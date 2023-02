Handelsblatt: Weniger Wettbewerb gegen mehr Funkmasten?

Wer erin­nert sich noch an Ex-Verkehrs­minister Andreas Scheuer? Der, so berichtet die in Düssel­dorf erschei­nende Wirt­schafts­zei­tung "Handels­blatt", habe mögli­cher­weise "härtere Konkur­renz für die großen Tele­kom­kon­zerne" verhin­dert. Interne Doku­mente deuteten auf einen "frag­wür­digen Deal" hin, bei dem er sich von den Unter­nehmen im Gegenzug eine bessere Mobil­funk­ver­sor­gung auf dem Land erhoffte.

Um sein Ziel zu errei­chen, habe Scheuers Minis­terium offenbar die formal unab­hän­gige Bundes­netz­agentur unter Druck gesetzt, um die Neuauf­lage einer soge­nannten "Diens­tean­bie­ter­ver­pflich­tung" zu vermeiden. Diese hätte Service­pro­vidern ohne eigenes Netz wie damals 1&1 oder Freenet einen zuver­läs­sigen Zugang zu den Netzen von Deut­scher Telekom, Voda­fone oder Telefónica (o2) ermög­licht. Den Doku­menten zufolge war beim Verkehrs­minis­terium intern von einer „einver­nehm­lichen“ Abstim­mung mit der Behörde oder gar einem „Kontroll­termin“ beim dama­ligen Agen­tur­prä­sidenten Jochen Homann die Rede.

Scheuer wollte den Erfolg

Andreas Scheuers wollte beim Netzausbau einen Erfolg sehen. Wurde die Netzagentur unter Druck gesetzt?

Foto: Picture Alliance / dpa Scheuers Minis­terium ließ 2018 einen soge­nannten Mobil­funk­gipfel ausrichten, auf dem der Minister einen Erfolg präsen­tieren wollte. Letzt­lich verzich­tete die Bundes­netz­agentur auf eine Diens­tean­bie­ter­ver­pflich­tung, es gibt statt­dessen ein Verhand­lungs­gebot, das bedeutet die Netz­betreiber müssen mit virtu­ellen Anbie­tern und Dienst­leister reden.

Ausbau­auf­lagen am Ende nicht erfüllt - die Gründe liegen woan­ders

Das Handels­blatt stellt schließ­lich fest, dass Ausbau­auf­lagen von den Tele­kom­kon­zernen bis zum Fris­tende 2022 indes aber­mals nicht voll­ständig einge­halten wurden, geht aber nicht auf die ausschlag­gebenden Gründe ein.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Was wollen wir: Flächen­deckendes, bestes Netz überall zum Billigst­preis? Und wie soll das funk­tio­nieren?

Service-Provider (Diens­tean­bieter) sind Händler, die Mobil­funk­ver­träge verkaufen in Mobil­funk­netzen, die ihnen nicht gehören. Einige von ihnen haben eine eigene Vorwahl und eine eigene Vermitt­lung (soge­nannte real MVNO wie Sipgate, Lyca­mobile, Truphone, Lebara etc.), andere verkaufen einfach nur SIM-Karten. Alle diese Anbieter brau­chen vom jewei­ligen Netz­betreiber einen möglichst hohen Rabatt, damit diese Service-Provider am Ende noch güns­tiger als die Original-Netz­betreiber sein können, denn warum sollten die Kunden sonst zum Service-Provider gehen? Sicher, ein Service-Provider könnte auch guten Service und Bera­tung bieten, sich inten­siver um die Probleme der Kunden kümmern, aber am Ende zählt meist der Preis. Logisch, dass die Netz­betreiber Service-Provider seit langem als "störend" empfinden. Sie verderben die Preise.

Andreas Scheuer hat nach Handels­blatt-Infor­mationen einen Deal einge­fädelt: "Ihr baut die Netze schneller aus und dafür halten wir Euch die Konkur­renz der Diens­tean­bieter ein wenig auf Abstand." Die Netz­betreiber haben gebaut und bauen noch, aber es reicht nicht. Sie stoßen immer wieder auf Probleme wie reni­tente Nach­barn ("sieht doch furchtbar aus", "Angst vor Strah­lung"), auf lang­same Ämter ("Bitte warten") oder ängst­liche Grund­stücks­besitzer ("ich will meinen Frieden haben und gebe nix her").

Hier kann und könnte die Politik einiges tun. Viel­leicht muss auch die heilige Kuh geschlachtet werden, dass drei oder vier Netz­betreiber ihre Netze über ganz Deutsch­land flächen­deckend ausrollen müssen. Es gibt Tech­niken wie MOCN oder MORAN und es gäbe natio­nales Roaming.

Damit die wirk­lich ausbau­enden Netz­betreiber einen Vorteil haben, sollten die nicht ausbau­enden Netz­betreiber ihren Kunden eine aufpreis­pflich­tige Roaming-Option anbieten können. Wer dann beim güns­tigen Anbieter ist und diese Roaming-Option explizit bucht, hat dann auch Netz in abge­legenen Orten. Wer nur in Ballungs­gebieten unter­wegs ist, verzichtet gerne und zahlt weniger. Der eine oder andere verzichtet auf diese Option und wech­selt zu dem Netz, das gleich in der Tiefe ausbaut. Das wäre dann auch Wett­bewerb. Wenn zu viele Kunden deswegen den Netz­anbieter wech­seln, werden die bislang nicht ausbau­enden Netz­betreiber auch ausbauen.

Jede Woche stellen wir zusammen, war was und wo ausbaut.