BNetzA-Chef Homann: Frequenzauktion erst später denkbar

Alle vier bis fünf Jahre darf sich der Bundes­finanz­minister über milli­arden­schwere Extra-Einnahmen freuen: Die Bundes­netz­agentur verstei­gert Mobil­funk-Frequenzen und die Netz­betreiber legen dafür "viel zu viel" Geld auf den Tisch. Gera­dezu legendär ist noch die erste Auktion aus dem Jahr 2000, als sich Tele­kom­muni­kati­ons­firmen insge­samt zur Zahlung von rund 50 Milli­arden Euro verpflich­teten - im Nach­hinein war das viel zu viel. Spätere Auktionen brachten deut­lich weniger ein, 2019 waren es aber immer noch statt­liche 6,6 Milli­arden Euro. Doch damit könnte vorerst Schluss sein, denn die Bundes­netz­agentur deutet einen Kurs­wechsel an.

Homann kann sich vorstellen, Lizenzen zu verlän­gern

Findet der scheidende Präsident Jochen Homann die Lösung der Ausbauprobleme?

Foto: Picture Alliance/dpa Vor einer Sitzung des Beirats der Regu­lie­rungs­behörde am heutigen Montag erklärte Behör­den­chef Jochen Homann auf Anfrage, dass er sich vorstellen könne, Mobil­funk-Frequenzen „kurz­fristig und bedingt zu verlän­gern“ und ein Verga­bever­fahren erst zu einem späteren Zeit­punkt durch­zuführen. Anfang 2026 wird Spek­trum in verschie­denen Frequenz­bän­dern frei, vor allem das „Low Band“ im "nied­rigen" 800-MHz-Bereich ist heiß begehrt - diese Frequenzen sind wichtig für die Flächen­ver­sor­gung, da Signale auf nied­rigeren Frequenzen eine höhere Reich­weite haben, als auf höheren Frequenzen.

Zu wenig Spek­trum vorhanden

Doch die Lage ist vertrackt, denn im soge­nannten „Low Band“ wird nur wenig Spek­trum frei. Das war bisher in drei Frequenz­pakete aufge­teilt. Die jetzigen Nutzer sind die drei altein­geses­senen ("incum­bent") Platz­hir­sche Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica (o2). Drei für drei - bisher war das relativ einfach zu hand­haben. Doch mitt­ler­weile ist 1&1 als vierter Netz­betreiber mit von der Partie. Der Neuein­steiger baut gerade sein eigenes Netz auf und will dafür unbe­dingt Flächen­fre­quenzen haben.

Eine Vier­telung ist nicht möglich

Dass man das Spek­trum vier­telt und nicht drit­telt, kommt nach Darstel­lung der Bundes­netz­agentur nicht infrage. „Es ist tech­nisch nicht sinn­voll, das Spek­trum bei 800 MHz symme­trisch auf vier Netz­betreiber aufzu­teilen“, sagt Behör­den­chef Homann.

Traum­hafte Ergeb­nisse einer Auktion in 2023/24?

Bei der eigent­lich für 2023 oder 2024 erwar­teten Auktion hätte der Staat eine starke Posi­tion: Ein knappes Gut trifft auf großes Inter­esse. Der Aukti­ons­erlös dürfte durch die Decke gehen. Aller­dings ist auch der Bundes­netz­agentur klar, dass das nicht gut wäre für die Sache an sich - also eine gute Mobil­funk­ver­sor­gung im Digi­tal­zeit­alter samt wach­senden Daten­bedarfs. Schließ­lich hätten die Mobil­funker dann für den Netz­ausbau weniger Geld in der Kasse. Homann jeden­falls warnt davor, dass es bei der Verstei­gerung besagten Flächen­spek­trums „mögli­cher­weise zu einem starken Biet­wett­bewerb“ kommen könnte. Das, liest man zwischen den Zeilen, sollte man vermeiden.

Incumbents wollen Verlän­gerung

Was also tun? Die Platz­hir­sche sind dafür, die Anfang 2026 auslau­fenden Nutzungs­rechte um fünf Jahre zu verlän­gern. Dann stünden zusätz­liche Frequenzen bereit und es könnte eine Auktion „unter vernünf­tigen Bedin­gungen“ statt­finden, sagt ein Voda­fone-Spre­cher beispiels­weise und weiß, dass ihm Telekom und Telefónica zustimmen.

1&1 pocht auf Flächen-Frequenzen

Ganz anderer Meinung ist der neue Wett­bewerber 1&1. „Neben der Flächen­deckung außer­halb großer Städte sind die soge­nannten Low-Band-Frequenzen auch für die Versor­gung von Innen­räumen unab­dingbar“, erklärt eine Spre­cherin. „Um als vierter Netz­betreiber dauer­haft wett­bewerbs­fähig zu sein, ist es für 1&1 zwin­gend notwendig, neben den 2019 erstei­gerten 5G-Frequenzen demnächst auch Low-Band-Frequenzen im Bereich 800 MHz erwerben zu können.“

1&1 hat Zugang zum o2-Netz

Der Voda­fone-Spre­cher weist zu Recht darauf hin, dass 1&1 ohnehin schon Zugang zum Telefónica-Netz hat und diesen doch einfach weiter nutzen könne. Tatsäch­lich ist 1&1 bisher ein soge­nannter virtu­eller Netz­betreiber, der sich Kapa­zitäten anderer Netze gemietet hat, vor allem von Telefónica, auslau­fend auch von Voda­fone.

Selbst wenn 1&1 sein eigenes Netz wohl 2023 zur Nutzung frei­schalten wird, bleiben die Firmen über einen „National-Roaming“-Vertrag verbunden: Andern­falls würden die 1&1-Kunden in großen Teilen des Landes in ein Funk­loch fallen, weil ein neuer Netz­betreiber nun mal Zeit zum flächen­deckenden Ausbau braucht. Das natio­nale Roaming wird aber nur im 4G/LTE-Stan­dard möglich sein und nicht mit 5G-Geschwin­dig­keit, was ein Nach­teil für an hohen Geschwin­dig­keiten inter­essierte Kunden wäre.

Frequenzen offen, objektiv, trans­parent und diskri­minie­rungs­frei

In einem Papier der Netz­agentur, das der Deut­schen Presse Agentur (dpa) vorliegt, betont die Behörde, dass man die Frequenzen „in einem offenen, objek­tiven, trans­parenten und diskri­minie­rungs­freien Verfahren“ bereit­stellen wolle. Auch 1&1 solle die Möglich­keit haben, „neue Netze aufzu­bauen, Mobil­funk­dienste anzu­bieten und sich als Mobil­funk­netz­betreiber zu etablieren“. Wie das geschehen soll, ist noch unklar. Die Frage des chan­cen­glei­chen Zugangs zu Frequenzen für den vierten Netz­betreiber wäre zu klären, sagt Netz­agentur-Chef Homann vage.

Politik: Verlän­gerung oder Negativ-Auktion?

Aus der Politik kommen unter­schied­liche Signale. Der Vorsit­zende des Netz­agentur-Beirats, Nieder­sach­sens Umwelt­minister Olaf Lies (SPD), plädiert für eine Verlän­gerung. So heißt es in einem SPD-Papier, das auch die Haltung von Lies wider­spie­gelt, dass man die Frequenz­nehmer im Rahmen einer Verlän­gerung zu weiteren ambi­tio­nierten Auflagen verpflichten könne, „ohne den Unter­nehmen durch eine kost­spie­lige Verstei­gerung Inves­titi­ons­mittel zu entziehen“. Am Ende des Jahr­zehnts sollte dann entschieden werden, wie es weiter­geht - „dann könnte das Instru­ment der Verstei­gerung zu diesem Zeit­punkt wieder in sinn­voller Weise zum Einsatz kommen“, heißt es in dem SPD-Papier.

Der FDP-Bundes­tags­abge­ord­nete Rein­hard Houben, der eben­falls im Beirat sitzt, ist gegen eine Verlän­gerung - es sollte viel­mehr eine „Nega­tiv­auk­tion“ geben. Bei so einem Verfahren setzt sich die Firma durch, die am wenigsten staat­liches Förder­geld haben will und sich zu umfang­rei­chen Ausbau­pflichten bekennt. Mit einem „effi­zienten Aukti­ons­design“ und starken Control­ling käme man voran, so Houben.

Entschei­dung im Jahre 2023

Wohl im Jahr 2023 wird sich die Netz­agentur fest­legen, ob sie auf das bishe­rige Aukti­ons­modell, die Nutzungs­ver­län­gerung oder ein anderes Vorgehen setzt. Die Frage, wie es weiter­geht, sei „offen und noch nicht entschei­dungs­reif“, betont Behör­den­chef Homann. „Vor einer Entschei­dung ist noch eine Viel­zahl von Verfah­rens­fragen zu klären.“

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Selbst die Verfechter eines maxi­malen Wett­bewerbs erkennen inzwi­schen, dass die Qualität der mobilen Netz­ver­sor­gung im Land einfach immer noch viel zu schlecht ist, auch wenn die Netz­betreiber mehr oder weniger wie wild ausbauen. Die Formel, mehr Wett­bewerber - güns­tigere Preise, funk­tio­niert nicht unend­lich, weil der Aufbau eines flächen­deckenden Netzes einfach Geld kostet und Zeit braucht.

Was kann die Lösung sein? Mehr gegen­sei­tige Roaming-Abkommen zwischen den etablierten und künf­tigen Anbie­tern? Eine gemein­same privat­wirt­schaft­lich orga­nisierte und/oder staat­lich beauf­sich­tigte Netz­aus­bau­gesell­schaft? Oder den ehrli­chen Mut zur Ausbau-Lücke, in der Hoff­nung, dass nicht zu viele Kunden zu einem anderen Anbieter wech­seln, der besser versorgen kann und will und dafür teurer ist? Für Homanns desi­gnierten Nach­folger Klaus Müller wird es einiges zu tun geben.