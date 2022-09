MOCN: Telefónica, Telekom & Vodafone stopfen Funklöcher

Es ist eines der Kurio­sitäten im Mobil­funk­markt: Anbieter A versorgt diesen Ort, aber den nächsten Ort nicht. Anbieter B versorgt einen anderen Ort, den Anbieter A noch nicht ausge­baut hat. Man könnte mit einer auslän­dischen Karte arbeiten, deren Netz­betreiber sowohl mit dem einhei­mischen Anbieter A als auch Anbieter B Roaming-Abkommen haben, doch es gibt im GSM/3GPP-Stan­dard keinen auto­mati­schen Handover im Roaming-Fall zwischen konkur­rie­renden Netzen .

Dann gab es den Vorschlag, das natio­nale Roaming, das o2-Kunden noch vom "D1-Roaming" her kennen, wieder zu ermög­lichen. Aber auch das ist nicht so einfach, die Umschalt­punkte ("Handover") müssen aufwendig defi­niert und erprobt werden.

Die Lösung: MOCN

Bei MOCN kann ein Sendemast mehrere Netzkennungen ausstrahlen. Damit lassen sich elegant "graue Flecken" im Netz schließen.

Foto: Telefónica o2 Die gefun­dene Lösung ist aber viel einfa­cher und pfif­figer: Sie heißt MOCN, was für Multi Operator Code Network steht. Und das geht so: Ein Sender strahlt eine Kennung aus ("Ich bin 262-07 = Telefónica o2) ein anderer strahlt seine Kennung aus (z.B. "Ich bin 262-01 = Telekom") und die Handys wissen Bescheid. Wie wäre es nun, wenn ein Sender mehrere Kennungen zugleich ausstrahlen würde?

Dieses MOCN Verfahren wurde nach langen Verhand­lungen und Prüfungen von Bundes­netz­agentur und Bundes­kar­tellamt abge­segnet, weil sie einsehen mussten, dass eine bessere Flächen­ver­sor­gung wesent­lich wich­tiger sein kann, als das hohe Lied des Wett­bewerbs.

Nach Telekom und Voda­fone jetzt auch o2 mit dabei

Schon vor einigen Monaten haben Voda­fone und Telekom erste MOCN-Stationen akti­viert, mit denen Telekom-Kunden regional von Voda­fone oder Voda­fone-Kunden regional von der Telekom versorgt werden. Heute meldete sich der Netz­betreiber Telefónica (o2) und gab bekannt, dass o2 für Kunden der Deut­schen Telekom 200 eigene Stand­orte frei­geschaltet hat. Im Gegenzug hat o2 Zugriff auf genauso viele Stand­orte der Telekom bekommen. Bis zum Jahres­ende soll diese Zahl auf jeweils "bis zu" 700 Stationen ansteigen.

Graue Flecken besei­tigen

Bei diesen "Funk­löchern" handelt es sich um soge­nannte "graue Flecken". Man spricht von grauen Flecken, wenn nicht alle aktiven Netze empfangbar sind, sondern nur eines oder viel­leicht zwei. Wer einen Vertrag beim "falschen" Anbieter hat, geriet bisher in ein Funk­loch.

Ein Fünftel der Fläche ist grau

Die Bundes­netz­agentur teilte im Juli bereits mit, dass sich solche grauen Flecken auf einem Fünftel der Fläche Deutsch­lands befinden. Die meisten - wen wundert es - befinden sich irgendwo auf dem Land. Ursprüng­lich hatten schon ab 2020 die Deut­sche Telekom und Voda­fone eine Zusam­men­arbeit beim MOCN ausge­han­delt. Das löste beim Bundes­kar­tellamt große Bedenken aus, also wurde der dritte Netz­betreiber, die Telefónica (o2) noch mit ins Boot genommen. Dafür gab es dann grünes Licht aus Bonn.

Der vierte Netz­betreiber (1&1) ist noch nicht gestartet, kann sich also derzeit noch nicht betei­ligen. Auch dürfte das Open-RAN-Konzept nicht so einfach in das Netz­kon­zept zu inte­grieren sein. In der Start­phase sollten 1&1-Kunden vom o2-Roaming profi­tieren, das aller­dings zeit­lich befristet ist.

Telekom und Voda­fone jeweils 1300 Stationen, 200 weitere folgen

Telekom und Voda­fone haben bereits an insge­samt 2600 Stand­orten ihre Netze zusam­men­schaltet. Damit haben Telekom und Voda­fone jeweils 1300 Funk­löcher weniger und weitere 200 (pro Anbieter) sind in Kürze eben­falls aktiv.

Auch zwischen Voda­fone (D2) und Telefónica (o2) sind inzwi­schen die ersten Stand­orte frei­gegeben worden. Im Rahmen der Drei­erko­ope­ration soll am Ende jeder Netz­betreiber 2000 seiner eigenen Stand­orte für die anderen frei­geben, was in Summe dann 6000 Funk­löcher besei­tigen kann.

MOCN ist keine voll­wer­tige Alter­native zum Netz­ausbau

Im Gespräch mit Telekom-Technik-Chef Walter Golde­nits macht dieser aber klar, dass MOCN nur eine Basis-Versor­gung bieten kann, damit die Funk­ver­bin­dung nicht abreißt. Verwendet wird in der Regel eine Frequenz auf 800 MHz (Band 20). Sobald an bestimmten Orten die Kapa­zität nicht mehr ausrei­chen sollte, müssten einzelne Netz­betreiber wieder selbst weiter und inten­siver ausbauen. Ideen eines "gemein­samen deut­schen Einheits­netzes" erteilte Golde­nits gegen­über teltarif.de eine klare Absage.

Für Telefónica-Deutsch­land­chef Markus Haas ist die Koope­ration ein Geschenk des Himmels, da sein Netz gefühlt oder real am meisten Nach­hol­bedarf hat. Haas formu­liert das so: "Verbrau­che­rinnen und Verbrau­cher sowie die Wirt­schaft brau­chen schnelle Fort­schritte in der Mobil­funk­ver­sor­gung. Die koope­rative Mitnut­zung von Stand­orten der drei bundes­weit aktiven Netz­betreiber ist ein wich­tiger Schritt."

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Es ist schwer zu vermit­teln, warum drei oder künftig vier Netz­betreiber jede Wald­wiese oder jeden Berg­bau­ernhof mit eigenen Sendern versorgen müssen. Von daher ist MOCN eine gute Lösung, um eine Basis­ver­sor­gung hinzu­bekommen. Wer sich auskennt, hat mehrere SIM-Karten von verschie­denen Anbie­tern und kann dann schnell erkennen, welcher Anbieter für die eigenen Ansprüche in Frage kommt.

In "einsamen" Lagen, in denen Mobil­funk­ver­sor­gung noch knifflig ist, kann MOCN eine abso­lute Wohltat sein. Jetzt kann man auch in engen Tälern oder einsamen Dörfern wieder tele­fonieren, ohne jedes Mal das SIM-Karten Roulette anwerfen zu müssen. Unterm Strich dürften Kunden von Telefónica (o2) oder Voda­fone am ehesten davon profi­tieren, aber auch die Telekom verliert viele ihrer Problem­zonen, in denen bisher nichts wirk­lich ging.

Der flächen­deckende Netz­ausbau ist notwendig und wichtig und die Politik sollte weiterhin alles dafür tun, dass die Netz­betreiber ihr Geld (und das von uns Kunden) in den Netz­ausbau und nicht über­wie­gend in sünd­haft teure Lizenz­papiere stecken müssen.

Während wir in Deutsch­land über Funk­löcher disku­tieren, ist ein Drittel der Welt­bevöl­kerung noch komplett offline.