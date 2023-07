Handynetze: Wenig Neues bei Vodafone, o2 mit 5G-Fokus

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet.

Es fällt auf, dass die Telekom aus (nahezu) jedem Bundes­land Neuig­keiten meldet, während Voda­fone für viele Regionen nichts vermeldet. o2 baut auch in weniger besie­delten Regionen 5G auf teil­weise 3600 MHz aus sowie auch auf 700 MHz. Von 1&1 gibt es noch keine Ausbau­mel­dungen, Leser haben unter anderem in Berlin einen Sende­mast (in der Nähe von Siemens­stadt) gesichtet, von wo auch 1&1 seine 262-23 Kennung sendet. Die Netzbetreiber informieren über ihre Ausbauten

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Land­kreis Göppingen: Ein neuer Standort, zwei mit LTE, einen mit 5G erwei­tert in Ebers­bach an der Fils, Göppingen, Hohen­stadt und Laichingen. Hohen­stadt und Laichingen versorgen die Auto­bahn A8 mit.

Alb-Donau-Kreis: Ein neuer Standort, zwei mit LTE erwei­tert, in Blau­beuren, Lonsee und Wester­stetten. Lonsee und Wester­stetten versorgen die Bahn­strecke Stutt­gart-Wein­steige-Ulm.

Orten­aukreis: Neuer Standort in Etten­heim auch für die Auto­bahn A5 und die Bahn­strecke Frank­furt - Basel.

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Karls­ruhe (Welfen­straße), Frei­burg/Breisgau (Bismar­ckallee) und in Ulm (Egginger Weg).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Murr­hardt, Baden-Baden (Balg) und Will­stätt.

Bayern

Telefónica:

Telekom:

Stadt und Land­kreis Augs­burg: Zwei Stand­orte neu gebaut, einen mit LTE erwei­tert in Augs­burg (2x) und Meitingen.

Land­kreis Traun­stein: Zwei neue Stand­orte, einen mit LTE erwei­tert in Titt­moning, Trost­berg und Vachen­dorf. Vachen­dorf versorgt auch die Bahn­strecke München - Salz­burg.

Land­kreis Dillingen/Donau: Zwei Stand­orte neu gebaut in Butten­wiesen und Gundel­fingen.

Greding: Neuer Standort, versorgt auch die Auto­bahn A9 und die Bahn­strecke München - Nürn­berg.

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Nürn­berg (Görlitzer Straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Mell­rich­stadt, Main­stock­heim, Adels­dorf, Kinding, Herzo­gen­aurach, Vater­stetten und Landshut (Münch­nerau).

Berlin

Telefónica:

Telekom:

Sieben neue Stand­orte, 12 mit LTE und fünf mit 5G erwei­tert. Verbes­serung der Auto­bahnen A100 und A113 sowie die Bahn­strecke Berlin - Leipzig.

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in der Ruppiner Chaussee und der Heer­straße.

Bran­den­burg

Telefónica:

Telekom:

Märkisch-Oder­land: Neuer Sender in Reit­wein.

Land­kreis Barnim: Zwei Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Mari­enwerder, Panketal und Schorf­heide. Panketal versorgt die Bahn­strecke Berlin - Binz.

Neue 5G-SA-("5G+")-Basis­sta­tion in Eich­walde (Grün­auer Straße).

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Groß­räschen.

Bremen

Telefónica:

Telekom:

Stadt Bremen: Neuer Standort gebaut, zwei mit LTE erwei­tert.

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Bremer­haven (Wurster Straße).

Hamburg

Telefónica:

Telefónica:

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in der Zinno­witzer Straße.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in der Hals­kestraße und der Nippold­straße.

Hessen

Telekom:

Land­kreis Darm­stadt-Dieburg: Zwei neue Stand­orte, zwei mit 5G erwei­tert in Otzberg, Pfung­stadt (2) und Roßdorf.

Schnelles 5G (3600 MHz/n78) in Kron­berg im Taunus (Main­blick).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Fels­berg (Schwalm-Eder-Kreis)

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Vorpom­mern-Greifs­wald: Neubau eines 50 Meter hohen Stahl­git­ter­mastes in Lütow-OT Neuen­dorf.

Nur am Wochen­ende vom 6. bis 9. Juli: Drei Mobile 5G-SA-Basis­sta­tionen beim "Airbeat One Festival" in Neustadt-Glewe (bei Parchim).

Schnelles 5G auf 3600 MHz in Rostock (Seelot­sen­ring).

Neue 5G-Funk­masten auf 700 MHz in den Kommunen Völschow, Neu Kosenow (Auerose) und Wesen­berg.

Nieder­sachsen

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Schaum­burg-Lippe: Ein Standort neu gebaut, einen mit LTE erwei­tert in Barsing­hausen und Bücke­burg. (Verbes­sert auch die Bahn­strecke Göttingen-Hildes­heim.)

Land­kreis Peine: Ein neuer Standort, einen mit LTE erwei­tert in Lengede und Vechelde. Verbes­serung der Bahn­stre­cken Hildes­heim-Wolfs­burg und Lehrte-Braun­schweig.

Land­kreis Lüne­burg: Ein neuer Standort, einen mit LTE erwei­tert, in Betzen­dorf und Bleckede.

Lüchow-Dannen­berg: Neuer Sender in Schnega.

Leer/Ostfries­land: Zwei Stand­orte mit 5G erwei­tert in Leer und Moor­mer­land.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Lochtum, Syke (Heili­gen­felde) und Oster­holz-Scharm­beck (Hinter dem Horn).

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Telekom:

Aufbau eines neuen 45 Meter hohen Schleu­der­beton-Mastes für eine Mobil­funk-Basis­sta­tion in Mors­bach (Ober­ber­gischer Kreis).

Bochum: Zwei neue Stand­orte, zwei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert.

Biele­feld: Ein neuer Standort, vier mit LTE und einen mit 5G erwei­tert.

Betz­dorf/Sieg: Ein neuer Standort.

Düssel­dorf: Zwei neue Stand­orte, vier mit LTE und einen mit 5G erwei­tert.

Solingen: Drei neue Stand­orte, einen mit LTE erwei­tert.

Neue 5G-Stan­dalone-Sender in Rösrath/Bergi­scher Kreis (Haupt­straße) und in Baes­weiler (Aachener Straße).

Neuer 5G-Sende­mast auf 3600 MHz in Essen (Huestraße; Krai­enbruch), Duis­burg (Hamborner Straße) und in Dort­mund (Baroper Kirchweg).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Brilon-Hoppecke.

Rhein­land-Pfalz

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Vulkan­eifel: Ein neuer Standort in Welcherath.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Stei­neberg (Vulkan­eifel), Trier und Wörr­stadt.

Saar­land

Telefónica:

Telefónica:

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Saar­brü­cken (Dudweiler Straße).

Sachsen

Telekom:

Erzge­birgs­kreis: Drei neue Stand­orte, einen mit 5G erwei­tert in Jöhstadt, Olbernhau, Stüt­zen­grün und Zschopau.

Land­kreis Zwickau: Ein Standort Glauchau mit LTE erwei­tert.

Schnelles 5G auf 3600 MHz in Dresden (Rosen­berg­straße).

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz in Riesa.

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Telekom:

Blan­ken­burg (Harz): Ein Standort mit LTE erwei­tert.

Burgen­land­kreis: Einen Standort neu gebaut, einen mit LTE erwei­tert in Lossa und Naum­burg. Naum­burg verbes­sert die Bahn­strecke Leipzig - Nürn­berg.

Schleswig-Holstein

Telekom:

Kiel: Ein Standort neu gebaut, einen mit LTE erwei­tert.

Neuer 5G-Stan­dalone-Sender in Glinde (Möllner Land­straße).

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Kiel (Zum Brook).

Thüringen

Telefónica:

Telekom:

Suhl: Ein Standort mit LTE und einen mit 5G erwei­tert (auch für die Auto­bahn A73).

Gera: Ein Standort mit 5G erwei­tert.

Unstrut-Hainich-Kreis: Zwei neue Stand­orte, zwei mit LTE erwei­tert in Dünwald, Kammer­forst, Ober­mehler und Schön­stedt.

Erfurt: Ein neuer Standort, auch für die Auto­bahn A4.

