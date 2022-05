Rehau: Erster bayerischer Sendemast in Betrieb

Faßmanns­reuth ist ein Stadt­teil der Gemeinde 95111 Rehau in Bayern (Land­kreis Hof) unweit der deutsch-tsche­chi­schen Grenze. Dort wurde der erste "baye­rische" Mobil­funk­sen­demast fertig gestellt. Das baye­rische Mobil­funk-Förder­pro­gramm unter­stützt die Kommunen beim Bau von Mobil­funk­masten mit bis zu einer halben Million Euro pro Anlage.

Mobil­funk­ausbau selbst in die Hand nehmen

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Mitte) am Standort des neuen Mobilfunkmastes in Rehau.

Foto: Stadt Rehau/Köppel Der baye­rische Wirt­schafts­minister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) schaute persön­lich vorbei: “Rehau zeigt, wie es geht und hat den Mobil­funk­ausbau selbst in die Hand genommen. Die letzten Lücken im ansonst guten Netz der Stadt werden so geschlossen. Von Beginn an wird hier auch über 5G gesendet. Der neue Funk­mast in Faßmanns­reuth ist damit ein sicht­bares Zeichen für die digi­tale Zukunft im länd­lichen Raum. Mit 500.000 Euro aus unserem Förder­pro­gramm haben wir nahezu die gesamten Kosten für die Bauar­beiten über­nommen. Ich bin zuver­sicht­lich, dass die Netz­betreiber jetzt sehr zügig die Funk­technik instal­lieren, damit der Mast plan­mäßig im Sommer den Sende­betrieb aufnehmen kann. Mein Dank gilt dem Bürger­meister Michael Abraham und seinen Mitar­bei­terinnen und Mitar­beiter im Rathaus für ihren großen Einsatz.”

Sende­mast kostet 550.000 Euro

Billig war der Spaß nicht. Planung und Bau des 50 Meter hohen Mastes kosteten insge­samt rund 550.000 Euro. Alle drei Netz­betreiber werden aus Faßmanns­reuth auch über 5G senden, Voda­fone zudem über den aktuell modernsten Stan­dard 5G-SA ("Voda­fone 5G+").

Die Stadt Rehau hatte bereits im August 2019 den Förder­bescheid erhalten. Dann dauerte es zwei Jahre bis zur Bauge­neh­migung im Dezember 2021. Die Fertig­stel­lung im April 2022 lief nach knapp vier Monaten über die Bühne.

Michael Abraham, Erster Bürger­meister der Stadt Rehau dankte allen am Projekt betei­ligten Stellen "für die sehr gute, zügige Arbeit" und die Förde­rung des Minis­teriums. Landrat Oliver Bär findet, dass eine gute Mobil­funk­ver­sor­gung heute wesent­licher Teil der Infra­struktur ist".

Bundes­land Bayern fördert Ausbau

Bayern habe nach eigenen Angaben "als erstes Bundes­land den kommu­nalen Bau von Funk­masten finan­ziell geför­dert". Knapp 90 Kommunen haben nach Angaben aus München einen Förder­bescheid erhalten. In mehr als 470 Gemeinden soll es einen eigen­wirt­schaft­lichen Ausbau durch Deut­sche Telekom, Voda­fone oder Telefónica (o2) geben. Das Land findet, dass die Initia­tive "ein Weck­signal für die drei Netz­betreiber" gewesen sei und zu einer "spür­baren Ausbau­akti­vität" geführt habe.

Nicht ohne einen deut­lichen Seiten­hieb nach Bonn oder Mainz: "Wenn die Bundes­netz­agentur noch die nächste Frequenz­ver­gabe besser als bisher orga­nisiert, stehen Bayern und Deutsch­land vor einer guten Mobil­funk­zukunft.”

Minister misst Netz­ver­sor­gung

Bayern spricht über 5G. Brauchen unsere Kühe besseren Empfang?

Foto: Bayrisches Staatsministerium für Wirtschaft Für Herbst kündigte der umtrie­bige Wirt­schafts­minister Aiwanger neue Messungen zur Netz­abde­ckung entlang von Bundes­straßen und Schie­nen­wegen an.

Seit April läuft außerdem die Kampagne Bayern spricht über 5G des Baye­rischen Wirt­schafts­minis­teriums. Im Frei­staat macht man sich für einen möglichst flächen­deckenden 5G-Ausbau stark, weil die Land­wirt­schaft immer mehr digi­tali­siert wird.

Auch im Bundes­land Meck­len­burg-Vorpom­mern setzt man auf vom Land geför­derten Netz­ausbau.