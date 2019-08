Sommerkahl will Glasfaser - Telekom warnt vor Konkurrenz

Der Ausbau des schnellen Inter­nets bleibt ein Dauer­brenner. Wie schnell darf es sein, wie schnell muss es sein? Alle Welt redet von Gigabit und dafür braucht man Glas­faser. Für viele Internet-Freunde und Akti­visten ist die Situa­tion glas­klar: Glas­faser sofort in jedes Haus, am besten gleich morgen früh.

Doch dort, wo Glas­faser tatsäch­lich möglich ist, bleiben die Kunden sehr zurück­haltend. Das ist auch kein Wunder. Ein Glas­faser­anschluss mit realen 1 GBit/s im Down­load kostet je nach Anbieter zwischen 100 bis 120 Euro, jeden Monat. Einen schnellen Inter­netan­schluss mit 16 bis 50 MBit/s gibt es in den ersten Monaten für 20 Euro, später können die Kosten auf 30 bis 50 Euro steigen. Wer beispiels­weise von der Telekom Magenta-zu-Hause-XL mit 250 MBit/s bucht, muss mit etwa 55 Euro pro Monat rechnen.

In der baye­rischen Gemeinde Sommer­kahl bei Aschaf­fenburg (Verwal­tungs­gemein­schaft Schöll­krippen) ist heute bereits Super Vecto­ring möglich, was Daten­raten von "bis zu" 250 MBit/s (Down­load) und 40 MBit/s im Upload erlaubt. teltarif.de hat auf www.telekom.de/schneller/ einige Adressen geprüft.

Doch Anwohner wollen dem Vernehmen nach Glas­faser bis ins Haus (FTTH). Die Deut­sche Telekom mag dem Ort aber (noch) kein Konzept für einen FTTH-Ausbau vorlegen, weil es dort schon Super Vecto­ring gibt. Das berichtet die Tage­zeitung Main-Echo unter Beru­fung auf Aussagen bei einer kürz­lich statt­gefun­denen Gemein­derats­sitzung. Das pikante an dieser Geschichte: Für diesen Ort hatte der Anbieter "Deut­sche Glas­faser" schon im April 2019 ein Konzept für einen Ausbau mit Glas­faser bis ins Haus vorge­legt. Ideales Futter für die Wett­bewerber der Telekom.

Telekom baut bedarfs­orien­tiert

Die Telekom baue bedarfs­orien­tiert aus, soll Thomas Weigand, Projekt­leiter der Deut­schen Telekom Technik in Sommer­kahl erklärt haben. Super Vecto­ring erlaubt in dem Ort bereits 250 Megabit pro Sekunde, daher sehe man solchen Bedarf im Moment nicht. In anderen Orten, so räumt es Weigand ein, bestehe "hoher Konkur­renz­druck, der die Telekom zum weiteren Ausbau zwingt." Auch in Sommer­kahl könnte es eines Tages FTTH durch die Telekom geben, ein Termin sei aber noch nicht absehbar.

80 Häuser seit 5 Jahren vorbe­reitet

Der Bürger­meister von Sommer­kahl, Albin Schäfer (CSU), habe laut Main-Echo berichtet, dass es bereits 80 Häuser im Ort gebe, die seit fünf Jahren mit Leer­rohren für Glas­faser­kabel bis ins Haus (FTTB) ausge­stattet seien. Verständ­lich, dass sie gerne das Glas­faser haben möchten. Das könnten sie theo­retisch jetzt schon, müssten dann aber die Ausbau­kosten komplett über­nehmen. Das dürfte in der Regel für einen Privat­haus­halt eher unat­traktiv sein, denn pro Kilo­meter aufge­grabener Leitungs­länge können Kosten von bis zu 70.000 Euro entstehen.

Deut­sche Glas­faser ist enga­giert

Multifunktionsgehäuse der Telekom, das per Glasfaser versorgt wird. Nun ist der Mitbe­werber "Deut­sche Glas­faser nach wie vor in der Gemeinde Sommer­kahl enga­giert und befindet sich im Gespräch mit der Gemein­dever­waltung. Wenn die Koope­rati­onsver­einba­rung zwischen Unter­nehmen und Gemeinde steht, gehen wir in die Phase der Nach­frage­bünde­lung. Eine dies­bezüg­liche Entschei­dung von Seiten des Gemein­derates wird im September erwartet", antwor­tete Deut­sche-Glas­faser-Spre­cher Dennis Slobo­dian dem Nach­rich­tenportal Golem.de auf dessen Anfrage.

Warnung vor der Konkur­renz?

Telekom-Vertreter Weigand habe vor den Preisen des Konkur­renten gewarnt: "Sie wissen auch nicht, was die in zwei Jahren an Gebühren verlangen, denn sie sind nicht regu­liert", wird er zitiert. Im ersten Jahr kostet der Inter­netzu­gang der Deut­schen Glas­faser mit 1 Gigabit/s im Down­load und 500 MBit/s im Upload pro Monat 90 Euro. Bei einer Vertrags­lauf­zeit von zwei Jahren erhöht sich der Preis monat­lich ab dem 13. Monat auf 120 Euro. Geschäfts­kunden können bei der Deut­schen Glas­faser bereits bis zu 10 GBit/s buchen, bei der Telekom werden derzeit am Glas­faser­anschluss nur bis zu 1 GBit/s ange­boten, es sei denn, es handelt sich um eine spezi­elle Geschäfts­kunden­lösung, die dann aber deut­lich teurer und aufwen­diger ist.

Die Warnung des Telekom-Vertre­ters vor der Konkur­renz ist sicher­lich nicht ganz unei­gennützig, aber falsch ist sie auch nicht. Bisher sind wir ständig sinkende Preise gewohnt. Doch das ist kein Natur­gesetz.

Erfah­rungs­gemäß baut die Deut­sche Glas­faser nur Orte aus, wo mindes­tens 40 Prozent der in Frage kommenden Haus­halte zustimmen. Es hängt dann von der örtli­chen Stim­mungs­lage und der Politik ab, ob sie die Anwohner davon "über­zeugen" können, diesen Anschluss zu nehmen. Wie so etwas ablaufen kann, haben wir in der bayri­schen Gemeinde Zorne­ding gesehen. Aktuell könnte die Deut­sche Glas­faser zum Verkauf stehen, an ihr ist im Moment noch der Finanz­investor KKR betei­ligt.

Eine Einschät­zung

Wer in einem Ort wohnt, wo es "gar nichts" gibt (diese Orte gibt es immer noch) oder wo man mit Daten­raten unter­halb von 2 MBit/s zu Rande kommen soll, für den ist die Frage, ob es 50, 100, 250 oder 1000 MBit/s sein dürfen, ein rich­tiges "Luxus­problem". Indus­trie-Betrieben, die ihre Abläufe komplett ins Netz gestellt haben, kann es wohl gar nie schnell genug gehen, sie brau­chen Glas­faser und bekommen sie auch, beson­ders, wenn sie bereit sind, die höheren Kosten zu tragen.

Ob es aber sinn­voll ist, einen bereits mit 100 bis 250 MBit/s ausge­bauten Ort gleich sofort komplett noch einmal mit noch schnel­lerer Glas­faser eines weiteren Anbie­ters zu "über­bauen"? Sinn­voller wäre es sicher, wenn diese Inves­titionen in diese Regionen umge­leitet werden könnten, wo es noch gar nichts gibt. Doch dort ist es für die spitz rech­nenden Anbieter "unat­traktiv" und die staat­liche Förde­rung verstaubt unter Stapeln von Antrags­formu­laren und der inter­essierte Bürger bleibt frus­triert.

Gespannt darf man sein, ob die Einwohner von Sommer­kahl mit 40 Prozent oder mehr dem Angebot der Deut­schen Glas­faser Folge leisten oder ob ihnen in der Mehr­heit die derzei­tige Geschwin­digkeit reicht. Früher oder später wird auch die Telekom alle mit Vecto­ring ausge­bauten Orte mit FTTH Anschlüssen ausrüsten. Vorher­sagen sind schwierig und haben sich schnell als falsch erwiesen. Gut möglich, dass die Telekom kurz­fristig doch noch den FTTH-Ausbau anschiebt, um zu vermeiden, dass die örtli­chen Kunden im größeren Stil zur Konkur­renz wech­seln.

