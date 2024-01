Neuer Sendemast in Oberlemp: Mitten auf dem Bolzplatz

Die Gemeinde Oberlemp ist ein Stadt­teil der Klein­stadt Aßlar im mittel­hes­sischen Lahn-Dill-Kreis, so verrät es uns Wiki­pedia. Im Ort gibt es einen Bolz­platz, finan­ziell geför­dert vom Deut­schen Fußball Bund (DFB) und einer regio­nalen Brauerei.

Funk­loch soll besei­tigt werden - mit Neben­wir­kungen

Also ist dort alles eigent­lich prima. Bis auf ein riesiges Funk­loch. So beschloss ein Netz­betreiber, dieses Funk­loch endlich zu schließen. Er beauf­tragte seinen Funk­turm­betreiber, der bean­tragte einen Standort und die Gemeinde geneh­migte diesen. Bauherr ist die vielen unbe­kannte Firma ATC, die Abkür­zung steht für American Tower Corpo­ration, und die baut in erster Linie für o2-Tele­fonica, die Stand­orte können aber auch von 1&1, Voda­fone oder der Telekom genutzt werden, wenn gewünscht.

Bolz­platz über­sehen?

Lageplan der Stadt Aßlar. Der Mast ist in Bildmitte (Quadrat) und verkleinert den Bolzplatz gewaltig.

Grafik: Stadt Aßlar Nur: Funk­turm­betreiber und Gemeinde "über­sahen" dabei, dass der Standort mitten auf dem Bolz­platz im Ort liegt. Wenn die Kinder Fußball spielen, ist das Risiko ziem­lich groß, dass der Ball über den Sicher­heits­zaun fliegt und dort nicht mehr heraus­geholt werden kann. Denn der Sende­mast steht mitten auf dem bishe­rigen Spiel­feld. Ob auch das Risiko besteht, das gezielte Ball­schüsse die Funk­technik stören oder beschä­digen könnten, ist nicht bekannt.

Kinder enttäuscht - Eltern sauer

Die Kinder sind ratlos bis sauer. Mitten auf ihrem Bolzplatz und Treffpunkt wird ein Sendemast gebaut.

Foto: teltarif.de Kein Wunder: Große und kleine Bürger im Ort sind ziem­lich sauer. Dabei sind sie gar nicht gegen Mobil­funk, betonen sie, im Gegen­teil. Aber sie sind aus verständ­lichen Gründen gegen gerade diesen Standort.

TV berichtet: Bürger­meister verweist auf Sach­zwänge

Der erschro­ckene Bürger­meister wurde vom Hessen­schau (TV-Programm des Hessi­schen Rund­funks) befragt. Der Standort seit alter­nativlos, der Sende­mas­ter­bauer ATC habe sich diesen heraus­gesucht und außerdem lägen Schutz­gebiete wie FFH (Flora Fauna Habitat) im Umfeld, die nur den Standort auf dem Bolz­platz erlaubt hätten.

Kurz darauf tauchte auch der "Länder­spiegel" des ZDF (Zweites Deut­sche Fern­sehen) vor Ort auf und berich­tete ähnlich deut­lich über diesen Schild­bür­ger­streich.

Die Bürger finden, dass es nur wenige Meter entfernt genü­gend Platz für den Sende­masten gegeben hätte, ein Natur­schutz­gebiet sei das nicht. Jetzt bleibt die Frage, was passieren wird: Haben die Behörden und ATC ein Einsehen und finden einen besseren Standort für den Sende­mast oder verlegt die Gemeinde halt den Bolz­platz? Oder bleibt wirk­lich alles, wie es ist?

Für den Bürger sind solche Vorgänge kein Ruhmes­blatt und sorgen nur für Frust.

