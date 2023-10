Ausbau der Woche: Viel 5G in Stadt und Land

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet.

Diese Woche meldet die Telekom zahl­reiche Glas­faser-Ausbauten im Fest­netz, im Mobil­funk gibt es einige Orte mit schnellem 5G auf 3,6 GHz. Voda­fone hat in einigen Orten mehrere Sender zugleich in Betrieb genommen und einige Bahn­stre­cken besser versorgt. Bei o2 wurden weitere 5G-Sender auf 700 MHz akti­viert. So klein kann ein 5G-Sender sein: Smarte Straßenlampe mit LTE- und 5G-Sender in Frankfurt/Main.

Foto: Telefónica

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Land­kreis Böblingen: Bauar­beiten für einen neuen ca. 40 Meter hohen Schleu­der­beton­mast in Aidlingen (Orts­teil Lehen­weiler) haben begonnen.

Land­kreis Esslingen: Schnelles 5G auf 3,6 GHz (n78) in Ostfil­dern.

Land­kreis Göppingen: Schnelles 5G auf 3,6 GHz (n78) in Bad Boll.

Land­kreis Böblingen: Neue 5G-Stan­dalone-Station in Böblingen (Talstraße).

Neue Mobil­funk­sta­tion 5G-SA ("5G+") in Ulm (An der Eisen­bahn).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Göppingen, Bad Waldsee, Utten­weiler und Essingen.

Bayern

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Passau: Bauar­beiten für neuen etwa 40 Meter hohen Stahl­git­ter­mast in Witz­manns­berg (Orts­teil Ilzret­ten­bach) haben begonnen.

Land­kreis Rosen­heim: 5G auf 3,6 GHz (n78) in Kiefers­felden.

Land­kreis Traun­stein: 5G auf 3,6 GHz (n78) in Traun­reut.

Land­kreis Milten­berg: 5G auf 3,6 GHz (n78) in Mömlingen.

Land­kreis Aschaf­fen­burg: 5G auf 3,6 GHz (n78) in Laufach.

Land­kreis Kulm­bach: 5G auf 3,6 GHz (n78) in Himmel­kron.

Land­kreis Erlangen-Höchstadt: 5G auf 3,6 GHz (n78) in Baier­sdorf.

Nürn­berg: Fünf neue Sende­sta­tionen mit 5G-SA-("5G+")-Technik in Nürn­berg (Schleifweg, Äußere Bayreu­ther Straße, Leip­ziger Straße, Dallinger Straße und Marien-Straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Sulz­bach-Rosen­berg, Groß­weil, Waller­fing, Emme­ring und Recht­meh­ring.

Berlin

Voda­fone:Telefónica:

Nichts Neues in Berlin.

Bran­den­burg

Nichts Neues in Bran­den­burg.

Bremen

Nichts Neues in Bremen.

Hamburg

Nichts Neues in Hamburg.

Hessen

Voda­fone:

Wies­baden: Neuer Sender für Bahn­strecke Mainz-Frank­furt.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Neue 5G-Funk­masten auf 700 MHz in den Kommunen Bad Kleinen und Loissin.

Nieder­sachsen

Voda­fone:

Kreis Vechta: Neuer Sender in Golden­stedt für Bahn­strecke Münster-Bremen.

Neuer Sender in Nien­burg (Weser) für Bahn­strecke Bremen-Hannover.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Schne­ver­dingen, Lehre, Hilter und Ahausen.

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Voda­fone:

Neuer 5G-Stan­dalone-Sender in Gelsen­kir­chen (Allen­steiner Straße).

Neuer Sender in Neuss für Bahn­strecke Neuss-Köln.

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:

Rhein-Huns­rück-Kreis: Neuer Sender in Karbach für Bahn­strecke Mainz-Koblenz.

Saar­land

Nichts Neues im Saar­land.

Sachsen

Voda­fone:

Land­kreis Säch­sische Schweiz-Osterz­gebirge: Neuer Sender in Banne­witz (Neues Leben).

Leipzig: Drei neue 5G-SA ("5G+") Stationen in Leipzig (Mainzer Straße, Gerber-Straße und Karl-Heine-Straße).

Land­kreis Mittelsachsen: Neuer Sender in Lich­ten­berg/Erzge­birge (Neue-Dorf-Straße).

Land­kreis Nord­sachsen: Neue Station in Rack­witz (Von-Sahr-Straße).

Erzge­birgs­kreis: Neue 5G-SA-Station in Thum (Dreba­cher Straße).

Sachsen-Anhalt

Nichts Neues in Sachsen-Anhalt.

Schleswig-Holstein

Telefónica:

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Lübeck (Hude­kamp).

Thüringen

Voda­fone:

Land­kreis Sonne­berg: Neue Basis­sta­tion in Sonne­berg (Neue Straße).

