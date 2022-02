Funkloch gestopft: Telekom baut Sender tief im Wald

In Ober­bayern, etwa 20 Kilo­meter südlich von München, liegt das Örtchen Lanzen­haar, das zur Gemeinde Sauer­lach gehört. Dort verläuft eine Bahn­strecke mitten durch den Wald, genauer durch den Deisen­hofener Forst. Dort befand sich bisher ein etwa 4,2 Kilo­meter langes Funk­loch. Es ging einfach nix.

Eigent­lich sollten schon alle ICE-Stre­cken mit Mobil­funk versorgt sein und trotzdem brechen Verbin­dungen immer wieder einmal ab. Die Vorgaben der Bundes­netz­agentur sind klar, und die Erwar­tungen der Kunden auch: Auf Bahn­stre­cken muss es Netz geben. Punkt.

Metall schirmt ab

Die Vorgabe der BNetzA ist klar: Alle Bahnstrecken müssen versorgt werden

Foto: Telekom Deutschland/YouTube, Screenshot: teltarif.de Die Gründe sind bekannt: Die Züge sind aus Metall, was bekannt­lich abschirmt. Auch die Fens­ter­scheiben der ICE-Züge sind metall­bedampft, um Energie zu sparen, das schirmt die Funk­wellen eben­falls ab. In den meisten ICE-Zügen sind deswegen Repeater einge­baut, die das Signal von außen empfangen und innen im Zug wieder frisch aussenden. Die Deut­sche Bahn ist zusätz­lich gerade dabei, ihre Fenster gegen ein neues Modell mit anderen Metall-Struk­turen auszu­tau­schen. Dadurch werden für Funk­signale durch­läs­siger.

Ein ICE-Zug fährt zwischen 200 und 300 km/h in der Spitze. Wenn bei diesem Höllen­tempo ein Handover statt­findet, müssen auf einen Schlag einige 100 Sprach- und Daten-Verbin­dungen umge­schaltet werden. Trivial ist das nicht.

Auf regio­nalen Bahn­stre­cken verkehren Regional- und Nahver­kehrs­züge, die haben in der Regel keine Repeater einge­baut. Hier müssen also Sender möglichst nahe an die Bahn gebaut werden - sofern die Bahn aus Sicher­heits­aspekten mitspielt.

Funk­loch bei Lanzen­haar gestopft

Hinter Deisenhofen (links oben) Richtung Lanzenhaar (Rechts am Rand) ist ein Funkloch. Die Telekom hat es gestopft

Foto: Deutsche Telekom/YouTube Wer mit der S-Bahn oder einem regio­nalen Zug zwischen Sauer­lach und Deisen­hofen unter­wegs war, hatte dort bislang keinen Empfang. Auf der Versor­gungs­karte ist das Funk­loch zwischen Deisen­hofen (links oben) und Lanzen­haar (rechts unten) gut zu sehen. Also wurde bei Lanzen­haar ein etwa 50 Meter hoher Mast aufge­baut. Das gelbe Quadrat auf der Karte zeigt den neuen Sender, der dann mobile Daten­ver­bin­dungen von 300 bis 500 MBit/s ermög­lichen wird.

GSM, LTE und 5G(NSA)

Der 50 Meter hohe Mast "enthält alles, was das Kunden­herz begehrt", nämlich GSM 900, LTE 800/900, LTE 1800 und 5G-NR-2100 (5G-NSA). Im Video kann man sehen, wie die vier Radio­module am Mast bei schlechten Wetter­bedin­gungen montiert werden.

Gebaut hat den Sende­maste die Deut­sche Telekom, die für nächstes Jahr 800 weitere neue Masten entlang von Bahn­stre­cken ankün­digt. Nach den ICE-Stre­cken rückt beim Netz­ausbau jetzt auch immer mehr der Regio­nal­ver­kehr der Bahn in den Vorder­grund.

Bis 2026 will die Telekom diese Bahn-Stre­cken "voll­ständig" versorgt haben. Das ist eine echte Heraus­for­derung, weil es vor Ort immer wieder Probleme gibt. Es beginnt bei Grund­stücks­besit­zern, die ihre Gelände nicht vermieten möchten, über Beden­ken­träger, die einen Mast "nicht so schön" finden, bis hin zu lokalen Behörden, die sich ausführ­lich Gedanken über die Strah­len­belas­tung machen.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Der Netz­ausbau geht endlich (wenn auch vielen zu langsam) voran. Die Zeiten, in denen man ausschließ­lich in einem engen Büro arbeiten konnte (das indoor oft auch nicht richtig versorgt ist), sind längst vorbei. Ob man das Bahn­wär­ter­häus­chen im Video als Work­space oder den fahrenden Zug nimmt, bleibt dem Einzelnen über­lassen.

Ab und zu lesen wir den Vorwurf, wird würden oft "sehr wohl­wol­lend" über das Netz der Telekom berichten. Liebend gerne würden wir auch einmal ein Projekt von Voda­fone oder Telefónica vorstellen, wo eine funk­tech­nische Einöde erst­malig von diesen Anbie­tern mit Mobil­funk versorgt wird. Aber offenbar sind solche Stand­orte absolut selten oder die nötigen Infor­mationen sind nicht zu uns durch­gedrungen.

Gewiss kosten die Sender Geld. Da Bahn­stre­cken oft weitab durch einsame Regionen führen, müssen dort Strom und Signal­lei­tungen mühsam und teuer heran­geführt werden. Manch einem dürfte jetzt klar werden, warum guter Netz­ausbau nicht zum Discount-Tarif zu machen ist.

Unter­dessen erproben Telekom und BMW 5G rund ums Fahr­zeug.