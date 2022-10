Telekom: 516.000 Haushalte können schneller surfen

Der Breit­band­ausbau ist bei allen Anbie­tern von Tele­kom­muni­kati­ons­netzen im vollen Gange. Nachdem die Telekom sich lange Zeit auf den Ausbau und die Beschleu­nigung ihres histo­risch auf Kupfer­lei­tung basierten Netzes konzen­triert hat, ist sie längst dabei, das Land weiter mit Glas­faser auszu­bauen. Nicht nur bis zum Vertei­ler­kasten an der Straße (FTTC), sondern auch bis hin zum Haus (FTTB) oder hinein bis zum Kunden in die Wohnung (FTTH).

516.000 Haus­halte im September

Die Telekom baut fleißig weiter im Land aus. Kunden müssen aktiv werden, wenn sie schneller surfen wollen.

Foto: Deutsche Telekom Das Unter­nehmen teilt heute mit, dass sie im September für 516.000 Haus­halte die Internet-Geschwin­dig­keit erhöht hat. Die Zahl der Haus­halte, die einen reinen Glas­faser-Anschluss (FTTH) erhalten können, sei im September um 215.000 gestiegen, was in Summe jetzt 4,5 Millionen bundes­weit Glas­faser-fähige Haus­halte ergibt, sofern sich die Bewohner für einen solchen Anschluss entscheiden.

Bis 1 GBit/s für Privat­kunden

Wo die Telekom schon FTTH verlegt hat, sind aktuell Geschwin­dig­keiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich. Insge­samt können über 34 Millionen Haus­halte im Telekom-Netz schon jetzt einen Tarif mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) oder mehr buchen. 28 Millionen Haus­halte können sogar schon einen Tarif mit bis zu 250 MBit/s oder mehr von der Telekom erhalten. Dabei handelt es sich dann oft um FTTC: Die Glas­faser geht bis zum Vertei­ler­kasten an der Straße und von dort über soge­nannte "Vecto­ring" Technik über die vorhan­denen Kupfer­lei­tungen vom Kasten bis zum Kunden.

Die alten Kupfer­lei­tungen können mit moderner Vecto­ring-Technik auf kurze Stre­cken diese hohen Geschwin­dig­keiten über­tragen. Raffi­nierte Mathe­matik erlaubt es, die Störungen von benach­barten Kabeln heraus zu rechnen und somit höhere Geschwin­dig­keiten zu erzielen. Im Labor könnte eine Kupfer­lei­tung sogar 1 GBit/s schaffen, aber nur über kurze Entfer­nung, wobei es zu starken Störungen benach­barter Kabel kommen kann. Deswegen wird diese Technik in der Praxis kaum ange­wendet. Die Glas­faser ist hier die problem­losere und ökolo­gischere Vari­ante, da sie selbst keinen Strom braucht, nur der Sender in der Vermitt­lung oder dem Vertei­ler­kasten und der Empfänger beim Kunden brau­chen Strom.

Vier Millionen Haus­halte profi­tieren

Die Telekom betont, dass seit Jahres­anfang über 4 Millionen Haus­halte vom Ausbau der Telekom profi­tiert hätten. „Die Zahlen belegen, dass wir der Breit­band-Motor in Deutsch­land sind – für Fest­netz und Mobil­funk“, ist Walter Golde­nits, Geschäfts­führer Tech­nologie der Telekom Deutsch­land, sicht­lich stolz. Er rela­tiviert: „Wir bieten schnelles Internet für Millionen und nicht Topspeed für ganz wenige. Und wir machen das in bester Netz­qua­lität.“

Miss­ver­ständnis Geschwin­dig­keits­erhö­hung

Wenn Orts­teile oder ganze Gemeinden mit schnellen Leitungen ausge­baut werden, treten bei den betrof­fenen Kunden immer wieder Miss­ver­ständ­nisse auf. "Das gilt doch auto­matisch auch für mich?" "Nein". Wer die höheren Band­breiten nutzen möchte, muss explizit und von sich aus einen entspre­chenden Tarif bei der Telekom oder seinem Anbieter buchen. Wer sich passiv verhält, bleibt mit der bishe­rigen Geschwin­dig­keit versorgt. Auto­matisch wird das Tempo nicht erhöht. Das ist auch dann wichtig, wenn ein Kunde bislang nur extrem lang­sames DSL (ab 384 kBit/s) hat und in seiner Region längst schnel­lere Technik instal­liert wurde. Auch wenn ein Gebiet für z.B. 16.000 kBit/s ange­geben ist, kann es in Einzel­fällen vorkommen, dass aufgrund einer unge­wohnten Leitungs­füh­rung nur lang­samere Geschwin­dig­keiten möglich sind. Hier sollten Kunden sich genau infor­mieren und deut­lich ihr Inter­esse an höheren Geschwin­dig­keiten bekunden.

Telekom kauft fremd ein

In manchen Orten kann die Telekom wegen der Bele­gung des Haupt­ver­tei­lers oder der Vertei­ler­kästen an der Straße durch die Konkur­renz selbst keinen schnel­leren Anschluss anbieten. Hier gibt es oft das Telekom-Angebot "Magenta Regio". Dabei bezieht die Telekom von einem lokalen Anbieter die schnel­lere Leitung. Der Kunde wird dann "umge­schaltet" und sein Tele­fon­anschluss beispiels­weise beim Fest­netz-Betreiber QSC-Ventelo ange­schlossen.

Das bedeutet, dass an diesen Anschlüssen "Call-by-Call" nicht mehr möglich ist, auch bestimmte Tarif­optionen wie der MagentaEins Rabatt (mit Flat­rate zu Mobil­funk) ist hier nicht möglich. Dafür gibt es zumeist schnel­leres Internet mit 50-100 MBit/s und oft auch mit 250 MBit/s. Künftig ist auch geplant, dass die Telekom Glas­faser­leis­tungen einkauft. Bei Magenta Regio bekommt der Kunde seine Rech­nung wie gewohnt von der Telekom hat also mit dem örtli­chen Anbieter nichts zu tun. Etwaige Störungen müssen an die Telekom gemeldet werden, die dann alles weitere veran­lasst.

Umge­kehrt bietet die Telekom ihre Leitungen im Rahmen von "Open Access" auch ihren Mitbe­wer­bern an. Da diese Preise zwischen den Firmen nicht regu­liert sind, müssen die Detail­kon­ditionen ausge­han­delt werden, was je nach Fall etwas dauern kann.

Wie schnell geht es bei mir?

Telekom-Kunden, die sich für einen schnelle(re)n Anschluss inter­essieren, können auf www.telekom.de/schneller recher­chieren, ob der eigene Anschluss bereits von dem höheren Tempo profi­tiert. Alter­nativ kann ein Berater im Telekom Shop oder den "Grüne-Wiese"-Fach­märkten befragt werden, auch die kosten­freie Hotline (0800 330 1000) sollte hier Auskunft geben können. Im Internet gibt es auch die Möglich­keit, sich auf der Telekom-Seite als Inter­essent für den späteren Glas­faser­ausbau zu regis­trieren. Ob Mitbe­werber der Telekom vor Ort Glas­faser ausbauen werden, kann auch bei der Gemeinde oder beim Land­kreis erfragt werden.

Wer Glück hat kann das "Service-Mobil" der Telekom vor Ort treffen.