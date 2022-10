Ericsson: Konzept „für nachhaltige 5G-Netze“

Ericsson hat sein erwei­tertes Konzept für nach­hal­tige 5G-Netze veröf­fent­licht. Die neue Ausgabe des Ericsson-Berichts "Brea­king the Energy Curve" soll Mobil­funk­netz­betrei­bern ein „Rahmen­werk“ (englisch frame­work) bieten, wie sie beim Ausbau von 5G „ener­gie­effi­zienter, nach­hal­tiger und kosten­güns­tiger“ werden können - und gleich­zeitig ihre Finanz- und Nach­hal­tig­keits­ziele errei­chen können.

In der ersten Version dieses Berichts schätzte Ericsson die jähr­lichen welt­weiten Ener­gie­kosten für den Betrieb von Mobil­funk­netzen noch auf etwa 25 Milli­arden US-Dollar. Ange­sichts der aktu­ellen Situa­tion, z.B. durch die Ener­gie­krise und die damit verbun­dene stei­gende Infla­tion, dürfte es jetzt noch teurer werden.

Netze effi­zienter und nach­hal­tiger betreiben

Netzbetreiber müssen permanent ihre Netze aktualisieren, um mehr Kapazität zu schaffen und Energie zu sparen.

Foto: Ericsson Daraus folgt, dass Mobil­funk­netz­betreiber ihre Netze noch effi­zienter und nach­hal­tiger betreiben müssen.

Fredrik Jejd­ling, Technik- und Netz­chef bei Ericsson ist klar: "Je weiter die welt­weite Einfüh­rung von 5G voran­schreitet, desto deut­licher werden die Vorteile eines ener­gie­bewussten, zukunfts­sicheren Ange­botes." Und fügt hinzu: "Wir können nicht mit einem 'Busi­ness as usual'-Ansatz weiter­machen. Wir sollten die Vorteile umfas­sen­derer Netz­ände­rungen und -moder­nisie­rungen nutzen und nicht nur stück­weise Teile auswech­seln. Wir müssen die neuesten tech­nolo­gischen Fort­schritte nutzen, um ener­gie­spa­rende Funk­tionen zu ermög­lichen und unsere Ener­gie­quellen optimal zu nutzen. Einfach ausge­drückt: Wir müssen anders denken.“

200 5G-Netze welt­weit neu dabei

Das Ericsson Radio-Modul 6646 kombiniert 700-900 MHz in einer Box.

Foto: Ericsson GmbH Seit der letzten Ausgabe des Ericsson Berichts wurde 5G welt­weit in mehr als 200 Netzen einge­führt. Ericsson stellt sich die Zukunft wie folgt vor:

Opti­mierte, nach­hal­tige Netz­pla­nung über eine „ganz­heit­liche Sicht­weise auf Unter­neh­mens­ziele und Netz­rea­litäten“

Opti­mierter Netz­ausbau, wenn ein 5G-Netz „skaliert“ (erwei­tert) werden soll, soll der Gesamt­ener­gie­ver­brauch des Mobil­funk­netzes sinken.

Opti­mierter Netz­betrieb - über viel „künst­liche Intel­ligenz“ und „Maschinen-Lernen“ (KI/ML) und Auto­mati­sie­rung nutzen, damit alles optimal läuft und minimal Energie braucht.

In einem Mobil­funk­netz braucht das Funk­zugangs­netz (RAN), also die Sende/Empfangs­sta­tionen am meisten Energie. Die Netz­betreiber sind also gezwungen hier anzu­setzen. Das bedeutet im Endef­fekt, dass im Prinzip noch gut funk­tio­nie­rende Kompo­nenten, die mehr Energie brau­chen, gegen neuere spar­samere Baugruppen auszu­wech­seln.

Der Hersteller empfiehlt „eine ganz­heit­liche Betrach­tung von Netz­ent­wick­lung, -erwei­terung und -betrieb, um die eher stei­gende Tendenz des Ener­gie­ver­brauchs von Mobil­funk­netzen zu durch­bre­chen. So ganz nebenbei soll so auch das expo­nen­tielle Wachstum des Daten­ver­kehrs bewäl­tigt werden.

Ziel: Net Zero

Am Ende der Reise soll der „Net Zero Status“ bis 2050 erreicht werden. Die soge­nannte IKT-Branche spielt eine entschei­dende Rolle bei den notwen­digen Klima­schutz­maß­nahmen, die heute von Inves­toren und Regu­lie­rungs­behörden gefor­dert werden. Ihr wird ein Poten­zial, die gesamten globalen Indus­trie­emis­sionen um bis zu 15 Prozent zu redu­zieren, zuge­rechnet. Zuneh­mender Druck von Verbrau­chern und Kunden wird das beschleu­nigen. Im Pariser Abkommen wurde ein globales 1,5-Grad-Ziel fest­gelegt. Die Gesamt­emis­sionen müssen bis 2030 halbiert werden, um bis 2050 einen "Net Zero"-Status zu errei­chen.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Message ist klar: Wenn Du ein Netz hast, kauf die neueste Technik, dann geht alles wie von selbst. Spaß beiseite: Die Daten­mengen wachsen unauf­hör­lich, die bishe­rige Technik schafft das nicht oder verbraucht zu viel teuren Strom. Wenn ein Netz­betreiber seine Kompo­nenten nicht recht­zeitig austauscht oder aufrüstet, fressen ihn die Strom­rech­nung und frus­trierte Kunden auf, wenn sie zu einem anderen Netz­anbieter flüchten, weil die Perfor­mance leidet. Bitter ist das für die Kunden, die sich eigent­lich viel güns­tigere Preise wünschen.

Poli­tisch ist gewünscht, dass Mobil­funk-Netz-Kompo­nenten nicht alle in China oder den USA gekauft werden, sondern dass auch euro­päi­sche Netz­aus­rüster zum Zuge kommen. Davon gibt es im Wesent­lichen noch zwei: Nokia und Ericsson.

Der Haupt­kon­kur­rent Nokia leitet das euro­päi­sche Hexa-X-II-Projekt für 6G.