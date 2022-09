Aiwanger: Verträge schließen und dann bauen

Wenn ein großes Funk­loch in Bayern gestopft wird, wenn es um digi­tale Zukunft oder moderne Tech­nologie geht, dann kann es sein, dass der Staats­minister für Wirt­schaft, Hubert Aiwanger, zugleich bundes­weiter Chef der Freien Wähler, dort auftaucht. Bei ihm, so erklärt er auf seine Home­page, stehe der Mensch im Mittel­punkt und gleich nach der Ankunft legt er Wert darauf, jeden persön­lich zu begrüßen und alle Betei­ligten einzu­binden. "Bürger­meister, geh mol doher". Hier war es Lorenz Müller, Bürger­meister von Schwab­mün­chen, der froh ist, dass der Sender endlich läuft.

Ein freu­diger Tag

Der Staatsminister für Wirtschaft Hubert Aiwanger (links) und Telefónica Chef Markus Haas im Gespräch auf gleicher Wellenlänge

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Nachdem Telefónica Chef Markus Haas den Sender und die Technik kurz erklärt hat, steigt Aiwanger voll ein und findet, dass das "ein freu­diger Tag sei", wieder eine Lücke von 30 Quadrat­kilo­metern geschlossen zu haben. Damit würden etwa 500 Bürger endlich mit Mobil­funk versorgt, rechnet er vor und ist sich sicher, dass durch die gute Zusam­men­arbeit mit der Tele­kom­muni­kati­ons­branche ein flächen­deckendes Bayern möglich werden könne.

Turm ohne Förde­rung

Was den Minister natür­lich beson­ders freut, dass der aktu­elle o2-Turm in Birkach ohne Förde­rung gebaut werden konnte. Denn der Förder­topf des Minis­teriums enthält für Turm­bauten jähr­lich 130 Millionen Euro. Pro Mast werden inzwi­schen schon bis zu 900.000 Euro benö­tigt, bis vor kurzem waren es noch 500.000 Euro gewesen, blickt er zurück.

Die Mobil­funk­ver­sor­gung verbes­sere die Sicher­heit im Wald. Bayern sei zu 99 Prozent bereits mit 4G abge­deckt und zu 90 Prozent mit 5G. Für Aiwanger ist klar: "Wir wollen alle errei­chen".

Bayern misst selbst nach

Und in Rich­tung Bonn und Mainz stellt er lapidar fest: "Wir werden den Netz­ausbau in Bayern in Kürze wieder selbst nach­messen." Denn: "Wir trauen den Messungen der Bundes­netz­agentur nicht." BNetzA-Chef Klaus Müller dürften die Ohren geklin­gelt haben.

Aiwanger hat klare Vorstel­lungen: Der Netz­ausbau in Bayern und Deutsch­land lasse sich nur durch poli­tischen Druck beschleu­nigen, der Indus­trie­standort brauche bessere Netze. Bis 2020 seien in Bayern schon 17.000 Masten gebaut oder umge­baut worden, alleine Telefónica (o2) habe 3000 Stationen in den letzten Jahren ange­fasst.

Förde­rung, wenn keiner gebaut hat

Aiwanger stellte klar: "Wir fördern nur, wenn keiner gebaut hat". Die Bürger­meister vor Ort müssten um die Akzep­tanz der Stand­orte kämpfen. Heute könne man ein Gast­haus voll­kriegen, wenn man die Meldung „Es wird ein Mast gebaut“ verbreite. Auch das müsse sich ändern. Für Aiwanger ist auch wichtig, dass die Netz­betreiber die gebauten oder vorhan­denen Masten gemeinsam nutzen. Er lobte Telefónica Chef Haas, der bereits eine 50-prozen­tige Zusage gegeben habe, die vom Land Bayern geför­derten Masten mit zu nutzen. Umge­kehrt lud Haas seine Wett­bewerber Telekom, Voda­fone oder 1&1 ein, auf den Mast in Birkach zu gehen.

Netz­betreiber haben viel Geld ausge­geben

Deut­lich brach Aiwanger eine Lanze für die Netz­betreiber: "Sie haben für die 5G-Frequenzen sechs Milli­arden Euro ausge­geben, sie haben in die Netze inves­tiert. Die Bundes­netz­agentur ist (mit Auktionen) auf dem falschen Trip", wetterte der Minister. Das Land Bayern mache Verträge mit den Netz­betrei­bern: "Ihr müsst da und da ausbauen", dann würde das auch klappen. Mit vernünf­tigen Verträgen, würde dann auch da gebaut, wo es noch fehlt. Um vom Land könne es 90 Prozent Zuschuss bei einer Förde­rung geben. Auktionen, so der Minister klar und deut­lich, seien der falsche Weg. Zu der kniff­ligen Frage, wie der vierte Netz­betreiber mit den notwen­digen Frequenzen versorgt werden könnte, sagte er nichts.

Dafür erläu­terte Aiwanger, wie er sich den Ablauf von Mast­geneh­migungen vorstellt. Die Aufgabe der Bürger­meister vor Ort sei es, ständig alle Gremien, Ämter etc. abzu­tele­fonieren, was der Stand ist. "Ja das ist eine Sisy­phus-Arbeit" aber eine gute Kommu­nika­tion ist wichtig.

Vier Jahre geht nimmer

Und eins ist für ihn auch klar: "Vier Jahre Geneh­migungs­zeit geht nimmer". Durch eine neue Bauord­nung könnte jetzt bis 15 Meter Anten­nen­höhe geneh­migungs­frei gebaut werden, auch der Grenz­abstand, wo Belange der Nach­barn unbe­dingt berück­sich­tigt werden müssen, sei künftig geringer. Aiwanger forderte schließ­lich, das Deutsch­land (tech­nolo­gisch) nicht nur die Rück­lichter sehen sollte.

Inno­vativ und hart­näckig bleiben

Dr. Michael Higl, stell­ver­tre­tender Landrat des Kreises Augs­burg, war schon während seines Studiums bei der UMTS-Verstei­gerung in der Mono­pol­kom­mis­sion indi­rekt invol­viert. Er findet: "Inno­vative und hart­näckige Unter­nehmen brau­chen wir", damit etwas voran­geht. Diese klare Sprache kommt in Bayern durchaus an. Nicht von unge­fähr haben die Freien Wähler in Bayern aus dem Stand 10 Prozent erreicht und eine Menge mit der lang­zeit­regie­renden bayri­schen CSU unzu­frie­denen Wähler erreicht.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Nicht in allen Bundes­län­dern ist die Politik so aktiv am Ball, wie in Bayern. Das mag sicher auch mit klammen Haus­halts­kassen zusammen hängen. Dennoch: Die Politik kann durch Beschleu­nigung und Verein­fachung von Geneh­migungs­abläufen viele Hürden aus dem Weg räumen.

Warum keine Muster­zulas­sung?

Ein einfa­ches Modell scheint in Deutsch­land nicht möglich zu sein. Was sich für Funk­geräte, Autos oder andere tech­nische Produkte bewährt hat, sollte auch für den Mobil­funk gelten. Dabei würde ein Muster-Sende­mast mit Antennen und Technik einmal ausführ­lich fach­gerecht vermessen und bewertet und wäre dann als Muster für andere Stand­orte einfach auto­matisch geneh­migt, weil seine tech­nischen Daten ja schon bekannt und geprüft sind und schon heute viele Stan­dard­bau­teile verwendet werden. "Nein", so Telefónica Chef Markus Haas zu teltarif.de, "das gibt es bei uns nicht."

Wir meinen: Es würde aber langsam Zeit!

