Bis 2030: Gigabit-Anschluss für jeden Haushalt in der EU

Für Inter­net­surfen in Gigabit-Geschwin­dig­keit in der gesamten EU werden nach Angaben der Euro­päi­schen Kommis­sion zusätz­liche Inves­titionen von bis zu 200 Milli­arden Euro gebraucht. Das Geld sei auch notwendig für eine Abde­ckung mit dem Mobil­funk­stan­dard 5G in allen besie­delten Gebieten, wie aus einem heute vorge­stellten Bericht der Brüs­seler Behörde zum Stand der digi­talen Trans­for­mation hervor­geht. EU-Kommissar Thierry Breton (ehemaliger Chef von France Telecom/Orange) weiß, wovon er spricht: Es braucht schnelles Internet in der ganzen EU

Foto: Picture Alliance/dpa/ZUMA Press Wire Sowohl beim Fest­netz als auch beim Mobil­funk sehen die Fach­leute noch Defi­zite: Derzeit errei­chen den Angaben zufolge Glas­faser­netze nur 56 Prozent der Haus­halte. 81 Prozent der Bevöl­kerung seien mit 5G abge­deckt - in länd­lichen Gegenden aller­dings nur 51 Prozent. 55 Prozent der Haus­halte auf dem Land seien immer noch nicht an ein fort­schritt­liches Netz ange­bunden und 9 Prozent gar nicht mit Fest­netz versorgt.

Ziele bis 2030

Bis 2030 sollen nach Zielen der Kommis­sion in der EU alle Haus­halte Internet in Giga­bit­geschwin­dig­keit haben können, in besie­delten Räumen soll eine Netz­abde­ckung mit 5G gewähr­leistet sein. Daneben sollen etwa auch bis Ende des Jahr­zehnts alle Bürger wich­tige Behör­den­gänge online erle­digen können. Weiterhin sollen dann 20 Millionen Computer-Fach­leute in der EU arbeiten, und mindes­tens 20 Prozent der welt­weiten Produk­tion von Halb­lei­tern sollen hier ange­sie­delt sein.

Deutsch­land hat unge­nutztes digi­tales Poten­zial

Deutsch­land verfüge über ein unge­nutztes digi­tales Poten­zial, um mehr zu den Bemü­hungen zum Errei­chen der Ziele beizu­tragen, so die Kommis­sion. Die Abde­ckung mit Gigabit-Anschlüssen, insbe­son­dere bei Glas­faser, sei beispiels­weise noch unbe­frie­digend. Erheb­liche Lücken bestünden bei öffent­lichen Dienst­leis­tungen.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Bundes­regie­rung, vor allen Dingen Bundes­finanz­minister Chris­tian Lindner, möchten gerne eine schwarze Null im Haus­halt und spart an allen Orten. Wenn die Digi­tali­sie­rung etwas werden soll, wäre es ange­bracht, den "Infla­tion Reduc­tion Act (IRA)" der USA mal näher anzu­schauen. Hier wird alles geför­dert, was der Wirt­schaft und Gesell­schaft nutzt. Lindner sollte schnellst­mög­lich einen Förder­topf für einen flächen­deckenden Internet- und Mobil­funk-Ausbau einrichten und gemeinsam mit seinem Digi­tal­minister Wissing die Digi­tali­sie­rung von Gesell­schaft und Verwal­tung spürbar voran­bringen.

Verpflich­tender Unter­richt mit Prüfung und Urkunde / Beno­tung über die Nutzung von digi­talen Medien wäre für alle Alters­klassen vom Kinder­gar­ten­kind bis zum fort­geschrit­tenen Senior ein weiterer Aspekt.

Mit "Sparen - Sparen - Sparen" wird nur der allge­meine Frust­faktor verstärkt und nichts bewegt. Es fehlt der berühmte "Ruck" in der Gesell­schaft, dass Digi­tali­sie­rung nichts Schlimmes ist, sondern echte Vorteile hat und die Probleme, beispiels­weise in der Umwelt und im Verkehr, lösen kann. Da gehören dann neben Glas­faser­lei­tungen und Sende­masten in den Orten auch gut ausge­baute Eisen­bahn­stre­cken dazu.

Was gut ausge­baute Netze vermögen, sieht man z.B. auf dem Okto­ber­fest in München.