichts­erklä­rung zur Mitnut­zung des neuen Stand­orts in Höchster Orts­teil Pfirsch­bach gezeichnet.

"Auch o2-Telefónica wird mit von der Partie sein, um die letzten ‚weißen Flecken‘ zu schließen", betonte Chris­tian Groe­neveld, bei Telefónica für das Bundes­land Hessen zuständig. Für Voda­fones Vertreter Michael Jung­wirth ist „Hessen ist auf der digi­talen Über­hol­spur – weil Politik und Netz­betreiber hier vertrau­ens­voll und effektiv zusam­men­arbeiten." Jung­wirth lobte die "einfa­chen Geneh­migungs­ver­fahren", womit 5G beson­ders schnell ins Land gebracht werden könne. "Mit Hilfe von Förder­pro­jekten bringen wir verläss­liche Netze auch in die Regionen, in denen der Ausbau beson­ders schwierig ist." Jung­wirth ist sich bewusst, dass "Funk­löcher nerven" und „immer seltener werden“ sollten.

Mobil­funk­ausbau in Hessen: aktu­elle Zahlen

„Die Versor­gung hat sich wesent­lich verbes­sert, so können heute 99,8 Prozent der Haus­halte mindes­tens ein LTE-Netz nutzen und mehr als 95 Prozent der Haus­halte empfangen sogar alle drei LTE-Netze gleich­zeitig. Das liegt insbe­son­dere an der gemein­samen und erfolg­rei­chen Zusam­men­arbeit, die uns von allen Anbie­tern beschei­nigt wurde. In Hessen ist zudem bereits prak­tisch ein flächen­deckendes Glas­faser­netz bis in fast jeden Orts­teil entstanden. Hiervon profi­tiert auch der Mobil­funk­ausbau, da darüber Mobil­funk­masten ange­bunden werden können“, so die Auskunft von Sinemus.

Ein Mobil­funk­aus­bau­beschleu­nigungs­gesetz sei bundes­weit einmalig: Bis Ende 2024 sollen in Hessen rund 4000 Mobil­funk­stand­orte neu errichtet oder aufge­rüstet werden, das ist Teil des „Zukunfts­pakt Mobil­funk für Hessen“, den die Landes­regie­rung im Januar 2022 mit den drei Unter­nehmen Deut­sche Telekom, Telefónica Deutsch­land und Voda­fone unter­zeichnet hat. Stand Quartal 2/23 seien mehr als 2700 Maßnahmen und damit weit über die Hälfte umge­setzt worden, 382 Mobil­funk­stand­orte wurden neu in Betrieb genommen und 2338 mal wurde LTE auch mit 5G erwei­tert.

Die Landes­regie­rung betont, dass Hessen im bundes­weiten Vergleich "eines der wald­reichsten Bundes­länder mit heraus­for­dernden topo­gra­phi­schen Voraus­set­zungen" sei. Realis­tisch sei "eine hundert­pro­zen­tige Flächen­deckung mit Mobil­funk nicht möglich", ande­ren­falls müssten in jedem Tal oder jeder Senke ein Mast errichtet werden.

Die aktu­ellen Zahlen des Breit­ban­datlas zeigten, dass im Oden­wald­kreis 98,6 Prozent der Haus­halte und 91,8 Prozent der Fläche mit LTE versorgt seien.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Da der Autor im Oden­wald­kreis lebt, kann er gut einschätzen, was poli­tischer Anspruch und tatsäch­liche Wirk­lich­keit in puncto Breit­band­ver­sor­gung (im Fest­netz und Mobil­funk) ist. Ja: Es hat sich einiges getan, einige nervige Funk­löcher wurden nach jahre­langen Vorbe­rei­tungen und Verhand­lungen gestopft, Sender wurden von 2G auf 4G und 5G aufge­rüstet, aber die ganzen Abläufe gehen einfach (gefühlt) viel zu langsam. Gerade in Flächen­län­dern wie Hessen ist der gewünschte Ausbau nur mit staat­licher Hilfe reali­sierbar. Es bleibt zu hoffen, dass die Politik auch nach den Wahlen zu ihren Verspre­chungen steht.

Es fällt auf, dass die Telekom in solchen Gebieten am ehesten den Mut aufbringt, auch in scheinbar "unren­table" Regionen zu inves­tieren, was ihr aber lang­fristig eine loyale Kunden­basis sichert. Zufrie­dene Kunden wech­seln den Anbieter eher selten. Die gemein­same Nutzung von Sende­masten gibt aber auch den Konkur­renten ein echte Chance.

Es fällt auf, das Stationen start­klar aufge­baut wurden und dann gefühlt "ewig" nicht in Betrieb gehen. Vor dem Einschalten eines Stand­ortes muss einiges vorbe­reitet werden, z.B. die Nach­bar­schaften auf den Frequenzen müssen geklärt werden. Die Telekom akti­viert ihre Sender im Rahmen von soge­nannten "Netz­defi­nitionen", die nur zu bestimmten, vorher nicht öffent­lich bekannt­gege­benen Terminen erfolgen. Bei den Wett­bewer­bern dürfte es ähnlich sein.

Voda­fone rekla­miert für sich (theo­retisch) 90 Prozent der Bevöl­kerung mit 5G errei­chen zu können.