Mobilfunk: Deutsche Telekom baut massiv weiter aus

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet. Die "Mutter aller 5G-Sender". Der erste aktive 5G-Sender der Telekom in der Winterfeldtstraße in Berlin-Schöneberg

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Land­kreis Tübingen: Neue Basis­sta­tion in Tübingen.

Stadt Stutt­gart: Eine neue Sende­sta­tion, eine mit LTE erwei­tert.

Schwarz­wald-Baar-Kreis: Standort Niedereschach mit 5G erwei­tert.

Kreis Karls­ruhe: Neue LTE-Station in Stutensee (Sandweg 5).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Backnang, Graben-Neudorf, Grenzach-Wyhlen, Bietig­heim-Bissingen, Bad Wildbad und Rotten­burg.

Bayern

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis München: Standort Unter­schleiß­heim mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Ebers­berg: Die Bauar­beiten für neuen ca. 34 Meter hohen Schleu­der­beton­mast in Aßling (Orts­teil Loren­zen­berg) haben begonnen.

Land­kreis Schwein­furt: Neuer Sender in Üchtel­hausen.

Land­kreis Schwan­dorf: Neuer Sender in Wackers­dorf.

Land­kreis Rosen­heim: Sender in Groß­karo­linen­feld um 5G erwei­tert.

Land­kreis Ansbach: Die Bauar­beiten für neuen ca. 28 Meter hohen Schleu­der­beton­mast in Lehr­berg (Orts­teil Ober­sulz­bach) haben begonnen.

Land­kreis Roth: Standort Rednitzhem­bach mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Rhön-Grab­feld: Standort Hausen mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Regen: Neuer Standort in Viech­tach.

Land­kreis Ober­allgäu: Neuer Standort in Buchen­berg.

Stadt München: Vier neue Stand­orte, fünf mit LTE und einen mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Aschaf­fen­burg: Neue 5G-SA-Station in Aschaf­fen­burg (Auhof Straße).

Neuer LTE-Mast in Melching (Am Park 10).

Kreis Weißen­burg-Gunzen­hausen: Neue Station in Burg­salach (Burgus­straße 31).

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Nürn­berg und Neu-Ulm.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Roth, Heßdorf, Burg­thann, Münch­berg, Monheim, Schwan­dorf (Kron­dorf), Oster­hofen, Landau a.d.Isar und Pocking.

Berlin

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Berlin: Drei neue Stand­orte, 20 mit LTE und vier mit 5G erwei­tert, Auto­bahn A100 und Bahn­stre­cken besser versorgt.

Neuer Sender auf 3600 MHz in Reini­cken­dorf.

Bran­den­burg

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Spree-Neiße: Standort Sprem­berg mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Märkisch-Oder­land: Standort Podelzig mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Potsdam-Mittel­mark: Ein neuer Standort, zwei mit LTE und drei mit 5G erwei­tert, in Bad Belzig, Beelitz Brück (2), Kloster Lehnin und Wiesen­burg /Mark. Kloster Lehnin versorgt die Auto­bahn A2.

Land­kreis Ostp­rig­nitz-Ruppin: Ein Standort mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Neuruppin und Rheins­berg.

Land­kreis Teltow-Fläming: Drei Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Baruth/Mark, Groß­beeren und Rangs­dorf.

Land­kreis Oder-Spree: Ein neuer Standort und einer mit 5G erwei­tert, in Fürs­ten­walde/Spree und Spreen­hagen. Spreen­hagen versorgt die Auto­bahn A10.

Land­kreis Elbe-Elster: Drei neue Stand­orte, zwei mit LTE erwei­tert in Doberlug-Kirch­hain, Elster­werda, Lich­ter­feld und Röder­land.

Land­kreis Havel­land: Standort Nauen mit 5G erwei­tert. Besseres Netz entlang der Bahn­strecke Berlin - Hannover und Berlin - Hamburg.

Land­kreis Ucker­mark: Zwei Stand­orte in Schwedt/Oder mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Ober­spree­wald-Lausitz: Ein neuer Standort in Neu-Seeland.

Land­kreis Barnim: Drei neue Stand­orte, drei mit LTE erwei­tert in Bernau bei Berlin (3), Börnicke und Wand­litz (2). Mehr Netz entlang der Auto­bahn A11.

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Potsdam.

Bremen

Telefónica:

Nichts Neues in Bremen.

Hamburg

Telefónica:

Hanse­stadt Hamburg: Zwei Stand­orte neu gebaut und sieben mit LTE erwei­tert.

Hessen

Telekom:

Rheingau-Taunus-Kreis: Neuer Sender in Heidenrod.

Kreis Limburg-Weil­burg: Neuer Sender in Meren­berg.

Lahn-Dill-Kreis: Neuer Standort in Drie­dorf.

Werra-Meißner-Kreis: Neue LTE-Station in Esch­wege (Am Sommer­berg 2).

Neue 5G-SA-Station in Frank­furt/Main (Main­feld).

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Voda­fone:

Telekom:

Land­kreis Vorpom­mern-Rügen: Standort Sund­hagen mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Vorpom­mern-Greifs­wald: Standort Penkun mit 5G erwei­tert. Versor­gung entlang der Auto­bahn A11 verbes­sert.

Meck­len­bur­gische Seen­platte: Ein neuer Standort, zwei mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, in Kublank, Lärz, Mirow und Neubran­den­burg. Kublank versorgt auch die Auto­bahn A20.

Land­kreis Nord­west­meck­len­burg: Ein neuer Standort, einer mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, in Bütt­lingen, Krembz und Lutter­storf. Bessere Versor­gung entlang der Auto­bahn A20

Land­kreis Rostock: Standort Goien mit LTE erwei­tert.

Neuer 5G-Funk­mast auf 3600 MHz in Schwerin.

Nieder­sachsen

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Osna­brück: Neuer Standort und eine 5G-Erwei­terung in Dissen und Bad Essen. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A33.

Hameln-Pyrmont: Ein Standort mit LTE, einer mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Emsland: Zwei neue Stand­orte, fünf mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, in Dörpen, Haren (Ems), Lathen, Meppen, Salz­bergen (3) und Spelle. Entlang der dortigen Auto­bahn und der Bahn­strecke jetzt besseres Netz.

Land­kreis Olden­burg: Einen Standort neu gebaut, sechs mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Gander­kesee (2), Groß Ippener, Hatten, Olden­burg (3) und Warden­burg. Auto­bahnen A1, A28 und A29 sind jetzt besser abge­deckt.

Land­kreis Lüne­burg: Besseres Netz in Betzen­dorf und Bleckede nach LTE-Erwei­terung.

Land­kreis Oster­holz-Scharm­beck: Neuer Standort in Worps­wede und ein weiterer um 5G erwei­tert.

Land­kreis Goslar: In Braun­lage einen Standort mit LTE und 5G erwei­tert.

Land­kreis Roten­burg (Wümme): Zwei neue Stand­orte, sechs mit LTE erwei­tert in Ander­lingen, Heeslingen, Horstedt, Roten­burg, Scheeßel (3) und Tarm­stedt.

Land­kreis Holz­minden: Ein Standort neu gebaut, einer mit 5G erwei­tert in Bremke und Otten­stein.

Land­kreis Schaum­burg: Stand­orte Bücke­burg, Hohn­horst und Roden­berg mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert. Dadurch sind auch die Bahn­stre­cken besser versorgt.

Land­kreis Peine: Zwei Standort in Lengede mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, besseres Netz entlang der Bahn­strecke Hildes­heim-Wolfs­burg.

Land­kreis Harburg: Zwei Stand­orte mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert, in Drage, Rosen­garten (2) und Seevetal. Mehr Netz auf den Auto­bahnen A7 und A261.

Land­kreis Gifhorn: Neuer Standort und eine LTE-Erwei­terung in Meinersen und Wittingen. Bahn­strecke Berlin - Hannover besser versorgt.

Land­kreis Cuxhaven: Zwei Stand­orte neu gebaut, sechs mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert, in Cuxhaven (2), Geest­land, Loxstedt und Wurster Nord­see­küste (5). Auto­bahn A27 jetzt besser versorgt.

Kreis Verden/Aller: In Kirch­lin­teln zwei Stand­orte mit LTE und 5G erwei­tert. Auto­bahn A27 hat mehr Empfang.

Land­kreis Uelzen: Standort Bienen­büttel mit LTE erwei­tert. Bahn­strecke Hamburg-Hannover wurde mitver­sorgt.

Neuer Sender in Wolfs­burg.

Land­kreis Wolfen­büttel: Drei Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Crem­lingen (2) und Sickte. Mehr Netz in der Bahn.

Region Hannover: Zwei neue Stand­orte, acht mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Burg­wedel, Hannover (8), Isern­hagen und Lehrte. Hannover, Isern­hagen und Lehrte versorgen auch entlang der Auto­bahn.

Land­kreis Nort­heim: Ein neuer Standort mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert, in Einbeck (2) und Nort­heim. Der Standort in Einbeck dient zudem der Versor­gung entlang der Bahn­strecke Hannover - Würz­burg.

Land­kreis Lüchow-Dannen­berg: Ein Standort mit LTE, einer mit 5G erwei­tert in Prezelle und Schnega.

Land­kreis Hildes­heim: Ein Standort neu gebaut, drei mit LTE erwei­tert. Sende­stand­orte in Hildes­heim (2), Nord­stemmen und Sarstedt. Die Stand­orte dienen zudem der Versor­gung entlang der Bahn­strecke.

Neue 5G-Stan­dalone-Basis­sta­tion in Osna­brück (Albert-Brick­wedde-Straße).

Nur vom 29. September bis zum 8. Oktober: 5G-SA-Mobil­funk­ver­sor­gung beim Kramer­markt in Olden­burg.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Laatzen (Glei­dingen), Rinteln (Deck­bergen), Wede­mark und Neuen­kir­chen-Vörden und Lastrup.

Nord­rhein-West­falen

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Münster: Zwei neue Stand­orte, vier mit LTE erwei­tert.

Köln: Ein neuer Standort, acht mit LTE und zwei 5G erwei­tert. Versor­gung der Auto­bahnen A3, A4 und A559 und Bahn­strecke Frank­furt - Köln verbes­sert.

Gelsen­kir­chen: Ein neuer Standort, drei mit LTE erwei­tert. Die Auto­bahnen A42 und A52 sowie die Bahn­strecke Essen - Emden sind besser versorgt.

Kreis Städ­tere­gion Aachen: Fünf neue Stand­orte, vier mit LTE und drei mit 5G in Aachen (6), Esch­weiler (3), Herzo­gen­rath, Monschau und Stol­berg (Rhld.). Die Auto­bahnen A4 und A44 sowie die Bahn­strecke Köln - Aachen sind nun besser abge­deckt.

Rhein-Kreis Neuss: Ein neuer Standort, vier mit LTE erwei­tert, in Korschen­broich, Neuss (3) und Rommers­kir­chen. Entlang der Auto­bahn A57 gibt es bessere Versor­gung.

Stadt­gebiet Hagen: Zwei neue Stand­orte, einer mit LTE erwei­tert. Auto­bahn A45 wird besser versorgt.

Stadt Bonn: Zwei neue Stand­orte, einer mit LTE, einer mit 5G erwei­tert.

Kreis Kleve: Zwei neue Stand­orte, fünf mit LTE erwei­tert in Emme­rich am Rhein, Geldern, Straelen und Weeze (4). Bahn­strecke Duis­burg - Emme­rich ist besser abge­deckt.

Kreis Minden-Lübb­ecke: Ein neuer Standort, zwei mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert, in Espel­kamp, Lübb­ecke, Minden, Peters­hagen und Rahden.

Neuer 5G-Stan­dalone-Sender in Duis­burg (Kronen-Straße).

Neuer 5G-Stan­dalone-Sender in Mülheim/Ruhr (Kölner Straße).

Neuer 5G-Sende­mast auf 3600 MHz in Duis­burg, Rheine, Essen und Köln.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Peters­hagen und Alten­beken.

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:Telefónica:

Telefónica:

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Rieden/Eifel.

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Kaisers­lau­tern.

Saar­land

Nichts Neues im Saar­land.

Sachsen

Telekom:

Land­kreis Säch­sische Schweiz-Osterz­gebirge: Ein Standort mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert, in Bad Schandau, Bahr­etal und Heidenau. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A17 und der Bahn­strecke Dresden - Bad Schandau.

Land­kreis Mittelsachsen: Ein Standort mit LTE, einer mit 5G erwei­tert, in Lich­tenau und Wald­heim.

Land­kreis Vogt­land­kreis: Standort Mark­neu­kir­chen mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Leipzig: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert in Böhlen und Markran­städt.

Land­kreis Gotha: Ein neuer Standort, einer mit 5G erwei­tert in Hörsel­berg-Hainich und Laucha. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A4.

Land­kreis Zwickau: Standort Glauchau mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Meißen: Drei Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Gröditz, Nossen und Riesa. Der Standort in Riesa dient zudem der Versor­gung entlang der Bahn­strecke Leipzig - Dresden.

Land­kreis Bautzen: Drei Stand­orte mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, in Bautzen, Groß­röhrs­dorf, Hoyers­werda und Neschwitz. Mehr Netz an der Auto­bahn A4.

Erzge­birgs­kreis: In Anwe­sen­heit von viel poli­tischer Promi­nenz (Bürger­meister, Land­tags­abge­ord­neter) hat die Telekom den Mobil­funk­sender in Aue-Bad Schlema einge­schaltet.

Neue Basis­sta­tion in Dresden (Seifers­dorfer Straße 14).

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Dresden.

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz in Meerane.

Sachsen-Anhalt

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Mans­feld-Südharz: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Sanger­hausen und Südharz, sie versorgen auch die Auto­bahn A38 besser.

Land­kreis Harz: Zwei neue Stand­orte, einer mit LTE und einer mit 5G erwei­tert in Ballen­stedt, Catten­stedt, Hars­leben und Werni­gerode. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A36.

Land­kreis Börde: Ein neuer Standort in Wolmir­stedt, mehr Netz entlang der Auto­bahn A14.

Salz­land­kreis: Ein neuer Standort, drei mit LTE erwei­tert in Eicken­dorf, Güsten, Könnern und Schö­nebeck. Mehr Netz entlang der Auto­bahnen A14 und A36.

Land­kreis Anhalt-Bitter­feld: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Brehna und Zerbst/Anhalt. Die Auto­bahn A9 und die Bahn­strecke Berlin - Leipzig sind besser abge­deckt.

Land­kreis Stendal: Ein neuer Standort und einer mit LTE erwei­tert, in Iden und Tanger­hütte.

Land­kreis Saale­kreis: Ein Standort mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, in Lands­berg und Wettin-Löbejün. Mehr Netz entlang der Auto­bahn A14 und der Bahn­strecke Berlin - Leipzig.

Altmark­kreis Salz­wedel: Neuer Standort in Garde­legen.

Schleswig-Holstein

Telekom:

Land­kreis Pinne­berg: Ein neuer Standort, einer mit LTE erwei­tert. Neue Sender in Hals­tenbek und auf der Insel Helgo­land (die offi­ziell zum Land­kreis Pinne­berg gehört).

Land­kreis Nord­fries­land: Ein neuer Standort, einer mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, in Husum, Sankt Peter-Ording und auf der Insel Sylt. Bahn­strecke Elms­horn - Sylt jetzt besser versorgt.

Hanse­stadt Lübeck: Neuer Standort, vier mit LTE erwei­tert. Mehr Netz in der Bahn.

Neue 5G-Station auf 3.600 MHz in Kiel.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Preetz.

Thüringen

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Saal­feld-Rudol­stadt: Vier Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Kauls­dorf, Probst­zella, Rudol­stadt und Uhlstädt-Kirch­hasel. Besseres Netz entlang der Bahn­strecke Leipzig - Nürn­berg.

Land­kreis Nord­hausen: Zwei neue Stand­orte, fünf mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, in Ellrich, Lieb­schütz­berg, Mügeln b Oschatz, Nord­hausen, Rack­witz und Wolkrams­hausen. Besseres Netz auf der nahe­lie­genden Auto­bahn und der Bahn­strecke.

Kyff­häu­ser­kreis: Ein neuer Standort in Haut­eroda.

Ilm-Kreis: Drei Stand­orte mit LTE und einer mit 5G erwei­tert in Arnstadt (2) und Ilmenau (2). Besseres Netz auf der Auto­bahn A71 und der Bahn­strecke Leipzig - Nürn­berg.

Land­kreis Hild­burg­hausen: Ein neuer Standort, einer mit LTE erwei­tert, in Eisfeld und Waldau, besseres Netz auf der Auto­bahn A73.

Land­kreis Greiz: Ein Standort mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, in Mohls­dorf-Teich­wolf­rams­dorf und Weida.

Unstrut-Hainich-Kreis: Stand­orte Dünwald und Herbs­leben mit LTE erwei­tert.

Weimarer Land: Ein neuer Standort, einer mit 5G erwei­tert, in Bad Sulza und Ilmtal-Wein­straße.

Saale-Holz­land-Kreis: Neuer Standort in Ober­bod­nitz.

Land­kreis Sömmerda: Standort Sömmerda mit 5G erwei­tert. Versor­gung entlang der Auto­bahn A71 verbes­sert.

Land­kreis Schmal­kalden-Meiningen: Standort Stein­bach-Hallen­berg mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Eichsfeld: Zwei neue Stand­orte, einer mit LTE erwei­tert, in Brei­ten­worbis, Kalthom­feld und Nieder­orschel.

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Saal­feld, Weimar und Rudol­stadt.

Telefónica:

Hinweis: Es gibt noch mehr neue Sender, die uns aber nicht genannt werden.

In einer weiteren Meldung lesen Sie: Bis 2030 soll jeder Haus­halt in der EU schnelles Internet bekommen können.