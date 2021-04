Mobilfunker bekennen Farbe: Bayern wird ausgebaut

Mit sanftem Druck der Politik, mit Förder­mit­teln für Gemeinden, die nun Stand­orte für Mobil­funk bereit­stellen können, wird endlich das verwirk­licht, was schon lange hätte sein sollen. Der Netz­ausbau in der bayri­schen Fläche.

Aus dem Bundes­land Bayern gibt es gute Nach­richten: Die Betreiber der deut­schen Mobil­funk­netze wollen in den kommenden Jahren tausende neue Stand­orte in Bayern erschließen.

Telekom baut alleine 1700 Stand­orte

Alleine die Telekom will bis 2024 insge­samt 1700 neue Stand­orte in Bayern bauen, wie aus einer Mittei­lung des baye­rischen Wirt­schafts­minis­teriums hervor­geht. Voda­fone will bis Mitte des Jahres 350 Maßnahmen für LTE sowie 450 für den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G umsetzen. Tele­fonica nannte keine konkreten Zahlen für die Zukunft, will aber das Netz weiter ausbauen. 2020 habe man 1400 LTE-Sende­ein­heiten in Betrieb genommen, hieß es.

Förder­pro­gramm der Staats­regie­rung

Der bayrische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger freut sich, dass endlich weitere Funklöcher in Bayern gestopft werden.

Foto: Picture-Alliance / dpa Helfen soll beim Ausbau auch ein Förder­pro­gramm der Staats­regie­rung, bei dem Kommunen Förder­geld für den Bau von Masten erhalten, die sie dann an Netz­betreiber verpachten können. 80 Städte und Gemeinden haben laut Wirt­schafts­minis­terium bereits Förder­bescheide erhalten.

Wirt­schafts­minister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ist zufrieden: "Der baye­rische Weg beim Mobil­funk in enger Koope­ration mit den Netz­betrei­bern zahlt sich aus. Zusammen sorgen wir für guten Empfang in ganz Bayern. Auf unsere Initia­tive hin wurden in den letzten zwei Jahren bereits über 1.000 Mobil­funk­masten von den Betrei­bern ausge­baut oder aufge­rüstet. Dreh- und Angel­punkt bei der Lücken­schlie­ßung bleibt unser Mobil­funk-Förder­pro­gramm. Ich begrüße es sehr, dass die Netz­betreiber in diesem Rahmen den eigen­wirt­schaft­lichen Bau von über 400 Masten zuge­sagt haben. Aus diesen Verspre­chen müssen jetzt zügig neue Masten und flächen­deckende Versor­gung entstehen."

Maximal 3 Jahre Zeit

Beliebig Zeit lassen können sich die Anbieter nicht: Aufgrund EU-recht­licher Vorgaben müssen die Zusagen inner­halb von drei Jahren einge­löst werden.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Zahlen spre­chen für sich. Gehen wir mal davon aus, dass einige von den 1700 Telekom-Stand­orten auch von Voda­fone und o2 mitbe­legt werden - wie viele davon wohl auch von 1&1 genutzt werden? Wir wissen es nicht.

Eigent­lich hätten Netz­betreiber und die Politik das Thema schon viel früher in Angriff nehmen müssen. Und viel­leicht hätten güns­tigere Lizenz­kosten bei gleich­zei­tiger glas­klarer (einklag­barer) Verpflich­tung zum Netz­ausbau auch mehr Bewe­gung in die Geschichte gebracht?

Derweilen hat Voda­fone damit begonnen, nach der Telekom eben­falls erste Teile des UMTS/3G-Netzes abzu­schalten.