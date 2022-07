Mobilfunk: Drei Netzbetreiber bauen weiter

Die drei etablierten Netz­betreiber geben jede Woche ausführ­lich Einblick in ihren Netz­ausbau. Der vierte Anbieter hüllt sich noch in Schweigen.

Wieder ist eine Woche vergangen, und am letzten Tag der Woche haben die Netz­betreiber noch­mals ordent­lich nach­gelegt und melden wieder zahl­reiche Mast­auf­bauten, Erwei­terungen oder Inbe­trieb­nahmen.

Grund­lage dieses Arti­kels sind offi­zielle Mittei­lung von Telekom, Voda­fone oder Telefónica (o2). Von 1&1 gibt es diese Infor­mationen noch nicht, Insider deuten aber an, dass es irgendwo in Deutsch­land schon laufende Stationen geben könnte, die im Rahmen des Pilot-Projektes „Fest­netz-Internet via Mobil­funk“ dieses Jahr noch an den Start gehen sollen, aber nur für „orts­feste“ Nutzung gedacht sind.

Beginnen wir wieder nach Bundes­län­dern sortiert, mit der Telekom, gefolgt von Voda­fone und Telefónica (o2). Nicht nur an Autobahnen und Eisenbahnstecken, auch in oder nahe den Orten wird eifrig weiter gebaut.

Baden-Würt­tem­berg

Im Land­kreis Hohen­lohe senden in Künzelsau und Schöntal zwei nagel­neue und damit 54 Stand­orte der Telekom. Bald werden es acht mehr sein. Zwei Stationen können jetzt 5G.

Auf der Alb in West­hausen (Ostalb­kreis) können Sie jetzt bei Inter­esse 5G-SA von Voda­fone empfangen, nächstes Jahr sollen 33 weitere Baupro­jekte folgen, zu den bereits 98 vorhan­denen Stand­orten, wovon 31 schon 5G können. Weitere 19 neue 5G-Stationen sind in Aalen (5x), Unter­schneid­heim, Schwä­bisch Gmünd (3x), Gschwend, Essingen, Wald­stetten (2x), Lauch­heim, Mutlangen, Mögg­lingen, Bopfingen, West­hausen und Rupperts­hofen vorge­sehen. 91 der 98 Stationen können schon LTE, 14 „Maßnahmen“ sollen in Unter­schneid­heim, Täferrot, Böbingen an der Rems, Ellwangen (Jagst), Aalen (2x), Schwä­bisch Gmünd (2x), Essingen, Wald­stetten, Lauch­heim, Bopfingen, West­hausen und Rupperts­hofen die LTE-Versor­gung verbes­sern.

Im baden-würt­tem­ber­gischen Rems-Murr-Kreis“ hat Voda­fone in Waib­lingen seine erste 5G-SA-Station einge­schaltet. Voda­fone kündigt 21 weitere Baupro­jekte an. 89 Stationen sind schon aktiv, sieben senden nur GSM, 82 auch LTE, 26 funken mit 5G. 13 neue 5G-Stationen sollen nächstes Jahr in Waib­lingen, Fell­bach (4x), Sulz­bach an der Murr, Oppen­weiler (2x), Leuten­bach, Schorn­dorf, Winnenden (2x) und Waib­lingen folgen. Für Fell­bach (2x), Ruders­berg, Welz­heim, Oppen­weiler, Leuten­bach, Schorn­dorf und Winnenden soll es mehr LTE geben.

In Mann­heim wurde die Anzahl der n78-Sender von o2 um die Durla­cher Straße ergänzt. In Mühl­acker sendete früher der Südfunk auf Mittel­welle, jetzt o2 auf 5G-DSS (700/1800 MHz), glei­ches gilt für Elzach.

Bayern

Bamberg ist die Stadt des „Aecht Schlen­kerla“-Rauch­biers und zugleich Kreis­stadt. Im Land­kreis stehen jetzt 67 Telekom-Stand­orte, davon zwei neue in Bisch­berg und Frens­dorf und zehn weitere kommen bald dazu. LTE wird an 24 Punkten weiter ausge­baut.

Die Univer­sitäts­stadt Regens­burg verfügt über sehr viel alte Bausub­stanz und jetzt auch moderne 5G-SA-Tech­nologie von Voda­fone. Weitere elf Projekte sollen Funk­löcher schließen und das Netz verbes­sern. 47 Stand­orte senden schon, eine Station nur GSM, 46 mal LTE und 20 Stand­orte (der 47) mit 5G, weitere acht Stationen sollen bald folgen.

In Reicherts­hofen im Land­kreis „Pfaf­fen­hofen a. d. Ilm“ ist jetzt 5G-SA von Voda­fone nutzbar. Neun Baupro­jekte werden folgen. 46 Stationen sind bereits „on air“, zwei mit GSM-only, 44 mit LTE, 19 von 46 mit 5G (und LTE) . Sieben weitere Stationen in Rohr­bach, Schwei­ten­kir­chen, Pfaf­fen­hofen a. d. Ilm, Baar-Eben­hausen, Manching (2x) und Jetzen­dorf sollen 5G bekommen. Pfaf­fen­hofen a. d. Ilm und Baar-Eben­hausen sollen mehr LTE bekommen.

Garching ist als Forschungs­standort bekannt. Da passt eine Voda­fone-Station mit 5G-SA sicher ganz gut, der 43 weitere Baupro­jekte folgen werden. 121 Mobil­funk-Stand­orte sollen nach und nach mit 5G aufge­wertet werden, 49 können es schon, vier können bislang nur 2G/GSM. Bis Mitte 2023 sollen weitere 21 neue 5G-Stationen in Gräfel­fing, Unter­föh­ring, Kirch­heim b. München, Pullach i. Isartal, Tauf­kir­chen, Isma­ning (2x), Ober­schleiß­heim, Perla­cher Forst (2x), Garching b. München, Asch­heim (2x), Grün­walder Forst, Neuried, Unter­schleiß­heim, Brunn­thal (2x), Haar, Fors­ten­rieder Park und Sauer­lach entstehen. 22 mal soll von Voda­fone LTE nach­gerüstet werden, in Gräfel­fing, Ober­haching, Unter­föh­ring, Kirch­heim b. München, Pullach i. Isartal (2x), Tauf­kir­chen (2x), Isma­ning, Ober­schleiß­heim, Perla­cher Forst (2x), Asch­heim (2x), Grün­walder Forst, Neuried (2x), Unter­schleiß­heim, Haar, Fors­ten­rieder Park, Sauer­lach und Brunn­thal.

In Tegernsee am gleich­namigen Ausflugs­ziel können die Bilder jetzt per 5G-SA geteilt werden, 17 weitere Projekte sind dort geplant, 52 Stand­orte senden aktuell, 48 mit LTE. 19 Stand­orte bereits mit 5G, und nächstes Jahr werden es neun weitere 5G-Stationen in Holz­kir­chen (2x), Mies­bach, Weyarn (2x), Fisch­bachau (2x), Schliersee und Rottach-Egern sein. Mehr LTE bekommen Kreuth, Holz­kir­chen (2x), Mies­bach, Weyarn (2x), Fisch­bachau und Schliersee.

In der o2-Haupt­stadt München wurde die Liste der schnellen 5G-Sender (Band n78) um Spiridon-Louis-Ring und Albert-Roßhaupter-Straße erwei­tert. Bei Grafen­wöhr gibt es einen bekannten Trup­pen­übungs­platz. Im Ort gibt es 5G-DSS von o2. Glei­ches gilt auch für Gesserts­hausen und Neumarkt i. d. Ober­pfalz (Bayern).

Berlin

In der Berliner Straße zu Berlin sollte jetzt mit Telefónica (o2) „schnelles 5G auf 3,6 GHz“ zu empfangen sein.

Bran­den­burg

Die Mobil­funk-Versor­gung im Land­kreis Oder-Spree (serbisch Wokrejs Odra-Sprjewja) wurde durch zwei neue Stand­orte und durch LTE und 5G-Erwei­terungen in Beeskow, Briesen (Mark), Eisen­hüt­ten­stadt, Fürs­ten­walde/Spree, Grün­heide (Mark), Mixdorf, Rietz-Neuen­dorf (2) und Stein­höfel verbes­sert. Dadurch ist auch die Auto­bahn besser versorgt. Bis 2024 sollen weitere 23 Stand­orte dazu gebaut werden, 15 Stationen sollen mehr LTE erhalten.

In Potsdam (Bran­den­burg) star­tete die E-Plus-Service, die heute als Tochter von Telefónica (o2) noch exis­tiert. Dort können jetzt 5G-SA-Signale von Voda­fone mit dem rich­tigen Endgerät empfangen werden. Zehn weitere Baupro­jekte sind dort geplant, 48 Stationen senden schon, zwei nur auf GSM, der Rest in LTE. 26 verstehen bereits 5G. Bis Mitte 2023 könnten es 31 sein, und an fünf Stand­orten soll es mehr LTE geben.

Im benach­barten Land­kreis Potsdam-Mittel­mark hat Voda­fone in Linthe und Strahns­dorf die ersten Stationen mit „5G+“, dem Voda­fone Begriff für 5G-SA, in Betrieb genommen. 94 Stand­orte senden für Voda­fone im Land­kreis, 92 können mindes­tens schon LTE, 45 auch 5G-Tech­nologie. Bis Mitte 2023 sollen weitere 5G-Stationen in Bork­heide, Kloster Lehnin (2x), Ziesar, Nuthetal, Werder (Havel) (2x), Brück, Schwie­lowsee (2x), Beelitz (2x), Klein­machnow, Raben­stein/Fläming und Wiesen­burg/Mark (2x) gebaut werden.

Neuruppin liegt im Land­kreis Ostp­rig­nitz-Ruppin und freut sich über die erste 5G-SA-Station von Voda­fone. 24 weitere Projekte stehen dort auf dem Plan. 69 Stand­orte senden schon, 34 Stand­orte können 5G. Zehn weitere 5G-Stationen sind in Fehr­bellin, Stüde­nitz-Schö­ner­mark, Neuruppin (3x), Witt­stock/Dosse (3x), Breddin und Wals­leben vorge­sehen. Zwei Stationen im Land­kreis können derzeit nur GSM. Bis Mitte 2023 sind 14 LTE-Baumaß­nahmen geplant, für Dreetz (2x), Zernitz-Lohm, Fehr­bellin, Stüde­nitz-Schö­ner­mark, Neuruppin (3x), Witt­stock/Dosse (2x), Breddin, Wals­leben und Heili­gen­grabe (2x).

In Birken­werder und Orani­enburg hat Voda­fone erste 5G-SA-Stationen einge­schaltet, damit funken dort insge­samt 77 Stationen. 33 Stationen können bereits 5G, weitere elf 5G-Stationen sollen in Orani­enburg (2x), Velten, Glie­nicke/Nord­bahn, Ober­krämer, Birken­werder, Gransee, Kremmen, Fürs­ten­berg/Havel (2x) und Hennings­dorf gebaut werden. Bis auf eine Station können alle 77 LTE, und zwölf Stationen werden in Sachen LTE erwei­tert, in Löwen­berger Land (2x), Orani­enburg (3x), Velten, Glie­nicke/Nord­bahn, Ober­krämer, Birken­werder, Kremmen und Fürs­ten­berg/Havel (2x).

Auch in Eisen­hüt­ten­stadt ist das moderne 5G-Zeit­alter ange­bro­chen. 20 weitere Projekte stehen auf der Agenda. 100 Stationen senden schon (alle mit LTE), fünf neue 5G-Stationen sind für Spreen­hagen (2x), Fürs­ten­walde/Spree (2x), Jacobs­dorf, Vogel­sang, Bad Saarow und Eisen­hüt­ten­stadt vorge­sehen. Zwölf Baumaß­nahmen sollen das Bestands­netz aufwerten, mehr LTE ist für Briesen (Mark) (2x), Grün­heide (Mark) (3x), Spreen­hagen (2x), Fürs­ten­walde/Spree (2x), Bad Saarow, Wendisch Rietz und Jacobs­dorf vorge­sehen.

Am Schwie­lochsee, genauer in Goyatz können o2-Kunden 5G-DSS empfangen, das gilt auch für Niemegk.

Bremen

o2-Kunden können in Bremen im Mühlen­hauser Weg 5G-n78 nutzen.

Hamburg

Die Flug­hafen­straße in Hamburg hat 5G auf Band n78 von o2.

Hessen

Auto­bahn­fahrer kennen Homberg (Ohm) im Vogels­berg­kreis und werden dort ein Funk­loch bemerkt haben, das 2023 Vergan­gen­heit sein sollte, denn in Erben­hausen wird gerade einen 50 Meter hohen Schleu­der­beton­mast gebaut.

Kein Witz: In Witzen­hausen gibt es jetzt 5G-DSS von o2, eben­falls in Büdingen.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Im Land­kreis Meck­len­bur­gische Seen­platte betreibt die Telekom aktuell 155 Stand­orte und plant 68 weitere im Land­kreis. Freuen können sich Kargow und Neubran­den­burg (3) über besseres LTE. An 61 Stand­orten will die Telekom noch Hand anlegen.

Auch Lüders­dorf in Nord­west­meck­len­burg darf sich über Stand-Alone-5G von Voda­fone freuen. Nächstes Jahr sind 28 weitere Baupro­jekte dort geplant. 77 Sender funken dort schon, 36 Stand­orte mit LTE, zwei nur mit GSM. Bis Mitte 2023 sollen neue 5G-Stationen in Lüders­dorf, Wismar (4x), Klütz, Neuburg, Damshagen, Neukloster, Schön­berg und auf der Insel Poel funken. Bis Mitte 2023 sind weitere 17 Maßnahmen vorge­sehen, die Lüders­dorf (2x), Brüse­witz (2x), Damshagen, Blowatz, Rehna, Wismar (5x), Klütz, Neuburg, Mühlen Eichsen, Glasin und Schön­berg mehr LTE-Versor­gung bringen.

Der Ort „Saal“ in Meck­len­burg-Vorpom­mern freut sich über 5G-DSS von o2.

Nieder­sachsen

Wall­moden liegt im Land­kreis Goslar in Nieder­sachsen. Dort können jetzt 5G-Signale der Telekom empfangen werden. Zu den 58 vorhan­denen Stand­orten sollen sieben weitere dazu kommen, 13 sollen in Punkto LTE erwei­tert werden.

Im Land­kreis Fries­land betreibt die Telekom aktuell 38 Stand­orte, einer ist nagelneu, einer wurde um LTE erwei­tert, sieben weitere werden folgen. Das freut die Kunden in Sande und Wanger­land und auf der Auto­bahn.

Auch in der Stadt Olden­burg gibt es jetzt 5G-SA von Voda­fone, drei weitere Projekte sind geplant, die zu den bereits bestehenden 38 Stationen dazu kommen.

Zwölf Stand­orte können bereits 5G. 38 Stationen senden in LTE, zwei Stationen sollen bald erwei­tert werden.

In der Landes­haupt­stadt in der Baden­stedter Straße und im Maschweg in Garbsen (bei Hannover) gibt es 5G-n78 von o2. Neben Winsen (Luhe) südlich von Hamburg freut sich auch die Werft­stadt Papen­burg im Emsland über 5G-DSS von o2.

Nord­rhein-West­falen

In Rheda-Wieden­brück und Umge­bung soll 2023 ein neuer Sende­mast einge­schaltet werden, der gerade aufge­baut wurde. Er steht im Orts­teil Baten­horst und ist etwa 30 Meter hoch.

Bei Aachen im Land­kreis Heins­berg (Auto­kenn­zei­chen HS) betreibt die Deut­sche Telekom jetzt 85 Stand­orte, weitere 14 Stand­orte sind geplant. Zwei wurden gerade neu gebaut, einer mit LTE und einer mit 5G erwei­tert.

Aus Bad Oeyn­hausen und Minden (West­falen) meldet Voda­fone je eine 5G-SA-Station und kündigt 17 weitere Projekte an. 65 Stand­orten senden im Kreis, bereits 26 mit 5G. Neun neue 5G-Stationen sind in Hille (2x), Peters­hagen, Stem­wede, Porta West­falica, Minden (2x), Hüll­horst und Rahden im nächsten Jahr zu erwarten. 61 der 65 Stationen können schon LTE, acht weitere Umbauten, werden nach Hille (2x), Minden (2x), Peters­hagen, Stem­wede, Porta West­falica und Hüll­horst mehr LTE bringen.

Mülheim an der Ruhr hat von Voda­fone eine 5G-SA-Station bekommen, und fünf weitere Baupro­jekte in Aussicht, die zu den 45 vorhan­denen Stand­orten kommen, wovon 40 schon LTE können. LTE wird dort eben­falls verstärkt.

Der Rhein-Erft-Kreis begrüßt den Ort Pulheim erst­malig mit 5G-SA von Voda­fone. 35 Baupro­jekte sollen folgen. 128 Stationen senden bereits, zwei nur mit 2G/GSM, 126 mit LTE, 53 auch mit 5G. 19 neue 5G-Stationen sind in Elsdorf, Hürth (5x), Kerpen (2x), Frechen, Bedburg, Erft­stadt (3x), Wesse­ling (2x), Berg­heim, Brühl (2x) und Pulheim vorge­sehen. Mehr LTE ist für Frechen, Bedburg (2x), Erft­stadt (3x), Elsdorf, Hürth (3x), Kerpen, Wesse­ling (2x), Berg­heim und Brühl (2x) vorge­sehen.

In Duis­burg, genauer in der Emscher­straße und der Atro­per­straße wurden jetzt 3,6 GHz Sende­sta­tionen mit 5G von o2 bekannt gegeben, glei­ches gilt für Münster in der Hammer Straße. Ob in Kamp-Lint­fort oder in Espel­kamp, beide Orte empfangen 5G-DSS von o2.

Rhein­land-Pfalz

Wer von Koblenz am Rhein ins gegen­über­lie­gende Neuwied möchte, könnte keine Hinweis­schilder finden, so ein gängiger Spott aus der Region. Dabei sendet die Telekom von 73 Stand­orten und hat weitere elf in der Planung. Zwei Stationen sind neu, eine wurde erwei­tert in Anhausen und Wind­hagen (2). An 13 Stand­orten wird es bald mehr LTE geben.

Welsch­billig und Kyll­burg haben jetzt mehr Netz von o2, mit 5G-DSS.

Sachsen

In Leipzig können in der Richard-Lehmann-Straße passend ausge­rüs­tete o2-Kunden jetzt 5G auf 3,6 GHz nutzen.

Sachsen-Anhalt

Der Land­kreis Börde verfügt über 76 Telekom-Stand­orte und verbes­sertes LTE, in den Orten Am Großen Bruch, Gröningen, Niedere Börde und Sülzetal. 13 weitere Stand­orte sind geplant, 19 werden mit LTE ausge­baut.

Der Land­kreis Altmark­kreis Salz­wedel liegt eben­falls im Bundes­land Sachsen-Anhalt. Dort hat die Telekom hat dafür in den vergan­genen zwei Monaten zwei Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert. Davon profi­tieren die Orte Apen­burg-Winter­feld, Flecken, Arendsee (Altmark) und Dies­dorf (Flecken). Zehn weitere Stand­orte sollen bis 2024 dazu kommen.

teltarif.de Leser kriti­sieren seit längerem eine Netz­über­las­tung bei der Telekom in Magde­burg. o2 meldet von dort hingegen eine 5G-n78 Versor­gung in Alt- Olven­stedt.

Schleswig-Holstein

In Flens­burg hat die Telekom eine Station mit 5G erwei­tert. 35 Stationen senden schon in der Stadt des Verkehrs­zen­tral­regis­ters und zehn Stationen sollen erwei­tert werden.

Die Hanse­stadt Lübeck ist für ihr leckeres Marzipan bekannt, die Telekom hat LTE erwei­tert und betreibt dort 81 Stand­orte. Sie will in der Stadt weitere 14 Stand­orte dazu bauen. 31 mal soll LTE erwei­tert werden.

Kennen Sie Brickeln? Das liegt im Land­kreis Dith­mar­schen, und dort wurde mit dem Aufbau eines neuen 45 m hohen Schleu­der­beton-Mastes begonnen, der 2023 senden soll.

Kennen Sie Schwen­tinental? Die Stadt hat 13.500 Einwohner und liegt im Kreis Plön in Schleswig-Holstein. Dort hat Voda­fone das 5G-SA-Zeit­alter einge­läutet. Nächstes Jahr soll es fünf weitere Baupro­jekte dort geben, 41 Sender zählt Voda­fone bereits dort, davon 26 mit 5G. 40 der 41 Stationen können schon LTE, vier weitere Stationen sollen mehr LTE bekommen, in Schwen­tinental, Heiken­dorf und Laboe, wo das U-Boot-Denkmal am Ostsee-Ufer besich­tigt werden kann.

Hatt­stedt liegt in Nord­fries­land, im Bundes­land Schleswig-Holstein. Auch von dort meldet Voda­fone eine erste 5G-Sende­sta­tion. Sechs weitere Baupro­jekte sind geplant. 70 Stand­orte senden schon, 33 mit 5G. 2023 sollen Husum und die Insel Sylt je eine 5G-Station bekommen. Eine Station hoch im Norden funkt noch in 2G, vier Stationen sollen mit LTE aufge­rüstet werden, z. B. in Husum, Sylt (2x) und Breklum.

In Oster­rön­feld und Büdels­dorf (dem Grün­dungs­standort von Mobilcom) gibt es erste Voda­fone-Stationen, die 5G-SA „spre­chen“. Voda­fone hat 80 Stand­orten, LTE soll erwei­tert werden in Timmaspe, Schie­rensee, Hoffeld, Borg­stedt, Damp, Dätgen, Fockbek und Hohen­westedt.

„Damp2000“ ist ein Feri­enzen­trum mit 7000 Betten, der Ort Damp und die Stadt Norder­stedt wurden mit 5G-DSS von o2 versorgt.

Thüringen

In Schmal­kalden wird ein 50 Meter hoher Gitter­mast der Telekom das Netz verbes­sern.

Soweit unser wöchent­licher Über­blick. Leben Sie in einem Funk­loch? Wenn ja, wo genau liegt das? Wurden schon Anstren­gungen unter­nommen, das Funk­loch auszu­bauen oder gibt es Wider­stand vor Ort? Berichten Sie uns in unserem Forum.