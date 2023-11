Telekom, Vodafone & o2: Neue Basisstationen, mehr Kapazität

In den vergan­genen Tagen haben Telekom, Voda­fone und Telefónica wieder über neue Basis­sta­tionen infor­miert. Wir berichten darüber, wo die Netze ausge­baut wurden.

Die deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber sind weiterhin bemüht, noch bestehende Funk­löcher zu schließen und in bereits versorgten Regionen die Kapa­zitäten zu erhöhen. Auch in den vergan­genen Tagen haben Telekom, Voda­fone und Telefónica wieder über neue Basis­sta­tionen und Kapa­zitäts­erwei­terungen an bestehenden Stand­orten infor­miert. Nach­fol­gend finden Sie eine aktu­elle Über­sicht. Der Mobilfunk-Netzausbau schreitet voran

Foto: Telefónica

Baden-Würt­tem­berg

Voda­fone:

Voda­fone hat entlang der insge­samt rund 50 Kilo­meter langen Bahn­strecke von Mann­heim nach Neudorf in Ofters­heim einen neuen Mobil­funk­standort mit LTE- und 5G-Stan­dalone-fähigen Antennen in Betrieb genommen.

Neue 5G-Basis­sta­tionen im 700- oder 1800-MHz-Bereich vermeldet Telefónica in Nürtingen und Filder­stadt-Bern­hausen.

Bayern

Voda­fone:

Voda­fone hat in Augs­burg auf der Neuburger Straße und Karl Straße eine Mobil­funk­sta­tion mit der neuen Tech­nologie 5G Stan­dalone in Betrieb genommen.

Voda­fone hat entlang der insge­samt rund 125 Kilo­meter langen Bahn­strecke von Passau nach Regens­burg in Vils­hofen an der Donau einen neuen Mobil­funk­mast mit LTE und 5G Stan­dalone in Betrieb genommen. Den genauen Standort teilte der Netz­betreiber nicht mit.

Bran­den­burg

Voda­fone:

Voda­fone hat in Ebers­walde auf der Carl-von-Ossietzky-Straße eine Mobil­funk­sta­tion im Betrieb genommen, die neben GSM und LTE auch 5G Stan­dalone unter­stützt.

Bremen

Telefónica:

Neue 5G-Station im Frequenz­bereich um 3600 MHz im Bereich Burg-Grambke.

Hessen

Voda­fone:

Voda­fone hat entlang der insge­samt rund 100 Kilo­meter langen Bahn­strecke von Fulda nach Gießen in Alsfeld eine neue Mobil­funk­sta­tion mit LTE- und 5G-Stan­dalone-fähigen Antennen in Betrieb genommen. Den genauen Standort nannte Voda­fone nicht.

Voda­fone hat in Nenters­hausen an der rund 85 Kilo­meter langen Bahn­strecke von Göttingen nach Bebra eine neue Basis­sta­tion mit LTE und 5G Stan­dalone in Betrieb genommen.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Neue 5G-Basis­sta­tionen im 700- oder 1800-MHz-Bereich in Wustrow und Ücke­ritz.

Nieder­sachsen

Voda­fone:

Neue Basis­sta­tion in Groß­enk­neten im Land­kreis Olden­burg mit LTE und 5G Stan­dalone, die unter anderem den Mobil­funk­emp­fang entlang der Bahn­strecke von Olden­burg nach Clop­pen­burg verbes­sert.

Netzbetreiber sorgen für mehr Kapazität

Foto: Telefónica

Nord­rhein-West­falen

Telekom:

Neubau eines rund 20 Meter hohen Mobil­funk­stand­orts in Köln-Heumar, der im kommenden Jahr das Telekom-Netz ergänzen soll.

Voda­fone hat in Aachen auf der Straße "Haarener Gracht" eine Mobil­funk­sta­tion in Betrieb genommen. Diese unter­stützt auch den Stan­dard 5G Stan­dalone.

Neue 5G-Basis­sta­tion im 700- oder 1800-MHz-Bereich in Lengede.

Sachsen

Telekom:

Baube­ginn für neuen, 45 Meter hohen Mobil­funk­mast in Dober­schütz, Land­kreis Nord­sachsen, der im kommenden Jahr ans Netz gehen soll.

Voda­fone hat entlang der insge­samt rund 20 Kilo­meter langen Bahn­strecke von Mitt­weida nach Chem­nitz in Mitt­weida einen neuen Mobil­funk­standort mit LTE und 5G Stan­dalone in Betrieb genommen.

Neue 5G-Basis­sta­tion im 700- oder 1800-MHz-Bereich in Plauen.

Schleswig-Holstein

Telekom:

Baube­ginn für neuen, 41 Meter hohen Mobil­funk­mast in Moor­rege, Land­kreis Pinne­berg, der im kommenden Jahr ans Netz gehen soll.

Neue 5G-Stationen im Frequenz­bereich um 3600 MHz auf Helgo­land und in Lübeck.

Keine Daten von 1&1

1&1 hat sein Mobil­funk­netz für Fest­netz­ersatz-Tarife Ende vergan­genen Jahres gestartet. In wenigen Wochen soll es auch erste Smart­phone-Tarife geben. Aktuell hält sich der Neuein­steiger unter den Netz­betrei­bern mit Details zum Ausbau zurück. Hatte das Unter­nehmen in den ersten Monaten des Jahres die Liste der Städte, die zumin­dest teil­weise versorgt werden, auf seiner Webseite sukzes­sive erwei­tert, nennt das Unter­nehmen jetzt nur noch Beispiele für versorgte Kommunen.

Wört­lich heißt es im 'Klein­gedruckten': "Das neue 1&1 5G-Netz ist beispiels­weise in Berlin, Düssel­dorf, Essen, Frank­furt/Main, Frei­burg, Hamburg, Karls­ruhe, Leipzig, Mainz, Monta­baur, München, Ratingen, Reck­ling­hausen, Solingen und Wies­baden gestartet und wird sukzes­sive in weiteren Regionen ausge­baut."

