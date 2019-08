BREKO: Kampf gegen "graue Flecken"

Jahre­lang wurde nach schnellem Internet gerufen, dann wurde gebaut, meist unter Verwen­dung der bereits verlegten Kupfer­kabel, die Technik heißt DSL oder ADSL und erlaubt bis zu 16 MBit/s mit einigen Kniffen auch mehr. Inzwi­schen ist Glas­faser ange­sagt. Rand-Gebiete, wo sich der DSL-Ausbau damals "nicht lohnte" und wo damals niemand "fördern" wollte, werden inzwi­schen mit echter Glas­faser ausge­baut.

Der Knack­punkt: Die Regionen, die später ausge­baut wurden, haben jetzt besseres und schnel­leres Internet, als die Pioniere von damals. Gebiete, die noch mit älterer Technik versorgt sind, haben unter Umständen das Nach­sehen, man spricht neuer­dings von "grauen Flecken".

Darf ein grauer Fleck hoch­gerüstet werden?

Wohl dem, der gleich die Glasfaser bekommen kann und nicht mit Kupfer "hängen" bleibt Diese Gebiete dürfen aufge­rüstet werden, wenn sie unter 30 MBit/s bleiben. Das ist die "Aufgreif­schwelle". Nun könnte man doch einfach diese grauen Gebiete mit besserer Technik über­bauen. Das aber würde die Kalku­lation und die Inves­titionen der Firma, die damals dort ausge­baut hat gefährden, sprich: So einfach ist das nicht.

Immerhin: Dieser Schutz soll längs­tens mit zum 31.10.2022 gelten dürfen, dann sind auch hier Förder­maßnahmen denkbar. Und das neue Ausbau­ziel lautet: 1 Gigabit/s.

Erst mal schauen, wer bauen will

Die Geschichte läuft wie folgt: Im Markt­erkun­dungs­verfahren fragt eine Kommune oder ein Land­kreis (je nach Bundes­land) alle Anbieter ab, ob und was sie eigen­wirt­schaft­lich (aus eigenen Mitteln) bauen wollen. Darauf wird es als Antwort in der Regel ein "Nein, wir bauen nicht" geben und dann wird der Ausbau "geför­dert" ausge­schrieben.

Sind die Förder­bescheide dann irgend­wann endgültig, muss eine Firma gefunden werden, die wirk­lich bauen kann und will, ein zeit­raubendes Verfahren.

Stell Dir vor, es gäbe Geld, aber keiner kriegt es oder nimmt es

Im Breit­band­förder­programm des Bundes von 2015 wurden 760 Projekte gemeldet, davon sind erst 164 endgültig bewil­ligt. Die Förder­summe beträgt insge­samt 4,5 Milli­arden Euro, davon wurden erst 150 Millionen (etwa 3,5 Prozent) ausge­geben. Davon flossen 50 Millionen in den Ausbau der Infra­struktur, die rest­lichen 100 Millionen gingen an Berater.

Ernüch­ternd sind die aktu­ellen Zahlen zur Breit­band­verfüg­barkeit: Mehr als 30 MBit/s ist Breit­band zu 90,8 Prozent verfügbar, mehr als 50 Mit/s sind es nur 87,8 Prozent. In den Städten steigt es auf 96,5 Prozent (mehr als 30 MBit/s) und 95,2 Prozent (mehr als 50 MBit/s. Auf dem Land sind es 71,7 Prozent (mehr als 30 MBit/s) und 64,1 Prozent (mehr als 59 MBit/s).

Im Juli 2019 hat das Bundes­kabi­nett unter dem Etikett "Gleich­wertige Lebens­verhält­nisse" zwölf konkrete Maßnahmen beschlossen, die unter anderem Mobil­funk und Breit­band flächen­deckend ausbauen sollen.

Lieber nach Bedarf als überall ausbauen?

Beim Breit­band­verband BREKO denkt man schon darüber nach, ob der flächen­deckende Ausbau mit der Gieß­kanne über­haupt Sinn macht. Immer wieder gäbe es Gebiete, wo die Kunden sich die Glas­faser zwar kostenlos ins Haus legen ließen, dann aber keinen Anschluss buchten, weil sie denken, dass sie ihn nicht brau­chen oder schlicht, weil er ihnen viel zu teuer ist.

1 GBit/s per Glas­faser kostet - je nach Anbieter - 100 Euro im Monat und mehr. Das schlägt bei einer Familie mit geringem Einkommen schon stark ins Budget. "Um es klar zu sagen: Ein Glas­faser­anschluss in der Wohnung für 19,90 Euro im Monat das ist nicht machbar", heißt es beim BREKO dazu.

Prio­rität - so die Idee des BREKO - sollten daher Gebiete haben, wo eine echte Nach­frage besteht. Erst wenn in einem Gebiet eine gewisse Menge an Kunden bei der Vorver­mark­tung unter­schreibt, soll der Ausbau wirk­lich gestartet werden. Im BREKO ist man auch der Ansicht, dass die disku­tierte Mobil­funk­förde­rung gestri­chen werden soll, sie würde ohnehin nur dazu dienen, die gesetz­lich vorge­gebenen Versor­gungs­auflagen mit Steu­ergel­dern zu erfüllen.

Förde­rung durch Gutscheine?

Eine Förde­rung der Nach­frage könnte durch Gutscheine (Vouchers) erreicht werden, die an die Bewohner schlecht erschlos­sener Regionen verteilt werden. Damit könnten sich die Menschen dann einen schnel­leren Anschluss kaufen. So ein Gutschein könnte beispiels­weise die Mehr­kosten für die Verle­gung von Glas­faser von der Straße bis ins Haus abde­cken. Der BREKO findet, dass die Nach­frage in den Fokus gerückt werden müsse, ein Ausbau ohne eine ausrei­chende Anzahl von Endkunden sei nicht wirt­schaft­lich.

In NRW wurde die Einfüh­rung von Gigabit-Gutscheinen bereits geprüft. Der BREKO hat außerdem darüber nach­gedacht, ob es ein Grund­recht auf ein schnelles Internet für alle gibt.

