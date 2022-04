o2: Schon 10.000 Antennen für 5G aktiv

Telefónica Technik-Chef Malik Rao hat viel Schwung in den Netzausbau gebracht.

Foto: Telefónica / o2 In der aktu­ellen Diskus­sion um den 5G-Netz­ausbau meldet sich jetzt auch Telefónica Deutsch­land (o2) zu Wort und gibt zu Proto­koll, bereits 10.000 5G-Antennen "in der Luft" zu haben, was etwa 3300 Stand­orten entspricht.

Damit versorge o2 "über ein Drittel der Bevöl­kerung" mit 5G. o2 war erst im Oktober 2020 gestartet und betont, seinen Netz­ausbau "konti­nuier­lich beschleu­nigt" und den mobilen "High­speed-Stan­dard in immer mehr Städte und auch länd­liche Gemeinden" gebracht zu haben.

Schwer­punkt 3,6 GHz

Im Gegen­satz zu den Mitbe­wer­bern legt o2 beim Ausbau seines 5G-Netzes einen starken Schwer­punkt auf die Frequenzen bei 3,6 GHz (Band n78), da sich diese hohen Frequenzen für beson­ders schnelles und leis­tungs­fähiges 5G besser eignen. o2 meldet "über 5000 5G-Antennen" auf dieser Frequenz, die Telekom meldet inter­essan­ter­weise die gleiche Anzahl für 3,6 GHz (an etwa 1700 Stand­orten).

Bis Jahres­ende, so kündigt o2 an, will das Unter­nehmen die "Hälfte der Bevöl­kerung" mit seinem 5G-Netz versorgen, und bis Ende 2025 ganz Deutsch­land, wobei keine Angaben gemacht werden, mit welchen Signal­stärken zu rechnen ist, denn eine komplette Netz­ver­sor­gung gibt es derzeit mit keinem Stan­dard im Lande.

Rao beschleu­nigt Ausbau

Telefónica Technik-Chef Malik Rao hat viel Schwung in den Netzausbau gebracht.

Foto: Telefónica / o2 Technik-Chef Malik Rao hat den Netz­ausbau bei o2 stark beschleu­nigt, wie Szene­kenner bestä­tigen. Er kündigt an, "5G schneller aus als jede andere Mobil­funk­tech­nologie zuvor" weiter­zubauen. Seine "Ausbau-Offen­sive" soll für ein "verbes­sertes o2 5G-Netz" in zahl­rei­chen deut­schen Städten und Regionen sorgen. Täglich kämen aktuell rund 40 neue 5G-Antennen dazu. Malik Rao konzen­triert sich "auf echtes 5G auf 3,6 GHz und 700 MHz", während die DSS-Tech­nologie also die Kombi­nation aus 4G und 5G "ergän­zend" einge­setzt werden soll.

Mit seiner 5G-Ausbau­stra­tegie möchte Rao "ein starkes Funda­ment und opti­male Voraus­set­zungen für die vernetzte Zukunft von Millionen Privat- und Geschäfts­kunden in Deutsch­land“ schaffen.

Von Hamburg bis München: 5G auf 3,6 GHz

Die Fachpresse lobt den Netzausbau von o2 in München. teltarif.de konnte sich davon vor Ort überzeugen.

Foto: Telefónica / o2 In München versorgt o2 bereits über 80 Prozent der Bevöl­kerung mit schnellem 5G auf 3,6 GHz, betont das Unter­nehmen. Insge­samt würden in der bayri­schen Landes­haupt­stadt derzeit rund 500 5G-Antennen auf der "High­speed-Frequenz" senden. Bereits zum Jahres­wechsel hatte die Fach­zeit­schrift connect dem o2-Netz in München die Best­note „Über­ragend“ vergeben, die höchste Netz­qua­lität aller dort gemes­senen Anbieter.

Auch in Stutt­gart und Nürn­berg kann o2 bereits über 80 Prozent der Bevöl­kerung mit 5G auf 3,6 GHz errei­chen. In Köln und Bonn seien es jeweils rund drei Viertel der Einwohner und in Berlin, Hamburg und Essen erreiche das 5G-Netz auf 3,6 GHz bereits über die Hälfte der Bevöl­kerung. Diese Zahlen setzen immer voraus, dass jeder Bürger einen 5G-fähigen Mobil­funk­ver­trag bei o2 abge­schlossen und ein passendes Endgerät mit passender SIM-Karte in Betrieb genommen hat.

Es geht aber nicht nur um die "übli­chen Groß­städte und Ballungs­zenten". In den vergan­genen Wochen hat o2 unter anderem erste 5G-Stand­orte auf 3,6 GHz in Dresden, Rostock, Lübeck sowie in Neckar­sulm, Planegg, Neu-Ulm sowie Edingen-Neckar­hausen (zwischen Mann­heim und Heidel­berg) gestartet.

5G-Netz in immer mehr Regionen

Auch in Freiburg/Breisgau (im Hintergrund das Münster) ist o2 sehr stark vertreten.

Foto: Telefónica / o2 Für eine größere Netz­abde­ckung setzt o2 die als "beson­ders reich­wei­ten­stark" ange­sehenen 700-MHz-Frequenzen ein. Damit werden beispiels­weise die Land­kreise Ansbach, Görlitz, Lands­berg am Lech, Märkisch-Oder­land, Ostalb­kreis und die Region Hannover beleuchtet. Hier wird der 5G-Ausbau durch den Einsatz der Dynamic Spec­trum Sharing-Tech­nologie (DSS) auf 1800 MHz ergänzt, die flexibel 4G und 5G kombi­niert.

Ist damit o2 mit Telekom gleichauf?

Wenn man diese Infor­mationen so liest, könnte man meinen, dass o2 den weit fort­geschrit­tenen 5G-Netz­ausbau der Telekom einge­holt habe. Das ist aber nicht der Fall. Die Telekom hat nahezu alle bishe­rigen 3G- oder 2G/3G-Stationen auf 5G-DSS umge­rüstet und verfügt schon zahlen­mäßig mit 33.000 Sende­sta­tionen deut­lich mehr als ihre Mitbe­werber. o2 meldet für 25.000 Stand­orte, Voda­fone berichtet 18.000 LTE-Sende-Stand­orte. Wer viel im Lande unter­wegs ist, kann in ein 5G-fähiges Dual-SIM-Handy je eine für 5G frei­geschal­tete SIM-Karte von Telekom und o2 einlegen und viel­leicht zwischen­durch eine SIM-Karte mit Voda­fone (D2) ins Spiel bringen. Während Telekom über weite Stre­cken "5G" signa­lisiert, ist das bei o2 noch lange nicht der Fall, auch Voda­fone hat noch einiges zu tun.

