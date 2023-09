Mobilfunk-Auktion soll ausfallen: Profitiert der Verbraucher?

Der Handy­emp­fang auf Deutsch­lands Auto­bahnen und Bundes­straßen soll sich in den kommenden Jahren deut­lich verbes­sern. Die Bundes­netz­agentur stellte gestern einen Rege­lungs­vor­schlag vor, dem zufolge die Netz­betreiber etwas härter an die Kandare genommen werden sollen, damit sie die Reich­weite ihres Anten­nen­netzes erwei­tern.

Im Gegenzug für die leicht verschärften Ausbau­pflichten will die Bonner Behörde im kommenden Jahr auf eine milli­arden­schwere Frequenz­auk­tion verzichten und die jetzige Nutzung bestimmter Frequenzen um fünf Jahre verlän­gern.

Letzte Verstei­gerung. 6,6 Milli­arden

Um Senden zu können, brauchen Netzbetreiber Lizenzen. Statt per teurer Auktion könnten die Lizenzen schlicht verlängert werden.

Foto: Picture Alliance/dpa Die letzte Verstei­gerung hatte 2019 rund 6,6 Milli­arden Euro ins Staats­säckel gebracht. Nun sollen die Firmen nur nied­rige Gebühren zahlen. Grund für den Verlän­gerungs­vor­schlag ist, dass das zur Verfü­gung stehende Spek­trum vermut­lich nicht für vier gute Netze ausge­reicht hätte. Bisher werden die Frequenzen von drei Betrei­bern genutzt. An einer Auktion über die Nutzung ab 2026 würde aber auch der Neuein­steiger 1&1 teil­nehmen. Durch die Verlän­gerung bekommt 1&1 zwar kein eigenes Extra-Spek­trum. Da die Firma aber das Voda­fone-Netz mitnutzen darf, ist das aus Behör­den­sicht nicht allzu proble­matisch.

Ausbau­ver­pflich­tung: 100 MBit/s

Laut Ausbau­pflichten aus der Auktion von 2019 müssen die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica (o2) mit ihren Antennen die Auto­bahnen und wich­tigen Bundes­straßen seit Jahres­beginn komplett mit einem Down­load­speed von 100 Megabit pro Sekunde abde­cken. Tatsäch­lich verbes­serte sich die Versor­gung in den vergan­genen Jahren, hierbei gab es aber einen Hasenfuß: Die verpflich­tenden 100 Prozent bezogen sich auf die Branche insge­samt. Hatte ein Netz­betreiber einen Abschnitt nicht versorgt, aber ein anderer schon, dann galt die Auflage als erfüllt - obwohl die Kunden des ersten Anbie­ters auf ihrer Fahrt über besagte Auto­bahn zwischen­durch kein Netz hatten.

Gegen­sei­tige Anrech­nung soll gestri­chen werden

Diese Anrech­nungs­fähig­keit soll laut Plänen der Netz­agentur gestri­chen werden - spätes­tens ab Januar 2029 sollen alle drei etablierten Netz­betreiber selbst jeweils 100 Prozent der Auto­bahnen und Bundes­straßen abde­cken.

Nach Angaben der Netz­agentur erreichten die Antennen von der Telekom und von Voda­fone jeweils 98,1 Prozent der Bundes­straßen im Mindest­speed von 100 Megabit pro Sekunde, Telefónica (o2) lag bei 98,8 Prozent. Bis zu 100 Prozent fehlt zwar nur wenig, aller­dings sind die letzten Prozente und Zehn­tel­pro­zente bekann­ter­maßen die schwie­rigsten und teuersten beim Ausbau. Für den Verbrau­cher sind die 100 Prozent wichtig, damit er überall gutes Netz hat.

Keine neue Vorgabe bei Eisen­bahn­stre­cken

Bei den Schienen soll es hingegen keine neue strenge Vorgabe geben. Es sei "ein Zusam­men­wirken von Mobil­funk­netz­betrei­bern, Eisen­bahn­infra­struk­tur­unter­nehmen sowie den Betrei­bern der Züge" erfor­der­lich, heißt es. Die vage Formu­lie­rung liegt daran, dass ein schlechtes Netz im Zug nicht immer auf Defi­zite der Netz­betreiber zurück­zuführen ist, sondern auch an abschir­menden Zugfens­tern und anderen Faktoren liegen kann - und dafür können Telekom & Co nichts.

Mehr Netz in dünn­besie­delten Ecken

In einem anderen Punkt will die Netz­agentur eben­falls die Situa­tion von Handy­nut­zern verbes­sern. In Gebieten mit weniger als 100 Einwoh­nern pro Quadrat­kilo­meter sollen 98 Prozent der Haus­halte mit 100 Megabit pro Sekunde versorgt sein. So eine 98-Prozent-Vorschrift gibt es zwar schon, sie bezieht sich aber auf die Haus­halte eines Bundes­landes insge­samt - die sehr dünn besie­delten Gegenden haben bei so einer Auflage häufig schlechte Netze, weil Antennen in kleinen Ortschaften relativ teuer sind für die Netz­betreiber und die Firmen sich beim Ausbau auf die Gegenden mit mehr Menschen konzen­trieren.

Beispiel Baden-Würt­tem­berg

Betrachtet man zum Beispiel Baden-Würt­tem­berg, so werden dort in dünn besie­delten Gebieten nur grob gesagt 90 Prozent der Haus­halte von Antennen im 100-Megabit-Speed erreicht. In Rhein­land-Pfalz sind es nur etwa 93 Prozent. Dort soll sich der Empfang in kleinen Ortschaften in den kommenden Jahren deut­lich verbes­sern.

Besseres Netz: Vorran­giges Ziel der BNetzA

Netz­agentur-Chef Klaus Müller betonte, dass die Verbes­serung der Handy­netz-Versor­gung für alle Verbrau­cher ein vorran­giges Ziel seiner Behörde sei. Zugleich sorge man bei den Firmen für Planungs- und Inves­titi­ons­sicher­heit.

Noch keine finale Entschei­dung

Der Vorschlag der Bundes­netz­agentur durch­läuft nun ein Konsul­tati­ons­ver­fahren, in dem sich Markt­teil­nehmer zu Wort melden können. Entschieden werden soll 2024.

Reak­tionen positiv

Wie schon berichtet, fielen die Reak­tionen auf den Vorschlag über­wie­gend positiv aus. Die altein­geses­senen Netz­betreiber hatten die Verlän­gerung gefor­dert - entspre­chend erleich­tert reagierten sie. o2-Deutsch­land­chef Markus Haas sprach von einem "Rich­tungs­wechsel und Durch­bruch für Mobil­funk in Deutsch­land". Der Neuein­steiger 1&1, der in den Plänen schlecht wegkommt, hielt sich bedeckt und teilte mit, das Papier zu prüfen.

Der SPD-Bundes­tags­abge­ord­nete Johannes Schätzl befür­wor­tete den Verzicht auf eine Auktion. "Dabei wäre der Branche nur das Kapital entzogen worden, das sie doch für Inves­titionen in die Netze braucht." Die Verschär­fung der Ausbau­pflicht an Verkehrs­wegen sei gut, davon würden die Verbrau­che­rinnen und Verbrau­cher profi­tieren. "Noch immer gehören Verbin­dungs­abbrüche zum Alltag, wenn man auf Bundes­straßen, Auto­bahnen oder Zugstre­cken unter­wegs ist - das muss aufhören." Der Libe­rale Rein­hard Houben merkte an, dass die Netz­agentur schon jetzt klar­machen sollte, "dass sie bei einer mögli­chen Nicht-Einhal­tung harte Sank­tion in Betracht ziehen wird".

Diens­tean­bie­ter­ver­pflich­tung bleibt vage

In einem anderen strit­tigen Punkt beim Mobil­funk blieb die Netz­agentur vage: Sie ließ die Frage offen, ob es eine soge­nannte Diens­tean­bie­ter­ver­pflich­tung geben wird. Hierbei würde die Posi­tion kleiner Konkur­renten der großen Netz­betreiber gestärkt.

