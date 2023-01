Handynetz-Ausbau: Auch o2 legt Zahlen vor

Nach der Telekom hat sich auch Telefónica (o2) mit aktu­ellen Hinter­gründen zum von der Bundes­netz­agentur gefor­derten Mobil­funk-Netz­ausbau zu Wort gemeldet. Der Bundes­netz­agentur seien die Ausbau­zahlen zur Errei­chung der Versor­gungs­auf­lagen zum Stichtag 31. Dezember 2022 vorge­legt worden.

Auflagen erfüllt?

o2 gibt selbstbewusst bekannt, die Ausbauvorgaben der Netzagentur erfüllt zu haben. Kunden in Funklöchern sehen das anders.

Grafik: Telefónica (o2) Auch "o2 Telefónica" erfülle die Ausbau­auf­lagen der Bundes­netz­agentur, betont das Unter­nehmen, dessen Vorläufer im Herbst 1998 unter der Marke "VIAG Interkom" gestartet war. Die dama­lige E-Plus hatte schon im Sommer 1994 ihr Netz eröffnet. In den vergan­genen drei Jahren seien rund 20.000 Mobil­funk­stand­orte "bear­beitet" worden, um das o2-Netz weiter zu verbes­sern und die gefor­derten Versor­gungs­werte zu errei­chen. Man sehe die Verpflich­tungen als erfüllt an – "unter Beach­tung recht­licher und tatsäch­licher Gege­ben­heiten".

5G-Ausbau: Mehr als gefor­dert

Beim 5G-Ausbau nimmt o2 Telefónica für sich in Anspruch, die gefor­derte Auflage sogar "weit über­erfüllt" zu haben. 5G stehe "für über 75 Prozent der Bevöl­kerung" zur Verfü­gung. Dabei muss man berück­sich­tigen, dass dieser Wert von der Annahme ausgeht, dass die Bevöl­kerung durch­gehend Kunde bei o2 (oder einer seiner Service-Provider) ist und in Besitz eines auch auf 700 MHz 5G-fähigen Smart­phones und eines passenden 5G-Mobil­funk­ver­trags im Netz von o2 wäre. Bei Prepaid-Ange­boten bietet o2 (und seine Marken­partner) derzeit noch keine 5G-Funk­tio­nalität.

Die Pflicht, 1.000 Basis­sta­tionen – aufge­teilt auf die einzelnen Bundes­länder – in Betrieb zu nehmen und für 5G-Anwen­dungen bereit­zustellen, habe o2 "weit über­erfüllt". Ja, in jedem Bundes­land seien "deut­lich mehr 5G-Stationen" in Betrieb genommen als laut Auflage erfor­der­lich gewesen sei.

Schnelles Netz für mehr als 98 Prozent der Haus­halte

Bei der Netz­abde­ckung stützt sich o2 ähnlich wie die Telekom auf die Abde­ckung der Haus­halte. So könnten - bundes­weit gesehen - mitt­ler­weile 99,3 Prozent der Haus­halte mit mindes­tens 100 MBit/s im o2-Netz surfen. Das entspreche den Ausbau­auf­lagen, die in jedem der 16 Bundes­länder mindes­tens 98 Prozent der Haus­halte mit einer Geschwin­dig­keit von mindes­tens 100 MBit/s fest­legen. In vielen Bundes­län­dern werde das Ziel deut­lich über­troffen.

Versor­gung an Bundes­auto­bahnen, Bundes­straßen und Schie­nen­wegen

Die Bundes­auto­bahnen versorge o2 zu 99,9 Prozent mit mindes­tens 100 MBit/s und die wich­tigsten Verkehrs­wege wie Bundes­auto­bahnen, Bundes­straßen und Schie­nen­wege habe o2 erfüllt, "soweit dies recht­lich und tatsäch­lich möglich war". Die Formu­lie­rung kommt uns bekannt vor.

Wenn man die Versor­gung der Mitbe­werber anrechnet (was zulässig ist), würden die wich­tigsten Bundes­straßen zu "rund 100 Prozent" mit mindes­tens 100 MBit/s abge­deckt. 99,6 Prozent davon decke das eigene o2-Netz ab. Mancher Kunde reibt sich verwun­dert die Augen, wenn er "kein Netz" im Display sieht.

Für die Schie­nen­wege mit täglich mehr als 2.000 Fahr­gästen nennt o2 eine Versor­gung mit mindes­tens 100 MBit/s in 99,2 Prozent der Fälle.

Schlie­ßung weisser Flecken als Heraus­for­derung

Jeder Netz­betreiber hatte von der Netz­agentur die Aufgabe bekommen, 500 Basis­sta­tionen in zuvor defi­nierten Weißen Flecken, verteilt in den Bundes­län­dern, zu errichten. Um den Aufwand zu mini­mieren, sind die drei etablierten Netz­betreiber eine Koope­ration einge­gangen und haben sinn­vol­ler­weise die Errich­tung der neuen Stand­orte aufge­teilt. o2 Telefónica ist demnach anteilig für den Aufbau von rund 167 Basis­sta­tionen verant­wort­lich und konnte hiervon bislang 61 Basis­sta­tionen aufbauen und einschalten.

Gerne hätte man mehr gebaut, aber da gab es "recht­lichen sowie tatsäch­liche" Gründe, wie fehlende Geneh­migungen, Wider­stand in der Umge­bung oder nicht liefer­bare Kompo­nenten oder fehlendes Personal. Das habe auch mit der "verhält­nis­mäßig kurzen zeit­lichen Vorlauf zur Planung und Errich­tung neuer Mobil­funk­stand­orte in Deutsch­land" zu tun. Nicht nur die Telekom, auch o2 brau­chen bis zur Inbe­trieb­nahme im Schnitt drei Jahre.

Die genaue "finale" Fest­legung der zu versor­genden Weißen Flecken erhielten die Netz­betreiber erst spät im Jahr 2021, da war das gar nicht mehr zu schaffen. Man werde da aber dran bleiben.

Auch nach dem Stichtag werde der Netz­ausbau "unge­hin­dert" weiter­gehen, um kommende Auflagen z.B. bis Ende 2024 zu erfüllen.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Auch die Zahlen der Telefónica (o2) klingen für viele Kunden und Szene­kenner zu schön, um wahr zu sein. Die Gründe sind viel­schichtig. Wo o2 einen Turm bauen möchte, kann es passieren, dass die örtli­chen Gremien den Neubau mit dem Argu­ment ablehnen, "die Telekom ist doch da, das muss doch reichen". Da ist es prak­tisch, wenn ein neuer oder bereits vorhan­dener Turm von allen genutzt werden kann.

Sende­anlagen tief in der Provinz werden logi­scher­weise nicht so stark genutzt wie in einer Groß­stadt oder an einem Hotspot wie Bahnhof, Flug­hafen oder Fußball­sta­dion. Diese einsamen Stationen kosten aber relativ viel Geld, was den Kosten­rech­nern weh tut. Der Staat fördert deshalb solche Anlagen, aber das Verfahren ist extrem umständ­lich und zeit­rau­bend.

Keine Frage: o2 hat in der letzten Zeit massiv aufge­rüstet und ausge­baut und ist in manchen Regionen "gefühlt" sogar besser als Voda­fone. Aber richtig gut ist das alles noch lange nicht, 99-Komma-X hin oder her. Bleibt zu wünschen und zu hoffen, dass der weitere Ausbau nicht von Rendite-Erwar­tungen gebremst, sondern eher noch beschleu­nigt wird. Denn gute verfüg­bare Netze bringen und binden auch Kunden.

Die Politik darf nicht nur fordern, sondern muss auch liefern, bundes­weit einheit­liche schnelle Geneh­migungen. Die Kunden dürfen nicht jammern und nur von möglichst billigen Tarifen träumen, sondern sich über­legen, wo sie welche Netz­qua­lität zu welchem Preis bekommen können.

Welche Erfah­rungen haben Sie mit der Netz­qua­lität und Verfüg­bar­keit von o2? Schreiben Sie in unser Forum, vergessen Sie das Bundes­land, den Land­kreis und den Orts­namen nicht, dann können wir bei o2 nach­fragen. Oder wohnen Sie in einer Region wo o2 spürbar besser als die anderen ist? Auch das finden wir inter­essant.