EU genehmigt 2,1 Milliarden Mobilfunk-Förderung

Die frisch gestar­tete Mobil­funkin­fra­struk­tur­gesell­schaft (MIG) darf 2,1 Milli­arden Euro austeilen. An Netz­betreiber oder an Baufirmen von Türmen oder Stand­orten sowie an Liefe­ranten von Glas­faser­zulei­tungen.

Die Euro­päi­sche Kommis­sion hat nach den EU-Beihil­fevor­schriften eine mit 2,1 Milli­arden Euro ausge­stat­tete deut­sche Beihil­ferege­lung geneh­migt, mit welcher der Ausbau, der Betrieb und die Gewäh­rung des "Zugangs zu Infra­struktur für Hoch­leis­tungs­mobil­funk­dienste" in derzeit mit höchs­tens 2G-(GSM-)Netzen versorgten Gebieten geför­dert werden sollen.

Vestager: Hoch­leis­tungs­mobil­funk­dienste bereit­stellen

Margrethe Vestager, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, hat die 2,1 Milliarden Förderung für den deutschen Netzausbau genehmigt.

Foto: Picture-Alliance / dpa Die für Wett­bewerbs­politik zustän­dige Vize­prä­sidentin der Kommis­sion, Margrethe Vestager, möchte "Hoch­leis­tungs­mobil­funk­dienste für die Bürge­rinnen und Bürger bereit­stellen". Die Rege­lung werde den Aufbau und die Verfüg­bar­keit umfang­rei­cher Mobil­funk­kapa­zitäten in derzeit unter­ver­sorgten Gebieten Deutsch­lands ermög­lichen. Da alle Mobil­funk­netz­betreiber zu glei­chen Bedin­gungen Zugang zur Infra­struktur erhalten werden, fördere die Rege­lung den Wett­bewerb zum Wohle der Verbrau­cher. Sie trage zur Über­brü­ckung der digi­talen Kluft, zur Verrin­gerung von Ungleich­heiten und zu einer naht­losen Kommu­nika­tion bei.

Förde­rung von 4G und 5G

Die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH des Bundes darf 2,1 Milliarden Euro austeilen, mit Segen der EU-Kommission.

Bild: netza-mig.de Mit der von Deutsch­land ange­mel­deten Rege­lung werden Hoch­leis­tungs­mobil­funk­dienste geför­dert, die auf LTE- oder 5G basieren.

Erst­malig kommt hier die frisch gegrün­dete staat­liche Mobil­funkin­fra­struk­tur­gesell­schaft (MIG) zum Zuge. Sie wird Zuschüsse an Unter­nehmen vergeben, die passive Infra­struktur für mobile Sprach- und Daten­dienste (Masten, Leer­rohre, unbe­schal­tete Glas­faser) errichten und betreiben. Mögliche Beihil­feemp­fänger sind also nicht nur die Mobil­funk­netz­betreiber selbst, sondern auch spezia­lisierte Bauun­ter­nehmen und Glas­faser­unter­nehmen.

Förde­rung für entle­gene Gebiete

Die öffent­liche Förde­rung wird nur für Infra­struktur in Gebieten gewährt, in denen es noch keine oder besten­falls 2G-Mobil­funk­netze gibt und in denen in naher Zukunft kein privat­wirt­schaft­licher Ausbau von 4G- oder 5G-Netzen geplant ist.

Die Beihil­feemp­fänger werden im Rahmen einer "offenen, trans­parenten und diskri­minie­rungs­freien" Ausschrei­bung ausge­wählt. Sie müssen dann allen inter­essierten Mobil­funk­netz­betrei­bern zu "fairen, offenen und diskri­minie­rungs­freien Bedin­gungen" Zugang zur passiven Mobil­funkin­fra­struktur gewähren.

Inter­essant: Die geför­derte passive Infra­struktur und die damit erbrachten Mobil­funk­dienste werden nicht für derzei­tige oder künf­tige Mobil­funk-Versor­gungs­auf­lagen berück­sich­tigt, die sich aus der Zuwei­sung von Frequenz­lizenzen ergeben.

Die Kommis­sion hat die Rege­lung nach den EU-Beihil­fevor­schriften, insbe­son­dere Artikel 107 Absatz 3 Buch­stabe c des Vertrags über die Arbeits­weise der Euro­päi­schen Union (AEUV), und nach den Grund­sätzen ihrer Breit­band­leit­linien aus dem Jahr 2013 geprüft. Dabei stellte sie fest, dass die Rege­lung einen Anreiz­effekt für den weiteren Ausbau und Betrieb passiver hoch­leis­tungs­fähiger Mobil­funkin­fra­struktur in den Ziel­gebieten hat, sodass die Konnek­tivität geför­dert wird. Außerdem trägt die Rege­lung zur Behe­bung eines Markt­ver­sagens in Gebieten bei, die dünn besie­delt sind bzw. ungüns­tige topo­gra­fische Gege­ben­heiten aufweisen.

Die Kommis­sion ist sich bewusst, dass aus der Zuwei­sung von Frequenz­rechten resul­tie­rende Versor­gungs­ver­pflich­tungen, nach denen die Mobil­funk­netz­betreiber einen bestimmten Anteil der Bevöl­kerung mit Mobil­funk­netzen versorgen müssen, nicht die voll­stän­dige Abde­ckung des deut­schen Staats­gebiets sicher­stellen können. Daher sei die Beihilfe notwendig, um dieses Ziel zu errei­chen.

Hinter­grund

Die EU hat in ihrer Gigabit-Mittei­lung das ehrgei­zige Ziel darge­legt, dass in der gesamten EU, auch in entle­genen Gebieten, an allen Orten, an denen Menschen leben, arbeiten, reisen und zusam­men­kommen, der Zugang zu Mobil­funk­diensten möglich sein sollte. Ihre Mittei­lung „Digi­taler Kompass 2030“ knüpft daran an, da vorge­schlagen wird, dass bis 2030 alle bevöl­kerten Gebiete in der EU mit 5G-Netzen versorgt werden sollten. Im Euro­päi­schen Kodex für die elek­tro­nische Kommu­nika­tion wird ferner das allge­meine Ziel der Förde­rung der Konnek­tivität sowie des Zugangs zu und der Nutzung von Netzen – einschließ­lich Mobil­funk­netzen – mit sehr hoher Kapa­zität für/durch alle Bürger und Unter­nehmen der Union fest­gelegt.

Die Leis­tungs­fähig­keit der Mobil­funk­tech­nolo­gien steigt so rasant, dass sie zu Schlüs­sel­tech­nolo­gien für den digi­talen Wandel in Wirt­schaft und Gesell­schaft geworden sind. Aller­dings entspricht die derzei­tige Mobil­funk­netz­abde­ckung nicht überall den stetig stei­genden Erwar­tungen der Unter­nehmen und Verbrau­cher. Abge­sehen von bestehenden Versor­gungs­lücken beein­träch­tigen auch die häufigen Verbin­dungs­unter­bre­chungen, die oftmals begrenzten Kapa­zitäten und geringe Geschwin­dig­keiten das Nutzer­erlebnis. Um die Vorteile der Gigabit-Gesell­schaft ausschöpfen zu können, sollten überall Mobil­funk­dienste verfügbar sein – in Haus­halten und Unter­nehmen, auf Straße, Schiene und Wasser­wegen, an touris­tischen Attrak­tionen und auf land­wirt­schaft­lichen Flächen. Die Bereit­stel­lung von Mobil­funk­diensten soll so die unein­geschränkte Mobi­lität der Nutzer gewähr­leisten.

Sobald alle Fragen im Zusam­men­hang mit dem Schutz vertrau­licher Daten geklärt sind, wird der Beschluss über das Beihil­fen­register auf der Website der EU-Kommis­sion, GD Wett­bewerb unter dem Akten­zei­chen SA.59574 zugäng­lich gemacht. Ordnung muss sein.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Endlich passiert das, was eigent­lich schon vor 10 oder 20 Jahren hätte passieren müssen. Manche Dinge dauern manchmal so unend­lich langsam. Nun sollte die deut­sche Büro­kratie mal einen Gang höher schalten, damit der Ausbau sofort beginnen kann und nicht erst in zwei bis drei oder vier Jahren. Hilf­reich wäre viel­leicht eine Muster­zulas­sung für einen Mobil­funk­mast. Mit dieser Muster­zulas­sung könnten dann künftig Stand­orte sofort aufge­baut und in Betrieb genommen werden, wenn sie dem zuge­las­senen Muster entspre­chen. Das würde den Ausbau extrem beschleu­nigen.

