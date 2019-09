BNetzA vergibt erste 5G-Frequenzen an die Telekom

12 Wochen nach Ende der nerven­aufrei­benden Frequenz­verstei­gerung in Mainz kann es auf 3,6 GHz endlich losgehen. Erste Frequenzen wurden zuge­teilt.

Die Bundes­netz­agentur hat heute auf Antrag der Telekom Deutsch­land GmbH endlich die vor 12 Wochen erstei­gerten Frequenzen im Frequenz­bereich bei 3,6 GHz zuge­teilt. Die Frequenzen der anderen erfolg­reichen Bieter können auf Antrag eben­falls zuge­teilt werden, teilte die Behörde dazu in Mainz mit. Zutei­lungs­anträge der Dril­lisch Netz AG und der Voda­fone GmbH liegen vor und sollen in Kürze beschieden werden.

Sofort nutzbar

"Die erstei­gerten Frequenzen können nach der Zutei­lung bundes­weit für 5G genutzt werden. Die schnelle Breit­band­versor­gung liegt damit in den Händen der Unter­nehmen. Die Netz­betreiber können ihre Netz­planung konkre­tisieren und ihre Netze zügig ausbauen", erläu­tert Jochen Homann, Präsi­dent der Bundes­netz­agentur.

Verbind­liche Zuord­nung und Zutei­lung

Als erster Netzbetreiber hat die Telekom Deutschland eine Sendelizenz für 3,6 GHz erhalten und kann damit dort 5G starten. Bei der Frequenz­auktion in Mainz waren 41 Frequenz­blöcke aus den Frequenz­berei­chen 2 GHz und 3,6 GHz für knapp 6,6 Milli­arden Euro verstei­gert worden. Die vier Bieter hatten nach der Auktion zunächst Gele­genheit, sich über die genaue Lage der abstrakt erstei­gerten Frequenz­blöcke in den Frequenz­berei­chen zu verstän­digen. Weil eine voll­stän­dige Eini­gung nicht erzielt wurde, hatte die Bundes­netz­agentur am 2. August 2019 über die Zuord­nung entschieden.

Streit zwischen Telefónica und 1&1-Dril­lisch?

Vor allem Telefónica und 1&1-Dril­lisch hatten sich eine lange Ausein­ander­setzung gelie­fert, die zu der wochen­langen Verzö­gerung führte. Aufgrund der konkreten Frequenzen stand die Zuord­nung für Voda­fone und Deut­sche Telekom mit Ablauf der Verstei­gerung schon fest. Nur Telefónica und 1&1-Dril­lisch mussten sich dagegen auf die genaue Zuord­nung im mitt­leren Bereich zwischen den Frequenz­blöcken von Voda­fone und Telekom einigen. Haupt­säch­lich der Newcomer 1&1 Dril­lisch habe dabei die Eini­gung erschwert, war aus Bran­chen­kreisen zu hören.

Zutei­lung mit Verpflich­tungen

Teil der gewünschten Zutei­lung ist auch die Verpflich­tung der Unter­nehmen, die Versor­gungs­auflagen umzu­setzen. Demnach müssen die Zutei­lungs­nehmer unter anderem bis Ende 2022 jeweils 98 Prozent der Haus­halte je Bundes­land und alle Bundes­auto­bahnen, die wich­tigsten Bundes­straßen und Schie­nenwege mit mindes­tens 100 MBit/s versorgen. Bis Ende 2024 sollen alle übrigen Bundes­straßen mit mindes­tens 100 MBit/s, alle Landes- und Staats­straßen, die Seehäfen und wich­tigsten Wasser­straßen und alle übrigen Schie­nenwege mit mindes­tens 50 MBit/s versorgt werden. Die Netz­anbieter können dabei aber nicht nur 5G-Technik einsetzen, sondern auch mit LTE (4G) arbeiten.

Die Bundes­netz­agentur hat alle Auflagen und Details im Internet veröf­fent­licht.

