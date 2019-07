BREKO: Lokale Frequenzen für lokale Netzbetreiber freigeben

Was ist ein "Campus"? Wer darf die dafür gedachten Frequenzen nutzen? Könnten damit auch nicht versorgte Orte erschlossen werden? Die ewig lang dauernde 5G-Frequenz­auktion in Mainz für Frequenzen bei 2,1 und 3,6 GHz endete nach fast 500 Runden schließ­lich Mitte Juni diesen Jahres. Wie geht es nun weiter?

Wer bekommt lokale Frequenzen?

Kürz­lich wurde der Entwurf einer "Verwal­tungs­vorschrift für Frequenz­zutei­lungen für lokale Frequenz­nutzungen“ veröf­fent­licht. Darin erklärt die Bundes­netz­agentur (BNetzA), wie sich die Vergabe von Frequenzen (zwischen 3,7 und 3,8 GHZ sowie auf 26 GHz) für die "lokale Nutzung" vorstellt. Beispiels­weise soll für die Betreiber "geogra­fisch benach­barter Funk­netze" ein Verhand­lungs­gebot für Betrei­berab­spra­chen gelten. Klar: Die Betreiber vor Ort haben den besten Über­blick. Wer aber "lokaler" Betreiber sein darf (nur Firmen mit eigenem Gelände oder auch "Dienst­leister" (=Netz­betreiber, Fach­baufirmen) ohne eigenes Gelände), steht da noch nicht. Die Firmen, die einen Antrag stellen wollen, müssen Fach­kunde haben und ein Frequenz­nutzungs­konzept (sinn­voll) vorlegen. Der Antrag soll auf einem "Form­blatt" im Micro­soft-Excel-Format abge­geben werden.

Wer bekommt was?

Die Geschichte hat nur einen Haken. Wer bekommt diese Frequenzen, wie und wann? Die Vorfreude auf "eigene" Frequenzen wird von der Bundes­netz­agentur gleich wieder "getrübt", denn "Anträge auf Frequenz­zutei­lung können derzeit noch nicht gestellt werden, da die Gebüh­renhöhe noch nicht fest­gelegt wurde. Der Start des Antrags­verfah­rens wird auf der Inter­netseite und im Amts­blatt bekannt gegeben".

BREKO möchte diese Frequenzen nutzen können

Die Frequenz­bereiche für die "lokalen Netze" wurden aus der ewig dauernden 5G-Auktion ausge­klam­mert und ausdrück­lich für lokale Anwen­dungen reser­viert. Diese werden nun geson­dert vergeben, was beispiels­weise der Bran­chen­verband BREKO (Breit­band­kommu­nika­tion) ausdrück­lich begrüßt, "um auch lokal den Eintritt weiterer Anbieter zu ermög­lichen und so die Produkt- und Anbie­terviel­falt zu stei­gern."

„Die Bundes­netz­agentur muss nun zeitnah die Vergabe der lokalen 5G-Frequenzen starten, damit insbe­sondere die zahl­reichen mittel­stän­dischen Unter­nehmen – das Rück­grat der deut­schen Wirt­schaft – von leis­tungs­fähigen 5G-Lösungen profi­tieren können. Mit Glas­faser bis zum Unter­nehmen in Verbin­dung mit 5G als ‚mobiler Glas­faser‘ machen wir die Unter­nehmen fit für den Wett­bewerb und stärken so den Wirt­schafts­standort Deutsch­land“, betont BREKO-Geschäfts­führer Dr. Stephan Albers.

Mittel­stand möchte Frequenzen nutzen können

Prof. Dr. Mario Ohoven, Präsi­dent des Bundes­verbands mittel­stän­dische Wirt­schaft (BVMW) pflichtet dem BREKO bei: „Die Zukunft des Mittel­stands ist digital. Die Voraus­setzungen dafür müssen wir mit moderner Verwal­tung, digi­taler Bildung und dem Ausbau der Infra­struktur schaffen – und zwar schnellst­möglich.“ Für den Mittel­stands­präsi­dent brau­chen "Schlüs­seltech­nolo­gien wie auto­nomes Fahren, Virtual Reality oder Indus­trie 4.0" leis­tungs­fähige und belast­bare Netze und Anschlüsse. Aktuell gilt es vor allem, die lokalen 5G-Frequenzen an den Start zu bringen.“

Lokale Frequenzen für lokale Netz­betreiber?

„Viele unserer rund 190 Netz­betreiber bauen lokal und regional zukunfts­sichere Glas­faser­netze bis in die Gebäude oder bis direkt zum Anschluss des Kunden. Über die Zutei­lung lokaler Frequenzen können sie insbe­sondere Geschäfts­kunden maßge­schnei­derte Ange­bote machen, die sich exakt nach deren indi­vidu­ellen und spezi­fischen Anfor­derungen wie etwa der Vernet­zung mehrerer Stand­orte ("Campus­lösungen") oder der Imple­mentie­rung von Machine-to-Machine-Lösungen (M2M) richten und eine garan­tierte Netz­abde­ckung vor Ort bieten“, erläu­tert Albers.

Dazu kommt, dass lokale, unab­hängige Netze grund­sätz­lich sicherer als ein einziges, bundes­weites Netz sind. Das betrifft nicht nur die Angriffs­sicher­heit, sondern auch die Ausfall­sicher­heit, also Betriebs­fähig­keit.

Gerade für mittel­stän­dische Unter­nehmen sind die über­wiegend lokal/regional veror­teten Netz­betreiber des BREKO ideale Partner zur Reali­sierung von 5G-(Campus-)Lösungen. Schon jetzt hat eine Viel­zahl von BREKO-Netz­betrei­bern signa­lisiert, dass sie in dieses Geschäfts­modell einsteigen wollen – darunter auch der baden-würt­tember­gische Netz­betreiber NetCom BW, eine Tochter des Ener­giever­sorgers EnBW. Zurzeit befindet sich die NetCom BW in Gesprä­chen mit diversen Mittel­ständ­lern, die über kein spezi­fisches Know-how in der Planung, Reali­sierung und dem Betrieb solcher Funk­netze verfügen.

„Lokale 5G-Lösungen ergänzen unser Dienst­leis­tungs­port­folio für Geschäfts­kunden optimal“, sagt Bern­hard Palm, Geschäfts­führer der NetCom BW und BREKO-Präsi­diums­mitglied. „Wir stehen in den Start­löchern und wollen konkrete Pilot­projekte zum Aufbau von Campus­lösungen reali­sieren. Die BNetzA muss nun zügig die Bedin­gungen für die Bean­tragung und Zutei­lung der lokalen 5G-Frequenzen bekannt­geben, damit der Verga­bepro­zess schnellst­möglich starten kann.“

Eine Einschät­zung

Die Idee der lokalen Mobil­funk­netze ist nicht neu. Es gibt in Deutsch­land durchaus krea­tive Netz­betreiber wie etwa wilhelm.tel in Norder­stedt bei Hamburg, die wohl in der Lage wären, relativ schnell leis­tungs­fähige, räum­lich begrenzte "Orts­netze", viel­leicht nur für Geschäfts­kunden, gerne auch für die Allge­mein­heit, auszu­rollen.

Nur das gefällt den etablierten Mobil­funk-Netz­betrei­bern absolut nicht. Erst hat man ihnen viel zu viel Geld für die Lizenzen abge­knöpft, dann zackige Auflagen zum dich­teren Ausbau ins Pflich­tenheft geschrieben, die weiteres Geld kosten werden, und nun könn(t)en inter­essierte Indus­trie­unter­nehmen auf ihrem Gelände auch "eigene" Netze aufbauen - schlimms­tenfalls ohne die Netz­betreiber.

Dann würden noch kleine Stad­netzeb­treiber in Ballungs­räumen ihre eigene Mobil­funk­versor­gung (für Jeder­mann?) aufbauen, da bliebe für die großen etablierten Netz­betreiber nur noch die "unat­trak­tiven", dünn besie­delten und schlecht versorgten Gebiete, wo es sich für die "kleinen" Anbieter niemals lohnen würde.

Ob es für die großen Anbieter wenigs­tens staat­liche Behilfe als "Daseins­vorsorge" beim Netz­ausbau der "toten Zonen" geben kann oder wird, ist auch noch offen.

Netz­ausbau: Wer zahlt was?

Kosten­deckende Tarife, um den gewünschten Netz­ausbau "eigen­wirt­schaft­lich" zu bezahlen, sind eben­falls nicht mehr in Sicht. Viele Anbieter wollten in der Vergan­genheit lieber über Tiefst­preise möglichst schnell möglichst viele Kunden bekommen, doch wenn der nächste Anbieter nur ein paar Cent güns­tiger war, haben die Kunden den Anbieter gewech­selt, das ist legitim. Nur damit lässt sich kaum ein nach­haltiges Netz planen oder aufbauen.

Lokale öffent­liche Netze?

Lokale öffent­liche Netze könnten zum Beispiel für Orte und Regionen inter­essant sein, wo partout kein einziger kommer­zieller Netz­betreiber bauen kann oder will, weil es sich niemals rechnet (oder weil sie glauben, dass es sich nicht rechnen würde). Hier könnten örtliche Bürger­initia­tiven oder dazu gegrün­dete Genos­senschaften oder örtliche Stadt- oder Gemein­dewerke ihr Netz selbst aufbauen und dann betreiben (lassen) und würden damit der lokalen Gemein­schaft etwas Gutes tun.

Beispiele gibt es schon mit im Boden verlegte oder auf Masten verspannten Leitungen. Etwa im Emsland und anderswo. Über Mobil­funk ließ das die Rechts­lage bislang nicht zu. Dagegen dürften auch die etablierten Netz­betreiber wenig haben, über gegen­seitige Roaming-Abkommen müsste noch geredet werden.

Wir alle müssen uns über­legen, was wir wollen: Ein flächen­deckendes Netz, wobei das Wort "flächen­deckend" wirk­lich wort­wört­lich zu lesen ist, oder möglichst viele Daten oder Minuten für möglichst wenig Geld? Nehmen wir dafür einige bis viele Funk­löcher in Kauf, die auch mit 6G, 7G oder 8G niemals gestopft werden dürften?

