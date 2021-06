Bahn & Telekom: Lückenloses Handynetz bis Ende 2026?

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Deut­sche Bahn und Deut­sche Telekom planen ein wört­lich "lücken­loses Handy­netz entlang der Schienen" bis 2026. Die Fahr­gäste der Deut­schen Bahn sollen dann auf allen Stre­cken ohne Unter­bre­chung im Telekom-Netz tele­fonieren und surfen können. Und zwar nicht nur entlang der Parade-Renn­stre­cken, die der schnelle ICE-Zug befährt, sondern auch in der tiefsten Bahn-Provinz!

Handy­emp­fang radikal verbes­sern

Pressekonferenz im Hauptbahnhof Berlin. Von links: Bahnsprecher Voß, Vorstand Dr. Richard Lutz, Telekom Chef Tim Höttges, Minister Andreas Scheuer.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Bahn und Telekom wollen "den Handy­emp­fang im Zug radikal" verbes­sern, teilten beide Unter­nehmen heute in einer virtu­ellen Pres­sekon­ferenz im Berliner Haupt­bahnhof unter Anwe­sen­heit von "Digital-Minister" Andreas Scheuer mit: Reisende, die das Mobil­funk­netz der Telekom nutzen, sollen künftig auf allen Stre­cken ohne Unter­bre­chung tele­fonieren und surfen können – und das in viel besserer Qualität als heute.

Nicht nur das: Spätes­tens 2026 soll es entlang der Schie­nen­stre­cken im Fern- und im Regio­nal­ver­kehr keine Versor­gungs­lücken mehr geben. Und da gibt es einige wunder­schöne Stre­cken, die durch die abso­lute Einsam­keit führen.

Beide Unter­nehmen haben verein­bart, dass die Telekom ihr Mobil­funk­netz an den Schie­nen­stre­cken der DB schnellst­mög­lich ausbauen, vorhan­dene Lücken schließen und die Leis­tungs­fähig­keit des Netzes erheb­lich stei­gern will. Gemeinsam wollen beide Unter­nehmen einen drei­stel­ligen Millio­nen­betrag inves­tieren, um diese Ziele umzu­setzen.

Bahn­chef möchte mit Mobil­funk seine Kunden über­zeugen

Dr. Richard Lutz, oberster Chef der Deut­schen Bahn, erklärt das so: "Sicher­heit, Sauber­keit, Hygiene, der Zeit­faktor und die Konnek­tivität sind Argu­mente, um sich für die Schiene zu entscheiden. Der Zug ist Büro, Konfe­renz­raum, Entspan­nungsort. Dazu braucht es ein hoch­per­fomantes Mobil­funk­netz." Und gibt bekannt: "Diese Aufgabe ist nicht alleine zu erfüllen. Hier hat ein Umdenken in der Zusam­men­arbeit statt­gefunden. Wir haben gemein­same Ziele. Wir wollen nicht die Probleme oder Gründe, sondern nach Lösungen suchen, wer welchen Beitrag liefern kann."

Höttges möchte Bahn­kunden zu Telekom-Kunden machen

Telekom Chef Tim Höttges räumt ein, dass noch viel zu tun ist und möchte am liebsten alle Bahnkunden zu Kunden der Telekom machen.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Timo­theus Höttges, Vorstands­vor­sit­zender der Deut­schen Telekom, nennt einige Problem­punkte, die nun endlich gelöst werden müssen. "Wir dürfen nicht rumla­men­tieren oder jammern. Wir müssen das hinbe­kommen entlang der Trasse, im normalen Verkehr. Die Kunden haben Anspruch auf eine dauer­hafte Versor­gung. Wir können von der Schweiz und Öster­reich lernen." Und er räumt ein: "Minister Scheuer hat uns einen Tritt in den Hintern gegeben", aber auch: "Ich möchte, dass die Kunden der Bahn zu Kunden der Telekom werden."

Minister Scheuer: Vom Einstieg bis zum Ausstieg lücken­loses System

Andreas Scheuer, Bundes­minister für Verkehr und digi­tale Infra­struktur, hat auch verstanden, worauf es ankommt: „In den Zügen und an den Bahn­höfen muss vom Einstieg bis zum Ausstieg ein lücken­loses System geben. Wir wollen flächen­deckenden Mobil­funk." Scheuer freut sich, dass Bahn und Telekom und die Bundes­regie­rung mobil und digital sehr ernst nehmen. Die Initia­tive habe immens weiter entwi­ckelt. "Digital wird real. Mit unglaub­lich viel Inves­tition. Bürger und Fahr­gäste wollen arbeiten, kommu­nizieren, ausruhen."

Die verein­barte Zusam­men­arbeit bei der Mobil­funk­ver­sor­gung ist "für Deut­sche Bahn und Deut­sche Telekom ein Meilen­stein", beson­ders wenn man sich mit Bran­chen­ken­nern unter­hält. Klar: Beide wollen ihren Kunden das Bahn­fahren so ange­nehm wie möglich machen.

Gemeinsam stellen die Betei­ligten fest: Schon heute nutzen fast alle Fahr­gäste eine Inter­net­ver­bin­dung im Zug. Ein stark verbes­serter Mobil­funk­emp­fang ist die Voraus­set­zung dafür, dass noch mehr Menschen Bahn fahren. Mehr Komfort an Bord treibt die Mobi­litäts­wende voran und trägt damit zum Klima­schutz bei. Doch die Tücken stecken im Detail vor Ort.

Ende 2026 lückenlos versorgt?

Konkret will die Deut­sche Telekom das gesamte Stre­cken­netz der DB bis Ende 2026 lückenlos mit ihrem Mobil­funk­netz versorgen. Auf vielen Stre­cken werden die geplanten Inves­titionen bis 2024 erfolgen, auf allen Stre­cken spätes­tens bis Ende 2026. Und man glaubt den Betei­ligten sofort, wenn man ihre heutige Presse-Erklä­rung liest: "Auf einigen Regio­nal­stre­cken werden Fahr­gäste anschlie­ßend zum ersten Mal über­haupt Empfang haben."

Ein paar Zahlen

Das Stre­cken­netz der DB umfasst insge­samt 33.400 Kilo­meter. Davon sind 7.800 Kilo­meter Haupt­ver­kehrs­stre­cken, auf denen alle ICE- und die wich­tigsten IC-Züge fahren. Diese Stre­cken will die Telekom bis Ende 2024 mit einer Daten­rate von mehr als 200 MBit/s versorgt haben.

Auf weiteren 13.800 Kilo­metern "fahr­gast­starker Stre­cken", auf denen pro Tag mehr als 2000 Fahr­gäste unter­wegs sind, will die Telekom bis Ende 2025 eben­falls eine Daten­rate von mehr als 200 MBit/s anbieten. Das wäre in beiden Fällen "signi­fikant mehr als heute".

"Alle sons­tigen Stre­cken" will die Deut­sche Telekom bis Ende 2026 mit einer Daten­rate von mehr als 100 MBit/s versorgen. In den kommenden Jahren soll die Versor­gung dann konti­nuier­lich dem jewei­ligen Stand der Technik ange­passt werden, verspre­chen die Prot­ago­nisten.

Ambi­toniertes Projekt

Die Telekom werde in den kommenden Jahren rund 800 neue Mobil­funk­stand­orte entlang der Schiene in Betrieb nehmen sowie die Kapa­zität an mehreren hundert Stand­orten erwei­tern, um das Mobil­funk­netz entlang der Bahn­stre­cken zu verbes­sern, kündigt sie an.

Die Deut­sche Bahn will "in noch stär­kerem Maße" Flächen und Glas­faser­infra­struktur entlang der Schienen zur Verfü­gung stellen und Dienst­leis­tungen rund um Planungs-, Geneh­migungs- und Baupro­zesse anbieten. Die DB arbeite außerdem daran, dass "Mobil­funk­signale besser in den Innen­raum der Züge kommen".

Wir werden die tech­nischen Details und die Fein­heiten des Deals noch in einem weiteren Artikel beleuchten.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

So langsam dämmert die Erkenntnis, die ich vor Jahren schon formu­liert habe: "Es braucht Sender, Sender, Sender". Nun wollen wir mal hoffen, dass die heutige Energie ausreicht, um alle büro­kra­tischen und anderen (z.B. finan­ziellen) Hinder­nisse, die diesem Ausbau immer wieder entgegen stehen, auch über­wunden werden können.

Und Problem­fälle gibt es genü­gend, etwa an der Bahn­strecke Berlin - Hamburg, wo es in Aumühle einfach keinen Standort geben will. GSM (2G) gibt's seit 1991, also seit 30 Jahren. Was ist in dieser Zeit passiert?

Für alle Skep­tiker, denen Mobil­funk nach wie vor unheim­lich ist: Tele­kom­muni­kation ist auch ein Stück Sicher­heit. Wer tief in der Einöde Hilfe braucht, ist froh, wenn es dort ein Netz gibt, um Hilfe zu orga­nisieren. Und es ist einfach gut zu wissen, dass man von unter­wegs den Lieben daheim Bescheid sagen kann, falls der Zug Verspä­tung hat oder sich die Reise­pläne ander­weitig ändern.

Und die Konkur­renten?

Gespannt darf man sein, wie der Netz­ausbau von Voda­fone oder Telefónica (o2) entlang der Bahn­stre­cken vorwärts kommt. Denn auch mit denen wird und will die Bahn reden. Sinn­voll wäre es wohl, wenn sich alle Netz­betreiber (einschließ­lich dem künf­tigen Netz­anbieter 1&1) auf einen gemein­samen Netz­ausbau einigen könnten. Das scheint aber so detail­liert nicht vorge­sehen zu sein.

Heute morgen hat die Telekom gemeinsam mit der Wirt­schafts­sena­torin den Glas­faser­ausbau für Berlin in Bewe­gung gebracht.