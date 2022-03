Spanien: Glasfaser kommt schnell

Bitte eine Glasfaserleitung Leitung in den 5. Stock: Wirf und fang und fertig. Gefunden im Zentrum von Barcelona

Schnelles zuver­läs­siges Internet ist heute wichtig. Mit den klas­sischen Kupfer­lei­tungen wäre eigent­lich mal bei 1200 oder 2400 Bit pro Sekunde (!) Schluss gewesen, so die Aussage eines Bundes­post-Beamten auf einer Technik-Messe, das war vor langer Zeit. Dann kamen Modems mit 9600 und 14.400 Bits pro Sekunde und man dachte: "Wow ist das schnell". 1 MB Daten war in 10 Minuten da.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

28.800 oder 57.600 Bit/Sekunde?

Dann kamen 28.800 und 33.600er Modems, und schließ­lich schafften die Modems mit den rich­tigen Chip­sätzen sogar 57.600 Bits pro Sekunde. Dann wurde das Thema "analog" quasi für beendet erklärt. Die neue Ikone lautete ISDN. Hier wurden einmal oder zweimal 64 kBit/s zu "State of the Art" erklärt.

Doch auch das reichte nicht. Die ersten DSL-Modems lieferten 384 kBit/s und konnten bis zu 5 MBit/s, bevor ADSL, VSDL bis hoch zu Super-Vecto­ring den Wert auf 250 MBit/s über Kupfer hoch­trieben. Tech­nisch geht mit anderen Proto­kollen über ein Kupfer­draht sogar mehr als 1 GBit/s, aber der Aufwand ist beacht­lich, die Reich­weite gering.

Die Lösung: Glas­faser

Im Falle eines Kabelfehlers wird einfach ein neues Kabel gespannt Geht schneller.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die Glas­faser musste her. Sie wird so ganz langsam verlegt, in Städten und Ballungs­gebieten und seit 1-2 Jahren auch in der Provinz, doch lange noch nicht überall.

Ein Land wie Spanien ist beim Glas­faser­ausbau weit voraus. Wir haben uns in Barce­lona die Instal­lation dieser Leitungen einmal ange­schaut. Unter dem Balkon ist der ideale Platz für die Glasfaserverteiler. Immerhin sind sie numeriert, um Anschlüsse zuzordnen.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die Bilder spre­chen für sich. Es gibt auch unter­irdi­sche Verle­gungen, aber wohl mehr als Back­bone, denn als Haus­ver­kabe­lung.

Was kostet die Glas­faser?

Der Anbieter Digimobil verlegt offenbar noch unterirdische Glasfaserleitungen.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Ange­bote des Unter­neh­mens Digi­mobil für Glas­faser für zu Hause (kein Mobil­funk!) weichen von in Deutsch­land bekannten Tarif­modellen ab. Ein Basis-Tarif hat zwar eine Geschwin­dig­keit von 300 MBit/s, das verfüg­bare Daten­volumen ist aber auf 20 GB/Monat beschränkt, nur Tele­fonate sind unli­mitiert. Das kostet dann 31 Euro im Monat.

Wer bei Digi­mobil die volle Geschwin­dig­keit (1 GBit/s) haben möchte, sich aber mit 10 GB Volumen pro Monat einschränken kann, kommt schon für 25 Euro weg. 1-2 Videos, und das Daten­volumen ist alle.

Zum Vergleich: Der spani­sche Markt­führer Telefónica verkauft Glas­faser und Mobil­funk im Bundle unter der Marke o2. Hier sind die 100 MBit/s symme­trisch (für Up- und Down­load), und die 10 GB Volu­men­grenze gilt nur für den Mobil­funk­anschluss. Beides zusammen kostet monat­lich 30 Euro. Für den Preis ist keine schö­nere Instal­lation drin. Mehr Volumen und höhere Geschwin­dig­keiten kosten nur wenig mehr.