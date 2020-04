Bitkom-Studie: Angst vor Mobilfunk weit verbreitet

Ein Ingenieur des TÜV misst von Mobilfunkmasten (im Hintergrund) ausgehende Strahlung, die in Deutschland weit unter den Grenzwerten liegt.

Foto: Picture Alliance / dpa Viel­leicht haben Sie davon gelesen, dass in Groß­bri­tan­nien mehrere Mobil­funk­masten ange­zündet wurden, weil die Brand­stifter allen Ernstes glauben, dass Covid-19 durch Mobil­funk ausge­löst würde, genauer gesagt, durch das Kürzel "5G". Darüber mag man den Kopf schüt­teln, aber der Bran­chen­ver­band Bitkom hat eine Umfrage veröf­fent­licht, die einen fast verzwei­feln lassen könnte.

German Angst

Ein Ingenieur des TÜV misst von Mobilfunkmasten (im Hintergrund) ausgehende Strahlung, die in Deutschland weit unter den Grenzwerten liegt.

Foto: Picture Alliance / dpa Konkret: In großen Teilen der Bevöl­ke­rung gebe es Ängste vor Mobil­funk­masten. Jeweils fast jeder Zweite „fürchtet“ Funk­masten als Quelle elek­tro­ma­gne­ti­scher Strah­lung und wolle sofort eine Bürger­initia­tive gründen, wenn in der Nähe seines Wohn­sitzes eine solche Anlage errichtet würde. Das sind die Ergeb­nisse einer reprä­sen­ta­tiven Befra­gung von mehr als 1000 Bundes­bür­gern ab 16 Jahren im Auftrag des Digi­tal­ver­bands Bitkom.

Die wirre Logik der Beden­ken­träger zeigt aber auch, dass 86 Prozent der Deut­schen ab 16 Jahren schon ein Handy oder ein Smart­phone nutzen, aktuell sind 143 Millionen SIM-Karten frei­ge­schaltet, das sind im Schnitt 1,7 pro Einwohner (dafür gibt es sicher Menschen, die 3,4 oder 5 oder noch mehr Karten akti­viert und Menschen die nur eine oder sogar keine Karte haben).

Gesell­schaft gespalten

Dennoch ist die Bevöl­ke­rung beim Aufbau weiterer Masten gespalten: Während sich die eine Hälfte (48 Prozent) für die Errich­tung von Funk­masten ausspricht, sind ebenso viele (48 Prozent) dagegen. Viele machen sich nach den Ergeb­nissen der Studie Sorgen um die Gesund­heit.

Knapp jeder Zweite (45 Prozent) fürchtet elek­tro­ma­gne­ti­sche Felder von Funk­masten. Entspre­chende Sorgen erzeugen aller­dings auch andere Geräte. So fürchtet sich jeder Vierte vor einer Mikro­welle (27 Prozent) bezie­hungs­weise vor Elek­tro­in­stal­la­tionen im Haus­halt (24 Prozent). Kurio­ser­weise machen Sicher­heits­schleusen am Flug­hafen nur jedem Achten Angst (12 Prozent). Dagegen sagen ledig­lich 18 Prozent, gene­rell keine elek­tro­ma­gne­ti­sche Strah­lung zu fürchten.

Mit elek­tro­ma­gne­ti­scher Strah­lung beschäf­tigt

Der Präsident des Branchenverbandes Bitkom, Achim Berg.

Foto: Bitkom Das Thema treibe die Mehr­heit um, hat der Bitkom heraus­ge­funden: 46 Prozent erklären, sich mit elek­tro­ma­gne­ti­scher Strah­lung bereits beschäf­tigt zu haben, weitere 22 Prozent sagen, sie hätten sich intensiv damit beschäf­tigt. Drei von zehn (28 Prozent) haben sich noch nicht damit ausein­an­der­ge­setzt.

„Die Diskus­sion über vermeint­liche Gesund­heits­schäden ist so alt wie die ersten Handys. In Deutsch­land werden seit 35 Jahren Mobil­funk­netze betrieben“, sagt Bitkom-Präsi­dent Achim Berg. „Die diffusen Ängste vor Gesund­heits­schäden kommen mit jeder neuen Mobil­funk­ge­nera­tion wieder auf. Dabei haben welt­weit Tausende wissen­schaft­liche Studien gezeigt, dass unter­halb der gültigen Grenz­werte keinerlei Gesund­heits­ge­fahr besteht.“

Dennoch: Der Bitkom fordert eine Inten­si­vie­rung der Infor­ma­ti­ons­kam­pagne für den Ausbau des Mobil­funk­netzes. „Die Menschen müssen in die Lage versetzt werden, sich ein eigenes Bild über die Wirkungen von Mobil­funk zu machen. Nicht nur in Deutsch­land gehen zu viele Verbrau­cher den Verschwö­rungs­theo­re­ti­kern auf den Leim.“

Will jeder Zweite protes­tieren?

Vieler­orts stoßen Mobil­funk­un­ter­nehmen beim Ausbau des Netzes auf Wider­stand – das spie­gelt sich auch in den Umfra­ge­er­geb­nissen. Nahezu jeder Zweite (43 Prozent) will einen Bürger­pro­test starten, wenn in seiner Nähe Funk­masten errichtet werden sollten. Fast genauso viele (42 Prozent) erklären, aus ihrer Wohnung ausziehen zu wollen, wenn der Vermieter eine Funk­an­tenne am Haus anbringen ließe. Jeder Fünfte (22 Prozent) befür­wortet zwar den Mobil­funk­ausbau, möchte aber keinen Funk­masten in der Nähe der Wohnung oder des Grund­stücks wissen. Demge­gen­über wäre immerhin jeder Dritte (33 Prozent) bereit, einen Teil seines Eigen­tums – ob Haus oder Grund­stück – für den Mobil­funk­ausbau zur Verfü­gung zu stellen. „Die Menschen wollen die besten, schnellsten und sichersten Netze. Aber wenn es darum geht, Funk­masten aufzu­stellen, machen viele die Luken dicht“, sagt Berg.

Pflicht zum Netz­ausbau, auch wenn Anwohner "Angst" haben?

Aktuell sind die Netz­be­treiber in der Pflicht, den Ausbau der fünften Genera­tion des Mobil­funks voran­zu­treiben. „Der neue 5G-Mobil­funk­stan­dard ist ein Para­dig­men­wechsel in der Mobil­funk- und Netz­tech­no­logie und bildet die Grund­lage der vernetzten Wirt­schaft und Gesell­schaft. Es geht jetzt darum, beim Internet of Things zu den inter­na­tio­nalen Vorrei­tern zu gehören. Dafür brau­chen wir mehr Verständnis für den Mobil­funk­ausbau. Unwissen erzeugt Angst, Wissen schafft Vertrauen.“ sagt Achim Berg.

Vorschläge für mehr Akzep­tanz

Um das Wissen über den Mobil­funk­ausbau in der Bevöl­ke­rung zu stei­gern, schlägt Bitkom folgende Maßnahmen vor:

So soll die Mobil­funk­ver­ein­ba­rung zwischen Kommunen und Netz­be­trei­bern als koope­ra­tiver Ansatz und profes­sio­neller Dialog fort­ge­setzt werden.

Es brauche eine klar verständ­liche und breit getra­gene Darstel­lung der Fakten­lage. Hierfür seien öffent­lich­keits­wirk­same Veran­stal­tungs­for­mate wie gemein­same Fakten­klä­rungs­pro­zesse und eine wissen­schaft­liche Beglei­tung ebenso entschei­dende Faktoren wie die bürger­nahe kommu­ni­ka­tive Aufar­bei­tung. Eine Bünde­lung der diversen Ange­bote für fakten­ba­sierte Infor­ma­tionen zum Mobil­funk im Internet, zum Beispiel auf einer gemein­samen Platt­form von Bund, Ländern und Kommu­nalen Spit­zen­ver­bänden, wäre sinn­voll, findet Bitkom.

Unter der Regie der Bundes­re­gie­rung sollte eine breite Kommu­ni­ka­ti­ons­kam­pagne gestartet werden, um die Menschen in allen Regionen zu errei­chen und um unse­riösen Quellen mit fakten­ba­sierten Infor­ma­tionen entge­gen­zu­treten. Der Bitkom begrüße, dass die Bundes­re­gie­rung dazu bereits eine Initia­tive ange­stoßen habe.

Vor Ort gelte es, früh­zeitig koope­ra­tive Lösungen rund um neue Mast­stand­orte zu finden und in einen profes­sio­nell geführten Dialog mit den Kräften vor Ort einzu­treten.

Bitkom Rese­arch hatte im Auftrag des Digi­tal­ver­band Bitkom eine Umfrage durch­ge­führt. Dabei wurden 1006 Personen ab 16 Jahren tele­fo­nisch befragt. Die Umfrage gilt damit als "reprä­sen­tativ".

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Wenn offi­zi­elle Stellen etwas für "unbe­denk­lich" erklären, kann das bei der Bevöl­ke­rung leicht ins Gegen­teil umschlagen, sie "fürchten" dann, dass es viel­leicht doch nicht so "unbe­denk­lich" wäre, sonst würde "der Staat" ja nicht so eine Reklame machen. Doch das ist viel zu kurz und falsch gedacht.

Welche schlauen Lösungen könnte es geben?

Sollen an allen Orts­ein­fahrten, wo es wegen "Bedenken" kein Netz gibt, große Warn­ta­feln aufge­stellt werden, die vor dem Befahren oder Betreten dieses Ortes warnen, weil im Ernst­fall keine schnelle Hilfe herbei­ge­holt oder kein Kontakt zu Arbeit, Familie, Freunden gehalten werden kann?

Müssen nicht in den Kinder­gärten und Schulen schon die tech­ni­schen Grund­lagen des Mobil­funks vermit­telt werden, so dass es jeder versteht? Bitte keine Diskus­sionen über dBm oder SAR-Werte, sondern einfache, leicht verständ­liche Vergleiche beispiels­weise zwischen einem glei­ßend hellen und blen­denden Film­schein­werfer und einer kleinen Taschen­lampe.

Es treten heut­zu­tage immer mehr Phäno­mene auf, die wir nicht spüren, fühlen, sehen können. Da steht eine Antenne in der Land­schaft und über­trägt unsichtbar Infor­ma­tionen und Signale zu meinem Handy? Ist das Zauberei?

War es vor Jahren die Radio­ak­ti­vität eines außer Kontrolle gera­tenen Atom­un­falls in der heutigen Ukraine, ist es heute der merk­wür­dige SARS-CoV2 Virus, für den bis heute nicht genü­gend oder nicht einfach genug zu hand­ha­bende Tests gibt? Die einen spüren ihn über­haupt nicht, die anderen liegen 2-3 Tage auf der Nase, wenige müssen in einer Klinik künst­lich beatmet werden, um das zu über­leben.

Wenn auf einer einsamen Land­straße ein Mensch verun­glückt, dem nicht recht­zeitig geholfen werden kann, weil es dort kein Netz gibt, wollen dann die Beden­ken­träger dafür die Verant­wor­tung über­nehmen?

Mehr Ästhetik?

Und an die Netz­be­treiber sollte man die Frage richten: Könnte man nicht auch Spezia­listen für Ästhetik mit ins Boot holen? Mancher Anten­nen­turm sieht schon irgendwie "unheim­lich" aus, wenn man sich mit der Technik nicht bis ins Details auskennt. "Unsicht­bare" Antennen hingegen lösen keine Bedenken aus. Viel­leicht brau­chen wir einfach viel viel mehr kleine, möglichst unschein­bare Antennen. Dann könnten die Sende­leis­tungen noch weiter redu­ziert werden und das Netz - genauer die Abde­ckung würden auch noch viel besser.

