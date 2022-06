Der Netzausbau im Überblick

Auch in dieser Woche schauen wir uns wieder an, wo die deut­schen Netz­betreiber neue Stationen "on air" gebracht haben. Vorneweg: Hier sind die von Telekom, Voda­fone oder o2 bekannt gege­benen Stand­orte. Der Aufbau des eigenen 1&1-Netzes durch Rakuten soll dem Vernehmen nach begonnen haben, konkrete Infor­mationen fehlen bislang.

Nicht ärgern: Gegen Funk­löcher Stand­orte vermieten

Wer sich über Funk­löcher bei sich daheim ärgert und ein Haus oder ein Grund­stück an einen Netz­betreiber oder eine Turm­gesell­schaft vermieten möchte, kann sich an folgende Stellen wenden: Für das Netz der Telekom an die Deut­sche Funk­turm, für Voda­fone (und 1&1) an die Vantage Towers und für o2 (und 1&1) an American Tower.

Hier die aktu­ellen Meldungen im Einzelnen: Telekom, Vodafone und o2 bauen fleißig weiter aus.

Foto: Vodafone

Baden-Würt­tem­berg

In Stockach am Bodensee wurde ein Standort von der Telekom neu gebaut. Der Land­kreis Konstanz kann sich über 92 Stand­orte freuen, bis 2024 sollen es nochmal 19 mehr sein. An 22 Stationen wird noch LTE aufge­rüstet werden.

In Konstanz am Bodensee sendet Telefónica (o2) in der Radolf­zeller Straße mit New Radio (5G). 5G-DSS von o2 auf 700 und oder 1800 MHz findet sich in Zwie­falten (Orts­teil Upflamör) und in Wein­garten (Baden).

Bayern

In Jetten­bach (Kreis Mühl­dorf am Inn) ist die Mobil­funk-Versor­gung jetzt noch besser, denn es wurde ein Standort neu gebaut. Im Land­kreis Mühl­dorf am Inn senden jetzt 48 Stand­orte, bis 2024 kommen weitere 13 Stand­orte dazu. Drei Stand­orte werden auf mehr LTE aufge­rüstet.

Voda­fone hat in Kinding, Adel­schlag und Groß­meh­ring die ersten Mobil­funk­sta­tionen mit der neuen Tech­nologie 5G-SA einge­schaltet. Bis Mitte 2023 sollen 19 weitere Mobil­funk-Baupro­jekte im Land­kreis Eich­stätt reali­siert werden. 48 Stationen stehen schon und sollen sukzes­sive auf 5G hoch­gerüstet werden. 15 sind es schon. Neue 5G-Stationen sind in Stammham, Böhm­feld, Kipfen­berg (2x), Beilngries, Eich­stätt, Altmann­stein, Denken­dorf, Buxheim und Titting vorge­sehen.

Voda­fone hat in Donau­wörth und Hohen­alt­heim 5G+ (5G-SA) akti­viert. Fünf weitere Baupro­jekte sollen nächstes Jahr folgen. Aktuell senden 44 Mobil­funk-Stand­orte, 26 können schon New Radio (5G). Bis Mitte 2023 sollen zwei weitere 5G-Sender dazu kommen, darunter neue 5G-Stationen in Nörd­lingen und Harburg.

Künzing, Graf­ling, Otzing und Stephans­posching senden erst­malig 5G-NR mit SA. Acht weitere Mobil­funk­bau­stellen folgen in Kürze. 33 Stand­orte gibt es schon, 17 können schon 5G. Neue 5G-Stationen sind in Offen­berg, Ahol­ming, Platt­ling, Deggen­dorf und Winzer vorge­sehen.

Blind­heim, Hauns­heim, Bissingen, Mödingen, Wertingen und Bach­hagel im Land­kreis Dillingen/Donau sind im 5G-SA-Zeit­alter von Voda­fone ange­kommen. Vier weitere Baupro­jekte sind für 2023 ange­kün­digt. 24 Stand­orte hat Voda­fone schon und will die früher oder später hoch­rüsten, bei elf Stück hat das schon geklappt. Bis Mitte 2023 sollen weitere drei 5G-Baupro­jekte reali­siert werden in Gundel­fingen, Zöschingen und Bach­hagel.

o2 sendet in Nürn­berg mit schnellem 5G (n78) aus der Hain­straße. 5G-DSS n28/n3 funkt in Itzgrund und Bad Staf­fel­stein (Orts­teil Stublang).

Berlin

In Berlin sendet o2 mit schnellem 5G (n78) in der Luxem­burger Straße, Schön­hauser Allee und der Wilhelm-Guddorf-Straße.

Bran­den­burg

In Baruth/Mark (Land­kreis Teltow-Fläming) hat die Telekom hat einmal mit LTE und einmal mit 5G erwei­tert. Das verbes­sert Abde­ckung und Band­breite und erhöht die Stati­ons­zahl auf 85 Stand­orte. Weitere 18 Stand­orte kommen noch bis 2024 dazu und 19 Stationen brau­chen noch mehr LTE.

Für den Kreis Dahme-Spree­wald gibt es jetzt auch 5G-SA in Kraus­nick-Groß Wasser­burg, Königs Wuster­hausen und Schö­nefeld. Bis Mitte 2023 hat Voda­fone insge­samt 31 weitere Mobil­funk-Baupro­jekte in Planung. 101 Stand­orte senden schon, 43 bereits mit 5G. Bis Mitte 2023 sollen es zwölf 5G-Baupro­jekte mehr werden, in Mitten­walde, Königs Wuster­hausen (2x), Schö­nefeld (3x), Zeuthen, Eich­walde und Luckau (2x).

Je ein neuer 5G-DSS-Sender funkt auf 700 MHz (n28) oder 1800 MHz (n3) in Neuruppin (Orts­teil Zermützel) und in Lieben­walde.

Hamburg

In der Freien- und Hanse­stadt Hamburg sendet o2 mit 5G auf 3,6 GHz in der Alten Hols­ten­straße.

Hessen

In Nidda (Wetter­aukreis) im Orts­teil Fauer­bach haben die Bauar­beiten für einen etwa 55 Meter hohen Schleu­der­beton­mast der DFMG (Telekom) begonnen. Der erste Sende­termin dürfte in 2023 liegen.

Die Tech­nologie-Stadt Darm­stadt beher­bergt schon lange die Inno­vati­ons­zen­tren der Telekom. Aber erst jetzt konnte Voda­fone den ersten 5G-SA-Sender dort in Betrieb nehmen. Zwei weitere Baupro­jekte sollen nächstes Jahr folgen. 47 Stand­orte hat Voda­fone in Darm­stadt, 26 können schon 5G. Bis Mitte 2023 soll ein weiterer 5G-Sender dazu kommen.

Nebenan im Land­kreis Darm­stadt-Dieburg hat Voda­fone in Baben­hausen, Groß-Umstadt, Mühltal und Weiter­stadt erste Mobil­funk­sta­tionen mit 5G+ einge­schaltet. Aktuell sind 26 Sender mit 5G versorgt, bis 2023 sollen weitere neun 5G-Baupro­jekte reali­siert werden. Neue 5G-Stationen in Pfung­stadt (2x), Gries­heim (2x), Groß-Umstadt, Baben­hausen, Otzberg, Münster und Rein­heim.

In Offen­bach bei Frank­furt, genauer in der Rumpen­heimer Straße sendet o2 auf 3,6 GHz mit New Radio (5G).

Nieder­sachsen

Die Mobil­funk-Versor­gung im Land­kreis Hameln-Pyrmont ist jetzt noch besser, weil die Telekom in Bad Pyrmont und Hameln je einen Standort mit LTE und einen mit 5G erwei­tert hat. Es gibt 47 Stand­orte und 14 weitere kommen bald dazu, sechs bekommen mehr LTE.

Im Emsland hat die Telekom drei Stand­orte neu gebaut, davon zwei mit LTE und drei mit 5G erwei­tert. Betroffen sind die Orte Ester­wegen, Herz­lake, Lahn, Lingen (Ems) (3) und Meppen (2). Der Land­kreis Emsland zählt aktuell 151 Stand­orte, bis 2024 sollen es 35 Stand­orte mehr werden, und 18 mit LTE erwei­tert werden.

Im Land­kreis Göttingen hat sich bei der Telekom was getan, ein Standort ist neu, drei können jetzt LTE. Das betrifft Hann. Münden, Rosdorf und Stau­fen­berg (2). Ergibt 148 Stand­orte im Land­kreis und in zwei Jahren nochmal 34 Stand­orte mehr. 26 Stand­orte bekommen mehr LTE.

Kirch­dorf, Bassum und Stuhr (im Land­kreis Diep­holz bei Bremen) freuen sich über die ersten Signale von Voda­fone mit "5G+". Acht weitere Ausbauten sind 2023 vorge­sehen. 60 Stationen senden schon für Voda­fone, 27 können schon 5G. Zwei weitere sollen bis nächstes Jahr auch 5G können, in Sulingen und Rehden.

Nord­rhein-West­falen

In Rösrath (Rhei­nisch-Bergi­scher Kreis) wird gerade ein 40 Meter hoher Schleu­der­beton­mast der Telekom gebaut. Im Land­kreis wurden vor kurzem acht Mobil­funk-Stand­orte mit LTE oder 5G erwei­tert oder neu gebaut, in Berg­heim, Erft­stadt (3), Kerpen (2), Pulheim und Wesse­ling. Macht jetzt 166 Stand­orte im Kreis, bis 2024 sollen es 15 Stand­orte mehr werden, an 12 Stand­orten wird LTE erwei­tert.

In Titz (Land­kreis Düren) wurde ein Standort mit LTE erwei­tert, das Netz ist besser. Es senden 112 Telekom-Stand­orte, weitere 13 sind vorge­sehen, und 15 werden um LTE erwei­tert.

Nideggen, Hürt­gen­wald, Nörve­nich und Alden­hoven im Land­kreis Düren senden in 5G+-Technik. 18 weitere Projekte sind bis Mitte 2023 geplant. Die Statistik zählt 87 Stand­orte von Voda­fone, 34 können bereits 5G oder 5G-SA. Bis Mitte 2023 sollen elf 5G-Baupro­jekte in Nörve­nich (2x), Heim­bach, Lang­erwehe, Titz, Düren (3x), Jülich und Merze­nich (2x) reali­siert werden.

Auch in Dort­mund ist die 5G-SA-Technik von Voda­fone ange­kommen. 34 weitere Baupro­jekte sind in den nächsten 12 Monaten geplant. 175 Stationen senden schon, aktuell bereits 57 mit 5G. Bis Mitte 2023 sollen weitere 19 5G-Sender in der Stadt aktua­lisiert oder neu gebaut werden.

Ein paar Häuser weiter in Duis­burg ist auch erst­malig 5G+ bei Voda­fone gesichtet worden. 27 weitere Baupro­jekte sollen bis 2023 reali­siert werden. 128 Voda­fone-Stand­orte gibt es schon. Momentan strahlen 34 Sender "5G" aus, für 2023 sind noch 15 5G-Baupro­jekte vorge­sehen.

Schnelles 5G von o2 auf 3,6 GHz (n78) gibts in Duis­burg in der Kirch­straße, in Köln in der Dürener Straße, ferner in Düssel­dorf in der E-Plus-Straße 1 , dem Firmen­sitz von Telefónica (o2) (ehema­liges E-Plus-Gebäude), weiter in Bonn in der Villich­gasse und in Minden im Auenweg, und schließ­lich noch in Hagen in der Heilig-Geist-Straße. In Atten­dorn gibt es eben­falls 5G, aller­dings im 5G-DSS Modus auf 700/1800 MHz.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

In Bergen auf der Insel Rügen, genauer in Borch­titz sendet o2 jetzt auch mit 5G-DSS.

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone hat in Ober­lauch, Bitburg, Natten­heim, Koxhausen, Altscheid und Neuhei­len­bach die ersten 5G-SA-Sender akti­viert. Binnen 12 Monaten sind weitere 27 Baupro­jekte im Land­kreis geplant. 65 Mobil­funk-Stand­orte gibt es im Kreis Bitburg-Prüm bereits, 17 davon senden schon 5G. Bis 2023 sollen acht 5G-Baupro­jekte reali­siert, zum Beispiel in Wols­feld, Bauler, Gonden­brett, Prüm, Schöne­cken, Bitburg, Pitten­bach und Ober­lascheid.

Auch der Donners­berg­kreis (in Kirch­heim­bolanden) hat in Rocken­hausen, Morsch­heim und Bisch­heim die ersten Mobil­funk­sta­tionen mit der künf­tigen 5G-SA Tech­nologie von Voda­fone erhalten. Damit senden 33 Stand­orte im Kreis, acht verstehen bereits NR (5G). Nächstes Jahr soll ein weiterer Sender dazu kommen, in Winn­weiler.

Saar­land

Die Handy-Versor­gung in Nonn­weiler wurde durch die Telekom ("D1") verbes­sert, es wurde ein neuer Standort gebaut. Im Land­kreis St. Wendel finden sich jetzt 39 Stand­orte, weitere 13 sind bis 2024 vorge­sehen, zwei werden noch um LTE erwei­tert.

Sachsen

In Nord­sachsen hat die Telekom vier Sender mit LTE oder 5G erwei­tert und einen gebaut, genauer in Dommitzsch, Eilen­burg, Krostitz und Mock­rehna. Damit stehen dort 92 Stand­orte und weitere 24 sind in zwei Jahren vorge­sehen. Zehn werden um LTE erwei­tert.

Erst jetzt Voda­fone die Landes­haupt­stadt Dresden mit 5G-SA ausge­stattet. Weitere 25 Projekte sind für 2023 vorge­sehen. 90 Stand­orte in Dresden können schon 5G-NSA. Bis Mitte 2023 sollen es in Dresden elf weitere 5G-Baupro­jekte geben.

Der Ort Mügeln strahlt 5G-DSS-Signale von o2 aus.

Sachsen-Anhalt

Der Land­kreis Anhalt-Bitter­feld wird von der Telekom besser versorgt in Muldestausee und Südli­ches Anhalt, denn es gibt mehr LTE. 68 Stand­orte senden Signale der Telekom, in zwei Jahren sollen es 83 Stand­orte sein. Sechs Stand­orte werden mit LTE erwei­tert.

In der Altmark, in Oster­burg gibt es einen neuen o2-Sender zu vermelden, eben­falls in Sangerhausen, beide spre­chen 5G-DSS.

Schleswig-Holstein

Im Kreis Rends­burg-Eckern­förde hat die Telekom einen Standort neu gebaut, einen mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Aukrug und Rends­burg (2). Damit laufen im Land­kreis bereits 115 Stand­orte, in zwei Jahren sollen es 14 mehr sein.

Wer erin­nert sich noch an den TV-Land­arzt, der in Dith­mar­schen prak­tizierte? Er könnte in Heide mit 5G-SA unter­wegs sein, und würde bald sieben weitere Voda­fone-Sender sehen. Aktuell würden ihn 21 Stand­orte mit 5G im Kreis versorgen und bald werden es drei mehr sein, in Michae­lis­donn, Schaf­stedt und Heide.

Thüringen

Im Land­kreis Schmal­kalden-Meiningen hat Telekom in den letzten zwei Monaten zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert und sendet jetzt von 69 Masten. Bis 2024 sollen es nochmal 13 Stand­orte mehr werden, 15 werden mit LTE erwei­tert.

Der Land­kreis Nord­hausen hat jetzt besseres LTE der Telekom in Blei­che­rode und Hohen­stein, zusammen mit 33 weiteren Stand­orten. Bis 2024 sollen nochmal 13 dazu kommen, fünf Stand­orte erhalten mehr LTE.

Auch in Eisenach hat Voda­fone sein "5G+" gestartet. Bis nächstes Jahr sind vier weitere Projekte geplant. 16 Stand­orte gibt es schon, sechs können schon 5G. Bis in einem Jahr sollen weitere drei Stationen 5G bekommen.

Voda­fone hat in Marth (Kreis Eichs­feld) 5G-SA ("5G+") gestartet. Sieben weitere Projekte sind bis nächstes Jahr geplant. 45 Sender sind "on air", 20 spre­chen bereit "5G" und bis Mitte 2023 sollen drei 5G dazu bekommen, z. B. in Leine­feld-Worbis, Dingel­städt und Heilbad Heili­gen­stadt.

Stadtilm ist in den 5G-Club von o2 einge­treten (5G-DSS).

