TK-Gesetz: BREKO fordert Umlagefähigkeit 2.0

Das neue TKG sieht einen Wegfall der Umla­gefä­hig­keit der TV- und Kabel­netz­kosten in Miets­häu­sern vor. Das hätte für bestimmte Gruppen Nach­teile. Der BREKO will das Geld für den Glas­faser­ausbau einsetzen.

Wer zur Miete wohnt, zahlt mit den Nebenkosten, Strom, Wasser, Gas und Wärme und Kabelfernsehen, vielleicht sogar Internet und Telefon

Foto: Picture Alliance / dpa Aktuell wird in der deut­schen Politik die Novel­lie­rung des Tele­kom­muni­kati­ons­gesetzes disku­tiert, das eigent­lich bis Ende des Jahres "durch" sein sollte, jetzt wird es wohl bis ins erste Halb­jahr 2021 dauern.

Derzeit liegt noch kein offi­zieller Gesetz­ent­wurf vor, inof­fiziell natür­lich schon. Ein Thema, welches schon vorab für Diskus­sions­stoff sorgte, ist die "Umla­gefä­hig­keit" des Breit­band-Anschlusses über die Miet-Neben­kosten.

Umla­gefä­hig­keit 1.0

Foto: Picture Alliance / dpa Das ist ein Beitrag, den alle Mieter eines Hauses bezahlen müssen: Egal, ob sie diesen Breit­band-Anschluss auch wirk­lich nutzen oder nicht. Das kann typi­scher­weise ein Koax­kabel-Anschluss für das "Kabel­fern­sehen" sein, mögli­cher­weise kommt darüber auch das Internet und sogar das Telefon. Genaueres weiß der Vermieter oder die Haus­ver­wal­tung. Glas­faser bis in die Wohnung hinein, ist bis heute eher selten.

Ein Nach­teil dieser Rege­lung ist, dass nur ein bestimmter Anbieter (der schon vor Jahren einen lang­lebigen Rahmen­ver­trag mit der Haus­ver­wal­tung geschlossen hatte), im Haus "präsent" ist und ein Monopol hat. Wer zu einem anderen Anbieter gehen möchte, kann dabei "Pech" haben (= "geht nicht") oder er bekommt von dem nur lang­sames Internet (falls über­haupt) z.B. über die klas­sische Tele­fon­lei­tung aus Kupfer.

Im Zuge der Neure­gelung war die Forde­rung aufge­taucht, diese Umla­gefä­hig­keit abzu­schaffen und somit Wett­bewerb in den Häusern zu ermög­lichen. Der Nach­teil: Die Kosten für den Neubau oder die Instand­hal­tung einer Signal­ver­teil­anlage würden bei den Mietern hängen bleiben, die diese Anlage weiter wirk­lich nutzen wollen. Handelt es sich um Mieter mit geringem Einkommen, würden diese Kosten nicht mehr von der Sozi­alhilfe (Hartz IV) getragen. Die Folge könnte sein, dass diese Mieter auf den Anschluss und damit die Teil­habe am elek­tro­nischen Leben verzichten müssten.

BREKO: Umla­gefähig 2.0

Der Bundes­ver­band Breit­band­kom­muni­kation (BREKO) sieht in einer Moder­nisie­rung der Rege­lung zur Umla­gefä­hig­keit große Chancen für eine Beschleu­nigung des Glas­faser­aus­baus.

Aus Sicht des BREKO würde mit der ersatz­losen Strei­chung ein wich­tiges Instru­ment verschenkt, um Kräfte für die Digi­tali­sie­rung zu bündeln. Der Bundes­ver­band Breit­band­kom­muni­kation (BREKO) macht sich daher für eine Moder­nisie­rung der Rege­lung zur Umla­gefä­hig­keit stark.

Erst kürz­lich hatte der BREKO in seiner Markt­ana­lyse für Deutsch­land eine Glas­faser­quote von 13,5 Prozent ermit­telt. Das sei ein posi­tives Signal für den Glas­faser­ausbau. Der Wert zeige auch, dass weitere Anstren­gungen und Verbes­serungen der Rahmen­bedin­gungen erfor­der­lich sind, um die poli­tischen Ziele, die Deutsch­land sich für die Versor­gung mit moderner Glas­faser­infra­struktur bis in die Gebäude gesteckt hat, zu errei­chen.

„In der Umla­gefä­hig­keit steckt großes Poten­zial, um dem Glas­faser­ausbau auch in den Städten, wo wir typi­scher­weise eine Mehr­fami­lien­haus-Bebauung haben, einen Moti­vati­ons­schub zu geben.

Die Vorstel­lungen des BREKO

So kann eine moder­nisierte „Umla­gefä­hig­keit 2.0“ aus Sicht des BREKO aussehen:

Die Abrech­nung der Kosten eines Breit­band­anschlusses über die Betriebs­kosten soll zukünftig an neue Inves­titionen in Glas­faser­netze bis in die Gebäude und Wohnungen hinein gekop­pelt werden Die Unter­nehmen, die Gebäude, insbe­son­dere Mehr­fami­lien­häuser, mit echten Glas­faser­anschlüssen anbinden, sollen die Kosten dafür weiterhin über die Betriebs­kosten abrechnen können.

Die Umlage soll nicht „unend­lich“ gelten, sondern nur für den Zeit­raum, der dem Wert der Inves­titionen in neue Glas­faser­infra­struktur Rech­nung trägt.

Um Anreize für Koope­rationen und große Ange­bots­viel­falt zu schaffen, sollten Unter­nehmen, die anderen Anbie­tern und deren Kunden offenen Netz­zugang (Open-Access) gewähren, länger von der Umla­gefä­hig­keit profi­tieren können.

Die vorge­schla­gene Anpas­sung würde zu einer Win-Win-Situa­tion für Miete­rinnen und Mieter, Gebäude- und Wohnungs­eigen­tümer, Wohnungs­bau­gesell­schaften und zukunfts­ori­entierte Netz­betreiber führen. Eigent­lich logisch. Die Baukosten für den zukunfts­sicheren und nach­hal­tigen Glas­faser­anschluss würden auf mehr Schul­tern verteilt. Die Mieter können dann ihren Tele­kom­muni­kati­ons­anschluss bei dem Anbieter buchen, der ihnen am besten gefällt. Notwendig ist vorher eine Auftren­nung zwischen dem Betreiber der Anlage (Kabel­lei­tung, Signal­ver­stärker, Anschluss­dosen) und dem Liefe­rant von Inhalten (Telefon, Internet, TV, Media­thek)

Das Geschäfts­modell der Kabel­netz­betreiber war und ist bislang die feste Bindung an ihre Ange­bote auf ihren Leitungen. Die Leis­tungs­kosten können so über die monat­lichen Kosten für Anschluss und Dienste (Telefon, Internet, TV-Empfang, Filme etc.) finan­ziert werden.

Gebäu­deei­gen­tümer und Wohnungs­bau­gesell­schaften können den Wert ihrer Immo­bilien durch zukunfts­fähige Infra­struktur bewahren oder stei­gern. Viele Mieter wollen irgend­wann Glas­faser, warum also nicht gleich jetzt bauen lassen?

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Umla­gefä­hig­keit 2.0 wäre eine gute Idee. Aktuell werden viele Kabel­anlagen nur unzu­rei­chend gewartet oder es dauert ewig, bis bei Störungen jemand diese wieder instand setzt. Manche Anbieter scheinen lieber von ihren oft als "zu hoch" empfun­denen Tarifen für Inhalte oder Dienste leben zu wollen. Für die Qualität der Leitungen wird wenig ausge­geben.

Das könnte sich mit der Umla­gefä­hig­keit 2.0 ändern. Auch dem Haupt­kon­kur­renten der privaten Anbieter der Telekom sollte der Vorschlag gefallen. Weniger glück­lich könnte Voda­fone sein, die durch Zukäufe bei Kabel Deutsch­land und UnityMedia zum "Markt­führer" im Haus­ver­tei­lungs- und Versor­gungs­markt wurden. Jetzt könnten die Karten neu gemischt werden.