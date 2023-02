Grebenhain: Aussichtsturm als Sendemast nutzen

Es ist bekannt: Funk­löcher lassen sich nur durch Bau von Sendern stopfen. Doch Funk­türme sehen oft nicht schön aus, wecken unde­finier­bare Ängste vor "Strahlen" und werden im Affekt erst einmal abge­lehnt.

Im hessi­schen Vogels­berg­kreis hatte man eine krea­tive Idee: Auf der Herchen­hainer Höhe (bei 36355 Greben­hain) soll ein Aussichts­turm entstehen. Das würde den Tourismus ankur­beln, und so ganz nebenbei wäre das auch ein prak­tischer Standort für die Mobil­funk­netz­betreiber, wie die Tages­zei­tung Ober­hes­sische Allge­meine (Paywall) berichtet. Dort hatte der Gemein­derat einen passenden Beschluss gefasst. 2024 könnte es schon losgehen.

Ein Aussichts­turm für Telekom, Voda­fone, o2, (1&1) und 450connect?

Der Ortsteil Herchenhain (Gemeinde Grebenhain) im Vogelsbergkreis. Dort soll ein Aussichtsturm gebaut werden, als Standort für Mobilfunk

Foto: Picture-Alliance/ dpa Der Standort wäre ideal, denn die Herchen­hainer Höhe ist die viert­höchste Erhe­bung in der Umge­bung. Und dort oben möchten sicher nicht nur Telekom, Voda­fone oder o2 funken, sondern auch der Netz­betreiber 450connect, der ein sicheres Mobil­funk­netz auf 450 MHz für die Ener­gie­ver­sorger bundes­weit aufbaut.

Und dort oben auf dem Berg hat schon früher einmal ein hölzerner Turm gestanden, der musste aber wegen Baufäl­lig­keit bald wieder abge­rissen werden.

Kunter­bunte Breit­band­ver­sor­gung

Auch die Breit­band­ver­sor­gung der Gemeinde Greben­hain ist inter­essant, wie eine spezi­elle Unter­seite der Gemeinde-Home­page verrät: In einigen Orts­teilen gibt es eine WiFi-(WLAN)-basierte Inter­net­ver­sor­gung des Anbie­ters WiDSL in Zusam­men­arbeit mit dem Unter­nehmen "OR-Network", was gemüt­liche 2 MBit/s bis 16 MBit/s erlauben soll.

Im Orts­teil Volkharts­hain ist die Münchner m-net unter­wegs und bietet FTTC (Vecto­ring) mit maximal 50 MBit/s an, was über eine Glas­faser­lei­tung zur benach­barten Gemeinde Völz­berg (Main-Kinzig-Kreis) ermög­licht wird, wo m-net schon länger aktiv ist.

In anderen Orts­teilen möchte Goetel den Kunden ein glas­faser­basiertes DSL-Netz (FTTC, als Vecto­ring) schmack­haft machen, das eines fernen Tages dann zum voll­ständig ausge­bauten FTTH-Netz erwei­tert werden könnte, falls dann noch Geld und Inter­esse vorhanden sein sollte. Goetel hat sich bei vielen Bürgern unbe­liebt gemacht, da viel verspro­chen und wenig reali­siert wurde.

In weiteren Orts­teilen ist die Deut­sche Telekom bereits aktiv und bietet eben­falls FTTC (Vecto­ring) an. Zu guter Letzt gibt es Orts­teile, wo sich die Kieler TNG den Ausbau mit echter Glas­faser (FFTH) auf die Fahnen geschrieben hat.

Teil­weise über­lappen sich auch die ange­peilten Ausbau­gebiete, weswegen manche Bürger mehr­fach unter­schrieben haben, in der Hoff­nung, dass wenigs­tens ein Unter­nehmen wirk­lich bauen wird.

Selbst wenn schon gebaut und verlegt wurde, kann es "ewig" dauern, bis die Leitung aktiv geschaltet wird.