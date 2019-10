Was kostet eine Campus-5G-Frequenz?

Die Bundes­netz­agentur (BNetzA) hat heute – nach Rück­sprache mit den zustän­digen Minis­terien – die Gebühren für die „lokalen 5G-Frequenzen“, soge­nannte "Campus-Frequenzen" (im Frequenz­bereich 3,7 GHz bis 3,8 GHz) fest­gelegt. Bundes­kanz­lerin Angela Merkel hatte Anfang der Woche auf dem Digital-Gipfel bereits „mittel­stands­freund­liche“ Gebühren ange­kündigt.

Neue Frequenz­gebüh­renver­ordnung mit Preis­formel

Die derzeit noch gültige Frequenz­gebüh­renver­ordnung soll nach Unter­zeich­nung und Verkün­dung im Bundes­gesetz­blatt „mit einem sofor­tigen Inkraft­treten nach Verkün­dung noch im November geän­dert“ werden. Der Start des Antrags­verfah­rens, schreibt die Netz­agentur weiter, werde „demnächst bekannt gegeben“.

Auf der Home­page der Bundes­netz­agentur wird der Tarif bekannt gegeben, der nach der Formel

Gebühr = 1000 + B * t * 5 * (6a1 + a2)

berechnet werden kann. Das erin­nert manchen Leser an seine Schul- oder Studi­enzeit. In der Formel steht "B" für die mögliche Band­breite (10 bis maximal 100 MHz), t = für die Lauf­zeit der Zutei­lung (typi­scher­weise 10 Jahre), a = die Versor­gungs­fläche in km² wobei a1 die Sied­lungs- und Verkehrs­fläche ist, und a2 die sons­tige Fläche.

Man nehme 10 Jahre...

Industriebetriebe, auch kleinere, können sich für ihr Werksgelände bei der Netzagentur eine Lizenz kaufen. Nehmen wir mal ein Werks­gelände mit 1 km² an und die "sons­tige" (versorgte) Fläche mit 9 km², so kämen nach dieser Formel bei voller Band­breite ein Gesamt­preis von 9000 Euro heraus, was 75 Euro im Monat entspräche. Für einen Gewer­betrieb eine absolut vernach­lässig­bare Größe. Dazu kommen dann noch die Kosten für die Hard­ware (Kauf, Aufbau, Inbe­trieb­nahme, laufender Betrieb und mögli­cher­weise Wartung (Soft­ware­updates, Support bei Störungen oder Ausfällen, Lizenzen für weitere Soft­ware, kosten für etwaige Cloud-Service-Dienste) etc, denn die Firma ist dann quasi ihr eigener Netz­betreiber.

BREKO begrüßt Eini­gung

Der Bundes­verband Breit­band­kommu­nika­tion (BREKO) begrüßt die nun erfolgte Eini­gung inner­halb der Bundes­regie­rung auf mode­rate Gebühren und den ange­kündigten baldigen Start des Antrags­verfah­rens für die lokalen 5G-Frequenzen ausdrück­lich.

„Wir freuen uns, dass sich die Bundes­regie­rung nun endlich geei­nigt hat, die Gebühren für die lokalen 5G-Frequenzen so zu gestalten, dass insbe­sondere mittel­stän­dische Unter­nehmen nicht unver­hält­nismäßig belastet werden und in der Folge von einer Bean­tragung der Frequenzen absehen. Gerade der Mittel­stand als Rück­grat der deut­schen Wirt­schaft braucht neben leis­tungs­fähigen Glas­faser­anschlüssen auch 5G-Campus­lösungen, um die zukunfts­sichernde Digi­tali­sierung voran­treiben zu können“, kommen­tiert BREKO-Geschäfts­führer Dr. Stephan Albers den Vorschlag der Netz­agentur. „Mit Glas­faser bis zum Unter­nehmen in Verbin­dung mit 5G als ‚mobiler Glas­faser‘ machen wir die Unter­nehmen fit für die Digi­tali­sierung und stärken so den Wirt­schafts­standort Deutsch­land. Die BNetzA muss nun zügig das Antrags­verfahren starten, damit der Verga­bepro­zess für die lokalen 5G-Frequenzen schnellst­möglich beginnen kann.“

Viele der mehr als 190 Netz­betreiber des BREKO bauen lokal und regional zukunfts­sichere Glas­faser­netze bis in die Gebäude oder bis direkt zum Anschluss des Kunden. Über die Zutei­lung lokaler 5G-Frequenzen können sie nun insbe­sondere Geschäfts­kunden maßge­schnei­derte Ange­bote machen, die sich exakt nach deren indi­vidu­ellen und spezi­fischen Anfor­derungen wie etwa der Vernet­zung mehrerer Stand­orte (‚Campus­lösungen‘) oder der Imple­mentie­rung von Machine-to-Machine-Lösungen (M2M) richten und eine garan­tierte Netz­abde­ckung vor Ort bieten.

BREKO sieht sich als Partner für Campus-Lösungen

Gerade für mittel­stän­dische Unter­nehmen sind die über­wiegend lokal/regional veror­teten Netz­betreiber des BREKO ideale Partner zur Reali­sierung von 5G-(Campus-)Lösungen. Schon jetzt hat eine Viel­zahl von BREKO-Netz­betrei­bern signa­lisiert, dass sie in dieses Geschäfts­modell einsteigen wollen – so etwa der baden-würt­tember­gische Netz­betreiber NetCom BW, eine Tochter des Ener­giever­sorgers EnBW. Die NetCom BW befindet sich bereits in Gesprä­chen mit diversen Mittel­ständ­lern, um diese mit ihrem Know-how in der Planung, Reali­sierung und dem Betrieb solcher Funk­netze zu unter­stützen.

„Lokale 5G-Lösungen ergänzen unser Dienst­leis­tungs­port­folio für Geschäfts­kunden optimal“, sagt Bern­hard Palm, Geschäfts­führer der NetCom BW und BREKO-Präsi­diums­mitglied. „Wir stehen in den Start­löchern und wollen konkrete Pilot­projekte zum Aufbau von Campus­lösungen reali­sieren.“

Netz­ausbau do it your self

Eine Firma kann sich nun ihr 5G-Netz im Prinzip selbst bauen oder aus einem Baukasten beziehen (z.B. vom Distri­butor KomSa) oder einen Dienst­leister beauf­tragen, das für sie zu tun. Wem das zu komplex ist könnte sich auch einen etablierten Netz­betreiber (Telekom, Voda­fone, Telefónica oder neu dabei 1&1-Dril­lisch) ins Boot holt, der dann eigene Frequenzen mitbringt oder die von der Firma gemie­teten Frequenzen mitver­waltet. Zu beachten ist nur, dass die Campus-Frequenzen nur für firmen-interne-Kommu­nika­tion und nur durch Firmen­mitar­beiter evtl. noch von der Firma explizit beauf­tragte Anwender genutzt werden können. Wenn die Firma aber einen etablierten Netz­betreiber ins Boot holt, steht dem nichts entgegen, dass dieser den Sende­masten gleich mit eigenen Frequenzen mit Ange­boten für die allge­meine Kund­schaft ausrüstet, wovon Mitar­beiter mit ihren privaten Geräten, Besu­cher oder Passanten und Nach­barn auch etwas hätten.

Die 5G-Campus-Lösung ist in Europa übri­gens einzig­artig.

