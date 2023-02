Telekom, Vodafone, o2: Netzausbau der Woche im Überblick

Jede Woche gibt es einen Über­blick über den von den Netz­betrei­bern kommu­nizierten Netz­ausbau. In Wahr­heit passiert noch viel mehr, nur 1&1 verrät nichts.

Wie immer blicken wir zum Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den deut­schen Mobil­funk­netzen. Auch in der vergan­genen Woche haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet. Dabei hat die Telekom in fast allen Bundes­län­dern über Neuig­keiten zu berichten, gefolgt von o2.

Weiter keine aktu­ellen Nach­richten zum Netz­ausbau gibt es von 1&1. Doch die Netz­gemeinde hat bereits neue Stand­orte erspäht, die wohl noch nicht buchbar sind, beispiels­weise in München oder Ratingen (bei Düssel­dorf), und es gibt auch schon Stand­ort­beschei­nigungen, z.B. für Erfurt (Thüringen). Im römischen Mons Tabur (heute Montabaur) funkt 1&1 auf 2600 MHz (Band 7). An welchen Orten weitere Sender stehen, muss die Community selbst herausfinden

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Neuer 45 Meter Schleu­der­beton­mast in Sand­hausen (Rhein-Neckar-Kreis).

Kreis Ludwigs­burg: Neuer Standort, eine LTE- und eine 5G-Erwei­terung in Ditzingen (2x) und Mark­grö­ningen. Verbes­serung der A81 und der ICE-Bahn­strecke.

Main-Tauber-Kreis: Neuer Sender in Creg­lingen.

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Heil­bronn (Waib­linger Straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Sins­heim (Wald­angel­loch), Nufringen, Pforz­heim und Heili­gen­berg.

Bayern

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Hof: Zwei neue Stand­orte in Rehau und Schwar­zen­bach.

Land­kreis Cham: Drei neue Stand­orte, zwei mit LTE erwei­tert in Cham (2x), Roding, Tiefen­bach und Wald­mün­chen.

Stadt und Land­kreis Ansbach: Zwei neue Stand­orte und sieben mit LTE erwei­tert.

Weißen­burg-Gunzen­hausen: Neuer Sender in Haun­dorf.

Ostallgäu: Neuer Standort in Lamer­dingen.

Neue LTE-Station in Markt Inders­dorf.

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in München (Heßstraße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz hat o2 an folgenden Stand­orten in Betrieb genommen: Seeon-Seebruck, Frey­stadt, Mell­rich­stadt, Wiesau, Uffen­heim, Brei­ten­güß­bach und Baiers­dorf.

Berlin

Voda­fone:Telefónica:

Telefónica:

auf 3600 MHz in der West­fäli­sche Straße und der Mari­annen­straße.

Bran­den­burg

Telekom:

Neubau 50 Meter Stahl­git­ter­mast in Zossen, Orts­teil Linden­brück (Land­kreis Teltow-Fläming).

Potsdam-Mittel­mark: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert für Kloster Lehnin und Schwie­lowsee und Auto­bahnen A2 und A10.

Land­kreis Elbe-Elster: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Herz­berg und Schlieben.

Land­kreis Dahme-Spree­wald: Zwei Stand­orte mit LTE, einen mit 5G erwei­tert, in Kraus­nick-Groß Wasser­burg, Lübben und Strau­pitz.

Ober­spree­wald-Lausitz: Standort Ruhland mit LTE erwei­tert.

Neue 5G-SA-Basis­sta­tion in Witten­berge ("Raben­steig"), Land­kreis Prig­nitz.

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Grunow-Dammen­dorf, Sonnen­berg (Rönne­beck), Warnitz (Melzow) und Briesen (Mark).

Bremen

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Zwei neue Stand­orte und fünf LTE-Erwei­terungen in Bremen.

Hamburg

Telefónica:

Schnelles 5G auf 3600 MHz in der Tang­stedter Land­straße und der Böck­ler­straße.

Hessen

Telekom:

Kreis Fulda: Neuer Sender in Burg­haun.

NR (5G) auf 3600 MHz in Frank­furt (Bert­ram­straße).

NR (5G) auf 700 MHz in Ronne­burg und Knüll­wald.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Telekom:

Ein neuer Standort und zwei LTE-Erwei­terungen in Dier­hagen, Groß Kords­hagen und Insel Hiddensee.

Vorpom­mern-Greifs­wald: Neubau 40 Meter Stahl­git­ter­mast in Torgelow im Orts­teil Hein­richsruh.

Land­kreis Ludwigs­lust-Parchim: Zehn Stand­orte mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert in Hagenow, Holthusen, Lübz, Neu Gülze, Neustadt-Glewe, Nostorf, Pampow, Plate, Pris­lich, Rastow, Tessenow und Witten­dörp.

Meck­len­bur­gische Seen­platte: Ein neuer Standort, eine LTE- und zwei 5G-Erwei­terungen für Bese­ritz, Neubran­den­burg, Priborn und Stuer.

Neue 5G-Funk­masten auf 700 MHz in den Kommunen Sanitz (Gubkow) und Fried­land.

Nieder­sachsen

Telefónica:

Telekom:

Heid­kreis: Neuer Standort, drei LTE- und zwei 5G-Erwei­terungen in Bomlitz, Eickeloh, Gilten, Hoden­hagen, Neuen­kir­chen und Soltau und auf der A7.

Osna­brück: Zwei neue Stand­orte, sechs mit LTE und drei mit 5G erwei­tert für Bohmte, Bramsche, Fürs­tenau, Georgs­mari­enhütte (2x), Melle (2x), Quaken­brück, Rieste, Volt­lage und Wallen­horst. Verbes­serung von Eisen­bahn- und Auto­bahn­ver­sor­gung.

Land­kreis Helm­stedt: Drei Stand­orte mit LTE und einer mit 5G erwei­tert in Bahr­dorf, Königs­lutter am Elm, Lehre und Süpp­lin­gen­burg.

Land­kreis Verden (Aller): Ein Standort mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert in Kirch­lin­teln und Verden (Aller) (2x).

Land­kreis Diep­holz: Zwei Stand­orte mit LTE und einer mit 5G erwei­tert in Bassum, Twist­ringen und Weyhe.

Stadt Uelzen: Zwei LTE-Erwei­terungen.

Land­kreis Hildes­heim: Zwei neue Stand­orte, neun LTE- und zwei 5G-Erwei­terungen in Alfeld, Almstedt, Diek­holzen, Eime, Elze (2x), Hildes­heim (5x), Nord­stemmen und Sarstedt.

Land­kreis Nien­burg (Weser): Standort Diep­enau mit LTE erwei­tert.

Neubau 46 Meter Schleu­der­beton­mast in Weyhe (Kreis Diep­holz).

Neue 5G-Stan­dalone-Basis­sta­tionen in Peine (Burg­straße) und Lohne/Olden­burg ("Im Fang").

Neue LTE-Stationen in Obern­kir­chen (Land­kreis Schaum­burg-Lippe) und Harse­feld (Land­kreis Stade).

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Hannover (Halten­hoff­straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Lehrte, Caden­berge, Visbek, Badbergen und Zeven.

Nord­rhein-West­falen

Voda­fone:Telefónica:

Telefónica:

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Düssel­dorf (Stet­tiner Straße), Wuppertal (Lante), Münster (Bült), Bochum (Castroper Hellweg) und Köln (Rönt­gen­straße).

Rhein­land-Pfalz

Telekom:

Neue Basis­sta­tion in Quirn­bach (Wester­wald).

Rhein-Huns­rück-Kreis: Zwei neu Stand­orte in Horn und Kissel­bach.

Eifel­kreis Bitburg-Prüm: Zwei neue Stand­orte in Ober­weiler und Üttfeld.

5G auf 700 MHz in Körpe­rich (Obers­gegen)/Eifel.

Sachsen

Telefónica:

Telekom:

Säch­sische Schweiz, Osterz­gebirge: Neuer Standort, fünf LTE-Erwei­terungen, für Freital, Klin­gen­berg (3x), Krei­scha und Tharandt.

Erzge­birgs­kreis: Vier Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Amts­berg, Brei­ten­brunn/Erzgeb., Lößnitz, Schnee­berg und Stoll­berg /Erzgeb.

Karl May bekommt besseres Netz: In Rade­beul wurde LTE erwei­tert.

Land­kreis Mittel­sachsen: Vier Stand­orte mit LTE und drei mit 5G erwei­tert, in Altmitt­weida, Brand-Erbis­dorf, Erlau, Haini­chen, Lich­ten­berg/Erzgeb., Rossau und Roßwein.

Neue 5G-Station auf 3,6 GHz in Chem­nitz (Im Neefe­park).

Neue 5G-Funk­zellen auf 700 MHz in Hähni­chen (Trebus) und Lößnitz.

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Harz: Ein Standort mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert für Blan­ken­burg (Harz), Emers­leben und Thale.

Land­kreis Börde: Eine LTE- und eine 5G-Erwei­terung in Harbke und Vahl­dorf, auch für Auto­bahn A2 und Bahn­strecke Braun­schweig - Halle (Saale).

Salz­land­kreis: Eine LTE- und zwei 5G-Erwei­terungen für Bern­burg (Saale) und Heck­lingen (2x).

Schleswig-Holstein

Telekom:

Zwei LTE-Erwei­terungen und eine 5G-Aufrüs­tung in Geest­hacht, Groß Disnack und Salem (Herzogtum Lauen­burg).

Dith­mar­schen: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert in Burg (Dith­mar­schen) und Heide, Netz-Verbes­serung auf der Bahn­strecke nach Sylt.

Nord­fries­land: Drei Stand­orte mit LTE und einer mit 5G erwei­tert in Sankt Peter-Ording (2x), Sylt und Tating.

Land­kreis Stor­marn: Zwei Stand­orte mit LTE in Bad Oldesloe und Lütjensee erwei­tert.

Neuer 5G-Stan­dalone-Sender in Hamberge ("Buurredder"), Land­kreis Stor­marn.

Neue 700-MHz-Sender mit NR (5G) in Fried­rich­stadt, Henstedt-Ulzburg, Zarpen und Elms­horn.

Thüringen

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Sömmerda: 5G-Erwei­terung in Butt­städt.

LTE-Erwei­terung in Bad Berka.

Wart­burg­kreis: Vier Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Bad Lieben­stein, Bad-Salzungen, Barch­feld-Immel­born, Dönges und Unter­breiz­bach.

Ilmkreis: Standort Ilmenau um LTE erwei­tert.

Neue 5G-SA ("5G+")-Basis­sta­tion in Gotha (Stein­straße).

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Eineborn, Unter­wel­len­born, Tanna und Herbs­leben.

Voda­fone:Telefónica:

