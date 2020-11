5G: Telekom schaltet Dortmund scharf

Acht neue Standorte hat die Deutsche Telekom mit 5G auf 3,6 GHz alleine in Dortmund "scharf" geschaltet. 100 Standorte liefern dort 5G auf 2,1 GHz.

Foto: Deutsche Telekom In Dort­mund in Nord­rhein-West­falen hat der Netz­betreiber Telekom 24 neue "High­speed-Antennen" mit 5G "scharf geschaltet". Diese Stand­orte verteilen sich über das Stadt­gebiet an acht Stand­orten und senden auf der "echten" 5G-Frequenz bei 3,6 GHz. Auf dieser kurzen Wellen­länge und damit hohen Frequenz schafft 5G hohe Über­tra­gungs­raten von bis zu 1 GBit/s und mehr und wird daher vor allem an Stand­orten mit viel Publi­kums­ver­kehr einge­setzt. Nach­teil der hohen Frequenz ist die gerin­gere Reich­weite, der Sender sollte möglichst in Sicht­weite und nicht allzu­weit entfernt sein.

Golde­nits: Hohes Ausbau­tempo

Foto: Deutsche Telekom Telekom-Technik-Geschäfts­führer Walter Golde­nits erklärt, dass der 5G-Ausbau mit hohem Tempo weiter­läuft. "Mit Dort­mund hat nun eine weitere Groß­stadt High­speed 5G“. Telekom macht keine Unter­schiede: „Sowohl auf dem Land als auch in der Stadt ist es unser Anspruch unseren Kunden die beste Verbin­dung zu bieten, indem wir die unter­schied­lichen Frequenz­bänder für 5G und LTE intel­ligent kombi­nieren.“

Das schnellste 5G-Netz der Telekom (auf 3,6 GHz) ist neben Dort­mund noch in neun weiteren deut­schen Städten verfügbar, z.B. in Berlin, Bonn, Darm­stadt, Düssel­dorf, Frank­furt/Main, Hamburg, Köln, Leipzig und München.

Mehr Reich­weite durch 2,1 GHz

Neben der hohen Frequenz bei 3,6 GHz nutzt die Telekom zusätz­lich das Frequenz­band auf 2,1 GHz für ihren 5G Ausbau. 2,1 GHz wurden bisher für die "3G" genannte UMTS-Tech­nologie genutzt, die jetzt langsam bis Mitte 2021 verschwinden wird. Die physi­kali­schen Eigen­schaften dieses Frequenz­bandes ermög­lichen beides: Eine noch relativ hohe Reich­weite - und eine höhere Daten­geschwin­dig­keit. In der Stadt Dort­mund alleine sind seit dem Sommer bereits über 300 Antennen auf dieser Frequenz on air. Diese werden nun durch die neuen "High­speed- Antennen" ergänzt.

5G für 40 Millionen

Für die Telekom ist wichtig, dass nicht nur Groß­städte, sondern auch klei­nere Gemeinden mit 5G versorgt werden. Bis zum Jahres­ende will die Telekom zwei Drittel der Bevöl­kerung mit 5G errei­chen.

Zählt man alle mit 5G ausge­rüs­teten Mobil­funk-Sende-Anlagen zusammen, sind in ganz Deutsch­land bereits mehr als 30.000 Antennen 5G-fähig. Ein Standort hat typi­scher­weise drei Antennen für eine bestimmte Tech­nologie. Damit kann die Telekom "weit mehr als 3.000 Städte und Gemeinden in Deutsch­land mit 5G versorgen." Über 40 Millionen Menschen könn(t)en den neuen Mobil­funk­stan­dard nutzen, also mehr als die Hälfte der Bevöl­kerung, sofern sie ein passendes Endgerät haben.

Lust auf 5G?

Wenn nun jemand Inter­esse oder Neugier auf 5G bekommen hat: Der aktu­elle Ausbau­status und die 5G Versor­gung an einer bestimmten Adresse lässt sich adress­genau im Internet recher­chieren.

Endge­räte und Tarife

Wie schon erwähnt, braucht der Kunde für die Nutzung von 5G neue Endge­räte (bereits verfügbar) und einen passenden Tarif. Telekom hat eine Info-Seite über aktu­elle, von der Telekom ange­botenen 5G-Smart­phones einge­richtet. Die 5G-fähigen-Geräte können auch im freien Handel oder sogar beim Wett­bewerber gekauft werden. Zu beachten ist nur, dass bestimmte "5G"-Handys nicht mit allen Vari­anten von 5G klar kommen.

Durch Soft­ware­updates können in bestimmten Fällen später Verbes­serungen eintreten.

Wer einen neuen Telekom Tarif abschließt oder seinen alten Tarif aktua­lisiert, kann danach 5G sofort nutzen, sofern passendes Gerät und vor Ort 5G-Versor­gung vorhanden sind. 5G gibt es (teil­weise gegen Aufpreis) auch für Telekom Magenta Prepaid-Kunden. Die Kunden verschie­dener Discounter oder Service-Provider können 5G derzeit noch nicht nutzen.